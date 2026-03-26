نشست دو روزۀ وزیران خارجۀ گروه هفت امروز در حومۀ پاریس آغاز میشود
همزمان با تلاش کشورهای اروپایی و متحدانشان برای کاهش اختلافات با واشنگتن دربارۀ جنگ ایران ، وزیران خارجۀ گروه هفت یا هفت کشور صنعتی جهان برای نشستی دو روزه در حومۀ پاریس گرد هم میآیند.
در این نشست که امروز پنجشنبه (ششم حمل ) و فردا جمعه (هفتم حمل) برگزار خواهد شد، علاوه بر جنگ ایران، بحرانهای دیگری همچون اوکراین و غزه هم در دستور کار قرار خواهند داشت.
مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده روز جمعه برای حضور در روز دوم این نشست به همتایانش از بریتانیا، فرانسه، کانادا، جرمنی، ایتالیا و جاپان خواهد پیوست.
قصرسفید ، روز چهارشنبه هشدار داد که اگر ایران نپذیرد که در جنگ جاری شکست خورده و برای پایان دادن به جنگ در شرق میانه موافقت نکند، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، آماده است برای ایران «جهنم به پا کند.»
سرمنشی شانگهای: این سازمان میتواند میان پاکستان و افغانستان میانجیگری کند
سرمنشی سازمان همکاریهای شانگهای می گوید که این سازمان میتواند در کاهش تنشها میان پاکستان و افغانستان میانجیگری کند، اما تنها زمانی که هر دو طرف ارادهٔ سیاسی برای گفتوگو داشته باشند.
نورلان یرمیگبایف روز چهارشنبه(۵ حمل) گفت، کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای میتوانند از میکانیزمهای موجود برای کاهش خشونتها و تشویق راهحل سیاسی استفاده کنند، اما این امر زمانی ممکن است که دو طرف آماده باشند. به گفتۀ او «شرط اساسی هرگونه تلاشها، ارادهٔ سیاسی طرفین است.»
یرمیگبایف همچنین گفته که این سازمان تحولات در روابط پاکستان و افغانستان را از نزدیک دنبال میکند و ثبات افغانستان و منطقهٔ اطراف آن را برای امنیت گستردهٔ این منطقه بسیار مهم میداند. اما به گفتۀ او تاکنون نه از اسلامآباد و نه هم از سوی طالبان درخواست رسمی برای میانجیگری دریافت نشده است.
سرمنشی سازمان همکاریهای شانگهای تصریح کرده که این سازمان از حلوفصل سیاسی و دیپلوماتیک منازعات منطقهای حمایت میکند و احترام به حاکمیت ملی و راههای حل مشترک را اصول مهم میداند.
در همین حال، روسیه و شماری از کشورهای منطقه نیز قبلاً برای میانجیگری میان پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کردهاند.
یکی از ابتکارات سازمان همکاریهای شانگهای، ایجاد «گروه تماس شانگهای–افغانستان» است که برای تقویت گفتوگوها و هماهنگی جهت ثبات در منطقه تشکیل شده است.
استرالیا صدور ویزای سیاحتی برای دارندگان پاسپورت ایرانی را موقتاً متوقف کرد
وزارت داخلۀ استرالیا اعلام کرد که از روز پنجشنبه، ششم ماه حمل، صدور ویزای سیاحتی برای دارندگان پاسپورت ایرانی بهطور موقت متوقف میشود و افرادی که دارای این نوع ویزا هستند، در صورتی که خارج از استرالیا باشند، تا شش ماه اجازهٔ ورود به این کشور نخواهند داشت.
تونی برک، وزیر داخله این کشور دلیل این تصمیم را «حفظ انسجام و یکپارچگی نظام مهاجرتی» استرالیا عنوان کرده است.
بر اساس اعلام رسمی، این محدودیت شامل ایرانیانی که هماکنون در استرالیا هستند یا در مسیر سفر به آن کشور قرار دارند، نمیشود. همچنین همسران و فرزندان شهروندان استرالیا و دارندگان اقامت دائم این کشور از این قانون مستثنی هستند.
وزارت داخله استرالیا گفته که در موارد خاص، بهصورت موردی، صدور ویزا برای اتباع ایرانی امکانپذیر خواهد بود.
تیراندازی افراد مسلح در وزیرستان جنوبی؛ سه عضو یک خانواده کشته شدند
افراد مسلح ناشناس در وزیرستان جنوبی، سه عضو یک خانواده را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند.
محمد طاهر شاه، رئیس پولیس این منطقه، روز سه شنبه ۴ حمل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که قربانیان از اعضای خانواده ملک سردارعلی، یکی از بزرگان قومی، هستند و پولیس تلاشها برای بازداشت مظنونان را آغاز کرده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است.
این حمله بخشی از افزایش خشونتها در چهار سال اخیر در خیبرپختونخوا و بلوچستان است که شامل انفجارها، حملات مسلحانه و آدمرباییها میشود.
نیروهای امنیتی پاکستان میگویند عملیات علیه گروههای مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و گروه جداییطلب بلوچ همچنان ادامه دارد.
رسانههای امریکایی: ایالات متحده یک طرح صلح ۱۵ مادهای به ایران فرستاده است
روزنامۀ «نیویارک تایمز» و شبکۀ ۱۲ اسرائیل امروز چهارشنبه ۵ حمل گزارش دادند که ایالات متحده یک طرح صلح ۱۵ مادهای به ایران ارسال کرده است.
همزمان با حملات جدید ایران بر اسرائیل و کویت، رسانهها همچنان از احتمال اعزام هزارن سرباز دیگر امریکایی به منطقه خبر داده اند.
