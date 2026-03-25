خبر ها
تیراندازی افراد مسلح در وزیرستان جنوبی؛ سه عضو یک خانواده کشته شدند
افراد مسلح ناشناس در وزیرستان جنوبی، سه عضو یک خانواده را کشته و سه تن دیگر را زخمی کردند.
محمد طاهر شاه، رئیس پولیس این منطقه، روز سه شنبه ۴ حمل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که قربانیان از اعضای خانواده ملک سردارعلی، یکی از بزرگان قومی، هستند و پولیس تلاشها برای بازداشت مظنونان را آغاز کرده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است.
این حمله بخشی از افزایش خشونتها در چهار سال اخیر در خیبرپختونخوا و بلوچستان است که شامل انفجارها، حملات مسلحانه و آدمرباییها میشود.
نیروهای امنیتی پاکستان میگویند عملیات علیه گروههای مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان و گروه جداییطلب بلوچ همچنان ادامه دارد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
جرمنی: ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان بهای هیروئین را افزایش داده است
مقامهای جرمنی میگویند که بهدلیل ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، بهای هیروئین در این کشور افزایش یافته و کیفیت آن کاهش یافته است.
خبرگزاری «دیپیای» امروز ۵ حمل به نقل از هولگر مونش، رئیس ادارۀ پولیس جنایی فدرال جرمنی، خبر داده که گفته است: «در حالیکه تولید کوکاین رو به افزایش است، وضعیت هیروئین برعکس آن بوده، زیرا کشت آن در افغانستان تقریباً متوقف شده است.» او افزوده است که این وضعیت باعث شده هیروئین با مواد مصنوعی مختلف مخلوط شود و خطرات صحی برای مصرفکنندگان افزایش یابد.
در همین حال، ادارۀ پولیس جنایی فدرال جرمنی اعلام کرده است که بهای کوکاین کاهش یافته اما کیفیت آن همچنان بالا است و این نشاندهنده موجودیت گستردۀ این ماده در بازار میباشد.
این اداره همچنین گفته است که قاچاقبران پس از کشف مقادیر زیاد کوکاین در بندرهای اروپا مانند هامبورگ، روتردام و انتورپ، روشهای خود را تغییر دادهاند و اکنون، بهجای حمل محمولههای بزرگ، مقادیر کوچک کوکاین را بهطور مکرر و از مسیرهای مختلف وارد بازار میکنند.
هولگر مونش اضافه کرده که این تغییر در شیوه قاچاق، چالشهای جدیدی برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده و کنترل جریان مواد مخدر در اروپا را پیچیدهتر کرده است.
رسانههای امریکایی: ایالات متحده یک طرح صلح ۱۵ مادهای به ایران فرستاده است
روزنامۀ «نیویارک تایمز» و شبکۀ ۱۲ اسرائیل امروز چهارشنبه ۵ حمل گزارش دادند که ایالات متحده یک طرح صلح ۱۵ مادهای به ایران ارسال کرده است.
همزمان با حملات جدید ایران بر اسرائیل و کویت، رسانهها همچنان از احتمال اعزام هزارن سرباز دیگر امریکایی به منطقه خبر داده اند.
این گزارشها به نقل از مقامهایی منتشر شده که نامشان فاش نشده و تا کنون قصر سفید یا تهران در این مورد واکنشی نشان ندادهاند.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که واشنگتن برای پایان دادن به تنشها با «افراد مناسب» در ایران در حال گفتگو است.
ترمپ یک روز پیش از این گفته بود که گفتگوهای با طرف ایرانی «بسیار خوب و مفید» بوده، اما مقامهای ارشد ایران این ادعا را رد کرده و گفتهاند که تهران با واشنگتن وارد گفتگو نشده است.
رئیسجمهور ترمپ روز سهشنبه در قصر سفید گفت: «ما در واقع با افراد مناسب گفتگو میکنیم و آنان بسیار علاقهمند به رسیدن به توافق هستند.»
این دومین بار در دو روز است که ترمپ اعلام میکند ایران پذیرفته است هرگز سلاح هستهای نداشته باشد.
برنامه هستهای ایران، که تهران آن را صلحآمیز میداند، محور اصلی تنشهای کنونی میان امریکا، اسرائیل و ایران بهشمار میرود.
ترمپ: امریکا در حال مذاکره با «افراد مناسب در ایران» است
رئیسجمهور امریکا روز سهشنبه گفت ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیریها، در حال گفتوگو با «افراد مناسب» در ایران است و افزود که ایرانیها «بهشدت» خواهان رسیدن به توافق هستند.
دونالد ترمپ در گفتوگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت: «ما همین حالا در حال مذاکره هستیم»، اما جزئیاتی ارائه نکرد، بهویژه درباره اینکه آیا فرستادگان امریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر قرار است این هفته گفتوگوهایی داشته باشند یا نه.
اما تاکید که مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا و جیدی ونس معاون او شامل این گفتگوها است.
پاکستان اعلام کرده که آمادهٔ میزبانی مذاکرات میان امریکا و ایران است.
ترمپ درباره ایرانیها گفت: «ما در واقع با افراد درست در حال صحبت هستیم و آنها خیلی، خیلی میخواهند به توافق برسند. شما اصلاً نمیدانید چقدر میخواهند توافق کنند».
این اظهارات در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران و همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که اسرائیلیها نام او را به عنوان طرف مذاکره با امریکاییها بردهاند، انجام گفتوگو با ایالات متحده را رد کردهاند.
رئیسجمهور امریکا در ادامه گفت ایران یک «هدیه بسیار بزرگ» در حوزه نفت و گاز به امریکا داده است.
او بدون اشاره به جزئیات گفت که این هدیه مرتبط با تنگهٔ هرمز است.
پاکستان برای میزبانی گفتوگوهای امریکا و ایران اعلام آمادگی کرد
شهباز شریف صدراعظم پاکستان برای حل تنشها و میزبانی ایران و ایالات متحده اعلام آمادگی کرده است.
شریف در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «مشروط به موافقت امریکا و ایران، پاکستان آماده میزبانی هستیم تا گفتوگوهای معنادار و نهایی برای دستیابی به یک راهحل جامع در مورد این درگیری جاری را تسهیل شود.»
گزارشهایی درمورد دیداری میان مقامهای امریکایی و ایرانی در همین هفته در پاکستان منتشر شده است.
گفته میشود جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه در امور شرق میانه، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، نمایندگی ایالات متحده را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس گزارشها و گفته مقامهای پاکستانی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، ریاست هیأت کشورش را بر عهده خواهد داشت.
دونالد ترمپ اعلام کرد حملات تهدیدشده علیه تأسیسات انرژی ایران را به دلیل «گفتوگوهای سازنده» با ایران به تعویق انداخته است.
نشست چهرههای مخالف طالبان در لندن
دومین روز نشست چهرههای مخالف طالبان تحت عنوان «به سوی وحدت و اعتماد» روز چهارشنبه در لندن ادامه دارد.
نهاد «زنان برای افغانستان» اعلام کرده است که این نشست با هدف تقویت همگرایی و ایجاد اعتماد میان جریانهای مختلف سیاسی و مدنی افغانستان برگزار شده است.
به گفته این نهاد، حدود ۴۰ تن از نمایندگان احزاب سیاسی، روندهای گفتگو، نهادهای جامعه مدنی، رسانهها و چهرههای تأثیرگذار در آن حضور دارند.
بر اساس اعلامیه، در روز دوم، شرکتکنندگان با شرکای بینالمللی از جمله دیپلماتها، سفرا، اعضای مجلس اعیان و مجلس نمایندگان بریتانیا و نیز نهادهای جامعه مدنی و دیدار میکنند.
در روز نخست این نشست، بحثها میان اشتراک کنندگان بود در مورد آینده افغانستان متمرکز بود.
دور اول این گفتگوها در ماه میزان سال گذشته در اسلامآباد برگزار شده بود.
احتمال بارندگی در ۲۱ ولایت افغانستان
ریاست هواشناسی طالبان از احتمال برفباری، بارندگی شدید، رعد و برق و وزش بادهای شدید در ۲۱ ولایت کشور، از جمله سالنگها خبر داده است.
این اداره اعلام کرده که امروز چهارشنبه، ۵ حمل بارندگی در ولایتهای فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، غور، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، ارزگان، دایکندی، غزنی، بامیان، میدان وردک، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوگر، کابل، پروان و ننگرهار پیشبینی شده است.
همزمان، سازمان خوراک و زراعت ملل متحد نیز گفته که از ۲۴ تا ۲۹ مارچ، برای سومین هفته پیاپی، بارندگی گسترده در بخشهای زیادی از افغانستان پیشبینی میشود؛ بارندگیهایی که میتواند به بهبود کشتهای بهاری و رشد چراگاهها کمک کند.
این ادراه نیز نسبت به خطرات سیلاب هشدار داده است.
محمدباقر ذوالقدر بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی شد
محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان ارشد سابق سپاه، بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران معرفی شد.
به گزارش رادیو فردا، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور ایران امروز در شبکۀ ایکس نوشت که «با موافقت رهبر جمهوری اسلامی و حکم مسعود پزشکیان، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.»
علی لاریجانی، رئیس پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران اخیراً در حمله اسرائیل در تهران کشته شد.
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد
حکومت طالبان دینس کویل، شهروند امریکا را آزاد کرد.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان امروز اعلام کرد، که کویل به مناسبت عید آزاد شد.
در بیانیۀ این وزارت، ادعا شده است که کویل به اتهام تخطی از قوانین نافذۀ افغانستان بازداشت شده بود، اما توضیح نداده است.
این پس از آنست که مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده افغانستانِ تحت کنترول طالبان را در فهرست کشورهای «حامی بازداشتهای ناحق» شامل کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کویل حدود یک سال پیش در افغانستان بازداشت شده بود.
سازمان جهانی صحت: توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است
سازمان جهانی صحت، دبلیواچاو میگوید که بیماری توبرکلوز همچنان تهدید جدی صحی در افغانستان است.
این سازمان امروز به مناسبت روز جهانی توبرکلوز به نقل از ادوین سینیزا سلوادور، نمایندۀ دبلیواچاو در افغانستان در شبکۀ ایکس نوشت که سالانه هزاران تن به توبرلکوز در افغانستان مبتلا میشوند.
او افزوده است که بسیاری از موارد توبرکلوز در افغانستان تشخیص نمیشود.
در ادامه آمده است که برای تشخیص به موقع توبرکلوز نزد افراد و این که اطمینان حاصل شود که هیچکس نادیده گرفته نمیشود، به اقدام جمعی نیاز است.