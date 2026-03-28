لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۹ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۱:۵۶

افغانستان

پشاور میزبان جرگه‌ای برای بحث در مورد برقراری صلح میان حکومت طالبان و پاکستان خواهد بود

یک سرباز پاکستانی در امتداد خط دیورند.

قرار است روز سه‌شنبه، ۱۱ حوت جرگه‌ای در پشاور، مرکز ایالت خیبرپختونخوا، برای بحث در مورد راه‌های برقراری صلح میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار شود.

یک شبکۀ تلویزیونی پاکستانی به نام"جیو تی وی" روز شنبه، هشتم حوت از تشکیل این جرگه خبر داد.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که ارتش پاکستان از آغاز ماه مبارک به این سو، حملاتی را در داخل افغانستان آغاز کرده و حکومت طالبان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند.

طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و می‌گویند که حکومت آنها در امور هیچ کشور همسایه‌ای دخالت نمی‌کند.

طبق این گزارش، رهبران سیاسی، بزرگان قبایل، علمای دینی، نمایندگان جامعۀ مدنی، بازرگانان و نمایندگان رسانه‌ها به جرگۀ روز سه‌شنبه دعوت شده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

گفت‌وگوی تیلیفونی متقی و آل‌نهیان در بارۀ جنگ میان حکومت طالبان و پاکستان

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان

امیرخان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان در گفت‌وگو با عبدالله بن زاید آل‌نهیان، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجۀ امارات متحدۀ عربی، در پیوند به تنش‌های اخیر میان حکومت‌شان و پاکستان گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجۀ طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که هر دو طرف روز شنبه در یک گفت‌وگوی تیلیفونی دربارۀ روابط حکومت طالبان و امریکا نیز گفت‌وگو کردند.

در این بیانیه آمده است که حکومت طالبان می‌خواهد مشکلات با پاکستان را از طریق تفاهم و گفت‌وگو حل کند.

بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه امارات متحدۀ عربی گفته است که خشونت بین دو طرف به نفع هیچ یک از طرفین نیست و متعهد شده است که کشورش در این زمینه کمک خواهد کرد.

عبدالله بن زاید آل نهیان که کشورش در ۲۴ مارچ به آزادی یک امریکایی به نام دنیس کویل از زندان طالبان کمک کرد، گفت که روابط حکومت طالبان در افغان با امریکا مهم است و کشورش به همکاری در این زمینه ادامه خواهد داد.

ادامه خبر ...

در نتیجۀ سیلاب‌ها و باران‌های شدید پنج نفر در بادغیس جان باختند

ویرانی‌های سیلاب‌ها در افغانستان (تصویر آرشیف)

صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در این ولایت، اعلام کرد که در نتیجۀ جاری شدن سیلاب‌ها سه نفر در روستای "شش منی‌ها" در ولسوالی قادس و دو نفر، از جمله یک دختر سه ساله، در ولسوالی درۀ بوم جان خود را از دست دادند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است.

شاهراه هرات-کندهار نیز دیروز به دلیل باران‌ها و سیلاب‌ها برای مدت کوتاهی بسته شد.

ادامه خبر ...

میزبانی اسلام‌آباد از نشست کشورهای منطقه در بارۀ جنگ ایران

اسلام آباد، پایتخت پاکستان

قرار است اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان یک‌شنبه و دوشنبه میزبان وزرای امور خارجه عربستان سعودی، ترکیه و مصر باشد.

در این نشست چهارجانبه، جنگ ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دفتر صدر اعظم پاکستان دیروز اعلام کرد که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران از تلاش‌های سیاسی اسلام‌آباد تمجید کرده و تأکید کرده است که ایجاد فضای اعتماد در مذاکرات ضروری است.

بیش از یک ماه از حملۀ امریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد و ایران هم حملات موشکی به اسرائیل و بیشتر کشورهای شرق‌میانه را آغاز کرده است.

واشنگتن می‌خواهد ایران تلاش‌های خود برای برنامۀ سلاح‌های هسته‌ای و توسعۀ موشک‌های دوربرد خود را کنار بگذارد.