این گزارشها به نقل از مقامهایی منتشر شده که نامشان فاش نشده و تا کنون قصر سفید یا تهران در این مورد واکنشی نشان ندادهاند.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که واشنگتن برای پایان دادن به تنشها با «افراد مناسب» در ایران در حال گفتگو است.
ترمپ یک روز پیش از این گفته بود که گفتگوهای با طرف ایرانی «بسیار خوب و مفید» بوده، اما مقامهای ارشد ایران این ادعا را رد کرده و گفتهاند که تهران با واشنگتن وارد گفتگو نشده است.
رئیسجمهور ترمپ روز سهشنبه در قصر سفید گفت: «ما در واقع با افراد مناسب گفتگو میکنیم و آنان بسیار علاقهمند به رسیدن به توافق هستند.»
این دومین بار در دو روز است که ترمپ اعلام میکند ایران پذیرفته است هرگز سلاح هستهای نداشته باشد.
برنامه هستهای ایران، که تهران آن را صلحآمیز میداند، محور اصلی تنشهای کنونی میان امریکا، اسرائیل و ایران بهشمار میرود.
ترمپ: امریکا در حال مذاکره با «افراد مناسب در ایران» است
رئیسجمهور امریکا روز سهشنبه گفت ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیریها، در حال گفتوگو با «افراد مناسب» در ایران است و افزود که ایرانیها «بهشدت» خواهان رسیدن به توافق هستند.
دونالد ترمپ در گفتوگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت: «ما همین حالا در حال مذاکره هستیم»، اما جزئیاتی ارائه نکرد، بهویژه درباره اینکه آیا فرستادگان امریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر قرار است این هفته گفتوگوهایی داشته باشند یا نه.
اما تاکید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا و جیدی ونس معاون او شامل این گفتگوها است.
پاکستان اعلام کرده که آمادهٔ میزبانی مذاکرات میان امریکا و ایران است.
ترمپ درباره ایرانیها گفت: «ما در واقع با افراد درست در حال صحبت هستیم و آنها خیلی، خیلی میخواهند به توافق برسند. شما اصلاً نمیدانید چقدر میخواهند توافق کنند».
این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که اسرائیلیها نام او را به عنوان طرف مذاکره با امریکاییها بردهاند، انجام گفتوگو با ایالات متحده را رد کردهاند.
رئیسجمهور امریکا در ادامه گفت ایران یک «هدیه بسیار بزرگ» در حوزه نفت و گاز به امریکا داده است.
او بدون اشاره به جزئیات گفت که این هدیه مرتبط با تنگهٔ هرمز است.
پاکستان برای میزبانی گفتوگوهای امریکا و ایران اعلام آمادگی کرد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان برای حل تنشها و میزبانی ایران و ایالات متحده اعلام آمادگی کرده است.
شریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «مشروط به موافقت امریکا و ایران، پاکستان آماده میزبانی هستیم تا گفتوگوهای معنادار و نهایی برای دستیابی به یک راهحل جامع در مورد این درگیری جاری را تسهیل شود.»
گزارشهایی درمورد دیداری میان مقامهای امریکایی و ایرانی در همین هفته در پاکستان منتشر شده است.
گفته میشود جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه در امور شرق میانه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، نمایندگی ایالات متحده را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس گزارشها و گفته مقامهای پاکستانی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، ریاست هیأت کشورش را بر عهده خواهد داشت.
دونالد ترمپ اعلام کرد حملات تهدیدشده علیه تأسیسات انرژی ایران را به دلیل «گفتوگوهای سازنده» با ایران به تعویق انداخته است.
محمدباقر ذوالقدر بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی شد
محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان ارشد سابق سپاه، بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی شد.
به گزارش رادیو فردا، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور ایران امروز در شبکۀ ایکس نوشت که «با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حکم مسعود پزشکیان، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.»
علی لاریجانی، رئیس پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران اخیراً در حمله اسرائیل در تهران کشته شد.
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان امروز اعلام کرد، که کویل به مناسبت عید آزاد شد.
در بیانیۀ این وزارت، ادعا شده است که کویل به اتهام تخطی از قوانین نافذۀ افغانستان بازداشت شده بود، اما توضیح نداده است.
این پس از آنست که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده افغانستانِ تحت کنترول طالبان را در فهرست کشورهای «حامی بازداشتهای ناحق» شامل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کویل حدود یک سال پیش در افغانستان بازداشت شده بود.
وزارت خارجه جرمنی: هیچ گونه تغییر پرسونل در سفارت افغانستان اطلاع داده نشده است
وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده است که نماینده طالبان را بهعنوان سفیر یا شاردافیر سفارت افغانستان در برلین بهرسمیت نمیشناسد.
این پس از آنست که شبکه اول تلویزیون عامه جرمنی (ARD) شنبه گزارش داد که حکومت طالبان بدون تأیید جرمنی، یک دیپلومات خود را برای رهبری سفارت افغانستان در برلین معرفی کرده است.
به گزارش دویچهوله، سخنگوی وزارت خارجه جرمنی به روز دوشنبه در برلین گفت: «به وزارت خارجه هیچ گونه تغییر پرسونل [در سفارت افغانستان] اطلاع داده نشده است.»
او افزوده است که حکومت جرمنی با حکومت طالبان در افغانستان تماس میگیرد و میگوید که وضعیت حقوقی سفارت به شکل کنونیاش خواهد ماند.
در گزارش (ARD) آمده بود که فرد معرفی شده از سوی طالبان برای رهبری سفارت، یکی از دو مأمور قونسلی است که جرمنی در ماه جولای سال گذشته پذیرفته بود تا در بازگرداندن پناهجویان ردشده افغان به افغانستان کمک کنند.
حکومت طالبان در این باره ابراز نظر نکرده است.