جهان
وزارت خارجه ایران: «شش دیپلمات» این کشور در لبنان به دست اسرائیل کشته شدند
وزارت خارجه ایران میگوید «شش دیپلمات» آن در لبنان در حملهٔ اردوی اسرائیل به محل اقامتشان کشته شدهاند.
این وزارت روز جمعه هفتم حمل در بیانیهای، این اقدام اسرائیل را «ترور جنایتکارانهٔ دیپلماتهای ایرانی در لبنان» را خوانده است.
وزارت خارجه ایران در حالی این شش نفر را «دیپلمات» خوانده است که در عکسها و پوسترهایی که از آنها در رسانههای حکومتی ایران منتشر شده، تمام آنها لباس اعضای سپاه پاسداران را بر تن دارند.
وزارت خارجه ایران پس از آن مرگ این شش نفر را تأیید کرد که وزارت خارجه لبنان روز چهارم حمل اعتمادنامه سفیر ایران در بیروت را پس گرفت.
حوثیهای یمن شلیک اولین موشک به سوی اسرائیل در جنگ ایران را تأیید کردند
گروه حوثیهای یمن مورد حمایت ایران اعلام کرده که امروز اولین موشکهای خود به سوی اسرائیل را برای حمایت از ایران در جنگ حاضر با اسرائیل و امریکا شلیک کرده است.
اردوی اسرائیل نیز خبر داده که شلیک یک موشک از یمن را شناسایی و رهگیری کرده است.
سخنگوی حوثیها در صنعا در ویدئویی که در شبکه ایکس هم منتشر شده اعلام کرده است که این گروه چند موشک بالیستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده است.
این اقدام ساعاتی پس از انتشار تلویزیونی بیانیه این گروه متحد جمهوری اسلامی در جمعه شب رخ داده است.
حوثیها در این بیانیه، از آمادگی خود برای اقدام نظامی علیه امریکا و اسرائیل در صورت تشدید یا ادامۀ حملات به ایران و «محور مقاومت» خبر داده بودند.
با شلیک این موشکها پس از یک ماه از آغاز جنگ اسرائیل و امریکا علیه ایران احتمالا جبههای تازه در برابر اسرائیل باز میشود.
سخنگوی حوثیها در ویدئوی خود میگوید که این «عملیات تا رسیدن به تمام اهداف خود» ادامه خواهد یافت.
لیگ برتر کریکت هند با حضور ۴ بازیکن افغان امروز برگزار میشود
قرار است لیگ برتر کریکت هند امروز شنبه ۸ حمل با مسابقه میان تیمهای رویال چلنجرز بنگلور و سانرایزرز حیدرآباد آغاز شود.
این لیگ که چندین بازیکن افغان، از جمله راشد خان، نیز در آن حضور دارند، یکی از مشهورترین لیگهای کریکت در جهان به شمار میرود.
امسال علاوه بر راشد خان، عظمتالله عمرزی، نوراحمد لکڼوال و اللهمحمد غضنفر نیز در این رقابتها شرکت دارند.
صدراعظم جرمنی: جنگ علیه ایران احتمالاً منجر به تغییر رژیم نمیشود
فریدریش مرتس، صدراعظم جرمنی، روز جمعه گفت که جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران به احتمال زیاد منجر به «تغییر رژیم» نخواهد شد، زیرا این درگیری یکماهه هیچ نشانهای از کاهش شدت نشان نمیدهد.
او در یک نشست در فرانکفورت که توسط روزنامه فرانگفورتر آلگماینه برگزار شد، درباره اینکه آیا واقعاً تغییر جمهوری اسلامی هدف حملات مشترک امریکا و اسرائیل به ایران است، گفت: «اگر این هدف باشد، فکر نمیکنم به آن دست یابند. در اکثر درگیریهای گذشته، این کار عمدتاً اشتباه پیش رفته است»، او در این زمینه به جنگ افغانستان اشاره کرد.
مرتس همچنان گفت:«من بهطور جدی در مورد وجود یک استراتژی و موفقیتآمیز بودن اجرای آن [در قبال ایران] تردید دارم. از این نظر، ممکن است حتی طولانیتر هم شود.»
این در حالی است که صدراعظم جرمنی بعد از سرکوب خشونتبار اعتراضات ماه جدی سال گذشته خورشیدی، نخستین فرد بلندپایه سیاسی در عرصه بینالملل بود که گفت توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقیماندن در قدرت، نشانۀ پایان «کار» جمهوری اسلامی است.
او با اشاره به اعتراضات آن زمان در ایران، گفته بود: «حدس میزنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفتههای پایانی این رژیم هستیم.»
در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه پس از دیدار با وزیران خارجه گروه هفت در فرانسه، گفت که ایالات متحده انتظار دارد عملیات این کشور در ایران «در عرض چند هفته، نه چند ماه» به پایان برسد.
روبیو همچنین گفت که امریکا بدون نیاز به اعزام نیروی زمینی، قادر به دستیابی به اهداف خود است.
کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل خواستار اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد
فولکر تورک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار نتیجهگیری سریع تحقیقات امریکا و اجرای عدالت درباره بمباران مکتب میناب شد.
آقای تورک در جریان جلسه اضطراری بررسی حمله به مکتب ابتدایی «شجره طیبه» در نهم حوت ۱۴۰۴، گفت مسئولیت بررسی این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام دادهاند و این بررسی باید «فوری، بیطرفانه، شفاف و کامل» انجام شود.
به گفته کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تصاویر صنوف ویرانشده و والدین عزادار به وضوح نشان میدهد غیرنظامیانی که هیچ کنترلی بر تصمیمات منجر به درگیریها ندارند، بالاترین بها را میپردازند.
به گزارش نیویورک تایمز، یک «موشک کروز تامهاک امریکایی» بهدلیل «اشتباه در هدفگیری»، به مکتب برخورد کرده و منجر به کشته شدن ۱۶۸ نفر از دانشآموزان و کارکنان این مکتب شد.
آمادگی امارات برای مشارکت در نیروی مشترک جهت بازگشایی تنگه هرمز
امارات متحده عربی واشنگتن و دیگر شرکای غربی اطلاع داده است که برای همکاری مشترک در چارچوب یک نیروی ویژهٔ بحری بینالمللی جهت بازگشایی تنگهٔ هرمز آمادگی دارد.
روزنامهٔ فایننشل تایمز امروز (جمعه) به نقل از منابع معتبر خود این خبر را منتشر کرده است.
تا کنون جزئیات بیشتری از این پیشنهاد امارات منتشر نشده، اما پیش از این گزارشهایی منتشر شده بود که برخی کشورهای منطقهٔ خلیج، مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی میخواهند از موضع «انفعالی» خارج شده و در برابر ایران «واکنش عملی» نشان دهند.
اتریش استفاده از شبکههای اجتماعی را برای زیر ۱۴ سال ممنوع میکند
اتریش اعلام کرده است که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۴ سال ممنوع میکند.
آندریاس بابلر، معاون صدراعظم اتریش امروز گفته است که کنترل استفاده کودکان از این پلتفرمها برای والدین بسیار دشوار است و این فضاها کاربران را وابسته میسازند.
همچنین قرار است یک مضمون درسی جدید به نام «رسانه و دموکراسی» در مکاتب تدریس شود تا دانشآموزان بتوانند حقیقت را از اطلاعات نادرست تشخیص دهند.
در همین حال، کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و دنمارک نیز به دنبال تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکههای اجتماعی هستند.
پژوهش تازه: رژیمهای استبدادی در جهان در حال افزایشاند
یافتههای پژوهش تازه بنیاد برتلسمن جرمنی نشان میدهد که رژیمهای استبدادی در جهان در حال افزایشاند و دموکراسی روزبهروز بیشتر تحت فشار قرار میگیرد.
این بنیاد در شاخص تحول سال ۲۰۲۶ که نتایجش روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل منتشر شد، وضعیت ۱۳۷ کشور را بررسی کرده است.
یافتهها نشان میدهد که در حال حاضر ۵۶ درصد کشورها توسط رژیمهای استبدادی اداره میشوند که در مقایسه با حدود دو دهه پیش، زمانی که دموکراسیها اکثریت داشتند، عقبگرد محسوب میشود.
بر اساس این پژوهش، حاکمیت قانون، آزادیهای سیاسی و رقابت عادلانه بهگونه تدریجی تضعیف شدهاند و این روند نگرانکننده توصیف شده است.
از میان ۷۷ رژیم استبدادی شناساییشده، حدود یکسوم «نسبتاً معتدل» و دوسوم دیگر «به شدت استبدادی» خوانده شدهاند؛ جایی که حقوق اساسی بهگونه گسترده نادیده گرفته میشود. افغانستان، روسیه، چین، ایران و کوریای شمالی نیز شامل این کشورها هستند.
این شاخص که بر اساس دیدگاههای حدود ۳۰۰ کارشناس در مورد کیفیت دموکراسی، حکومتداری و اقتصاد بازار آزاد در جهان تهیه شده، دوره دوساله از فبروری ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۵ را در بر میگیرد.
نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند
جمعه، ۷ ماه حمل آخرین روز نمایشگاه محصولات افغانی در تاشکند، پایتخت ازبکستان است.
در این نمایشگاه سهروزه در بیش از ۶۰ غرفه، میوههای خشک و تازه، زعفران، جلغوزه، پنبه، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی و نوشیدنیهای افغانستان به نمایش گذاشته شدهاند.
این برنامه با حمایت مالی برنامه توسعهای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه آغاز شد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته است که هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صادراتی افغانستان است.
پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد
وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که به عملیات در افغانستان ادامه میدهد.
طاهر اندرابی، سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه، ۶ ماه حمل در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت.
این پس از آنست که وقفه در جنگ میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان نیمهشب دوشنبه به پایان رسید.
پس از حملات هوایی پاکستان بر شهرهای بزرگ افغانستان در ماه گذشته، جنگ میان دو طرف آغاز شد.
مقامات حکومت طالبان ادعا کردهاند که در حملات هوایی پاکستان بر مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» در کابل، هفتۀ گذشته بیش از چهارصد تن کشته شدند.
اما پاکستان بیانیههای طالبان در این مورد را رد کرده و مدعی شده است که تاسیسات نظامی و زیرساختهای حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده است.
شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان به فرانس پرس گفته است که حدود ۶۰ تن از قربانیان حمله بر این مرکز پنجشنبه در کابل به خاک سپرده شدند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که بر اساس آمار ابتداییاش ۱۴۳ تن کشته و ۱۱۹ تن دیگر زخمی اند، اما افزوده که این رقم بهاحتمال زیاد افزایش خواهد یافت.
به گفتۀ ملل متحد، جدا از این ۱۴۳ تن، دستکم ۷۶ غیرنظامی افغان از زمان آغاز جنگ میان دو طرف در ۲۶ فبروری کشته شدهاند.