ادامه خبر ...

تلاش طالبان برای گسترش تجارت با ازبکستان

بندر تجارتی ترمز در سرحد ازبکستان با افغانستان(آرشیف)

حکومت طالبان و اوزبکستان موافقتنامه ساختار شورای تجارتی افغانستان و ازبیکستان را امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز جمعه با نشر خبرنامه‌ای در صفحه فیسبوک گفته است که این موافقتنامه در نخستین نشست شورای تجارتی افغانستان و ازبکستان در شهر تاشکند روز پنج‌شنبه ۶ حمل به امضاء رسید.

مقام های اتاق تجارت افغانستان و مقام های اوزبکستان ایجاد این شورا را گامی مهم در جهت همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور دانسته و ابراز امیدواری کرده اند که حجم تجارت میان افغانستان و ازبکستان در سال‌های آینده از 1.68 میلیارد دالر به 5 میلیارد دالر افزایش یابد.

پیش از این نیز اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان از گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان خبر داده بود.

مسئولان این اتاق گفته بودند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی، زمینه را برای افزایش مبادلات تجارتی فراهم کرده است.

ازبکستان در ماه قوس سال گذشته خورشیدی به‌گونهٔ رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال ۲۰۲۱ بسته مانده بود، دوباره بازگشایی کرد.

این اقدام زمینهٔ رفت‌وآمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام‌ های ازبکستان ابراز امیدواری کرده‌ بودند که گشایش دوبارهٔ مرز منجر به افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه شود.

در نخستین نشست شورای تجارتی افغانستان و ازبکستان همچنان بر ایجاد تسهیلات بیشتر برای تاجران، برگزاری نمایشگاه‌های تجارتی به‌گونه منظم تا چهار بار در سال و ایجاد نمایندگی‌ اتاق‌های تجارت در ولایات دو کشور نیز تأکید شده است.

ادامه خبر ...

مقام های طالبان در هرات: تردد وسایط ترانزیتی خارجی در اسلام‌قلعه بدون ویزه امروز آغاز می شود

بندر اسلام قلعه هرات مرز زمینی میان افغانستان و ایران (آرشیف)

دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات با نشر خبرنامه‌ای در تلگرام نوشته است که این تصمیم روز جمعه در نشستی با اشتراک مولانا اسلام‌جار والی هرات و مقامات وزارت خارجه، فوائد عامه، کمیساری اسلام‌قلعه، گمرک و ترانسپورت گرفته شده است.

در خبرنامه گفته شده که در این نشست چگونگی تطبیق و اجرای فرمان کابینه حکومت طالبان مبنی بر لغو ویزه و رودپاس برای وسایط ترانزیتی ایرانی تا رسیدن به مرز اسلام‌قلعه برسی شده است.

بر اساس این تصمیم مقام های طالبان در هرات، از روز شنبه وسایط باربری خارجی بدون نیاز به ویزه و رودپاس می توانند به مرز اسلام‌قلعه رفت و آمد کنند.

مقام های طالبان همچنان گفته اند که این اقدام می تواند زمینه کار را برای بیش از هزار نفر در روز به طور دوامدار فراهم سازد و در کاهش کرایه‌ها، هزینه‌های ترانسپورتی، و پایین آمدن قیمت اجناس نقش داشته باشد.

ادامه خبر ...

یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به ۱۵ سال زندان محکوم شد

یک پناهجوی افغان در بریتانیا به جرم تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

یک محکمه در وارویک بریتانیا روز جمعه ۷حمل اعلام کرد که احمد ملاخیل، ۲۳ ساله که جرم را در ماه جولای سال گذشته انجام داده پس از پایان دوران محکومیتش از بریتانیا اخراج خواهد شد.

محکمه همچنین گفته است که او به یک مورد دیگر تجاوز نیز اعتراف کرده و علاوه بر آن، به اتهام آزار جنسی و تهیهٔ تصاویر غیراخلاقی از کودک از طریق فیلم‌برداری از قربانی نیز مجرم شناخته شده است.

