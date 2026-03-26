ایالات متحده کشته شدن علی‌رضا تنگسیری، قوماندان نیروی بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام پنج‌شنبه در شبکۀ ایکس اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ هوایی اسرائیل کشته شده است.

چند ساعت پیش از این، اسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تنگسیری در حملۀ اردوی این کشور کشته شد.

کاتز، تنگسیری را «مسئول مستقیم عملیات ماین‌گذاری و تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه هرمز» خواند و تاکید کرد که اردوی این کشور دیگر اعضای ارشد سپاه پاسداران را نیز هدف قرار خواهد داد.

به گزارش رادیو فردا، مقامات جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند، اما در صورت تایید تهران، نام علیرضا تنگسیری به فهرست ده‌ها مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی اضافه می‌شود که در جریان جنگ ایران و حملات امریکا و اسرائیل کشته شده‌اند.