قاضی کریستینا مونتگومری گفته است که هرچند قربانی به او گفته بود ۱۹ سال دارد، اما «شکی نیست که او می‌دانست سن دختر کمتر از ۱۶ سال است».

این در حالی است که در روزهای اخیر بریتانیا اخیر اعلام کرده که قصد دارد پالیسی خود را در قبال پذیریش مهاجران تغییر دهد.

ادامه خبر ...

ملل متحد: بازگشت مهاجران افغان فشار بر کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال میلادی جاری تاکنون، بیش از ۱۶۰ هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

این نهاد گفته است که این روند فشار بر کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است.

بر اساس آمار یونیسف، بازگشایی گذرگاه تورخم احتمال تسریع روند بازگشت مهاجران را بیشتر می‌کند.

این اداره تخمین زده که هنوز حدود ۱.۹۲ میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند و احتمال بازگشت افراد بیشتری نیز وجود دارد.

نهادهای امدادرسان گفته‌اند که این روند همزمان با افزایش درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.

این درگیری‌ها که از اواخر ماه فبروری آغاز شده‌اند، باعث آوارگی مردم، تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های مهم شده‌اند.

یونیسف این وضعیت را «بحرانی و به‌سرعت در حال تغییر» توصیف کرده است.

در همین حال، رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از مقامات این کشور گزارش داده‌اند که تلاش‌ها برای بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش داده‌اند و تاکنون ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده‌اند.

ادامه خبر ...

گذرگاه تورخم دوباره مسدود شد

مقام‌های طالبان و پاکستانی تأیید کرده‌اند که گذرگاه تورخم، که دیروز باز شده بود، امروز دوباره بسته شده است.

رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده‌اند که پس از یک رویداد امنیتی، که در آن یک سرباز پاکستانی زخمی شد، این گذرگاه مسدود شده است.

قریشی بدلون، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، نیز این موضوع را تأیید کرده و گفته است که پاکستان شب گذشته این گذرگاه را مسدود کرده اس و مهاجران افغان مسیر بازگشت در آنسوری مرز گیر مانده اند.

روز گذشته شماری از مهاجران از این مسیر وارد افغانستان شدند که در میان آن‌ها افرادی که از زندان‌های پاکستان آزاد شده بودند نیز حضور داشتند.

ادامه خبر ...

دیده‌بان حقوق بشر: حملهٔ هوایی پاکستان به مرکز درمان معتادان در افغانستان «غیرقانونی» و احتمالا جنایت جنگی است

دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که بررسی‌هایش دربارهٔ حملهٔ هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل نشان می‌دهد این حمله ممکن است «جنایت جنگی» باشد.

در اعلامیه این سازمان که امروز در وبسایت آن منتشر شده از قول پاتریشیا گوسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان آمده که شواهد نشان می‌دهد که این حمله به یک مرکز درمانی شناخته‌شده انجام شده و ده‌ها بیمار در آن کشته شده‌اند، که این کار «غیرقانونی» بوده است.

این سازمان گفته هدف حمله یک مجتمع بزرگ درمانی بوده که از سال ۲۰۱۶ در یک پایگاه سابق ناتو فعالیت می‌کرد.

یکی از کارکنان این مرکز گفته بود که سه بخش اصلی هدف قرار گرفته‌اند: سالن غذاخوری، ساختمان محل اقامت شان حدود ۴۵۰ نفر در آن بودند و یک اتاق نگهبانی.

پیش از این هم سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل این رویداد را حمله به یک مرکز درمانی دانسته بودند.

پاکستان ۲۵ حوت مدعی شد تأسیسات نظامی در کابل و ننگرهار را قرار داده است.

طالبان مدعی شده پاکستان مرکز درمان معتادان در کابل را هدف قرار داده که به ادعای طالبان در نتیجه آن بیش از ۴۰۰ تن کشته و ۲۶۰ تن دیگر شدند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. سازمان ملل متحد از کشته شدن ۱۴۳ تن گزارش داده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG