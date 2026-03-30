با آنکه حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، بر اساس آمار ابتدایی کشته شدن یک تن و زخمی شدن ۱۶ تن دیگر را تأیید کرده، اما یک منبع از بخش صحت و یک منبع دیگر طالبان در اسعدآباد، روز دوشنبه ۱۰ حمل، به شرط افشا نشدن نام و صدا به رادیو آزادی گفتهاند که در ۲۴ ساعت گذشته، در مناطق کرهمار و دمکلی شهر اسعدآباد و همچنان در ولسوالی ناری کنر، در نتیجه حملات توپخانه ای نیروهای پاکستانی، ۳ غیرنظامی کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند و شماری از خانهها نیز آسیب دیدهاند.
قاری مظفر مخلص، رئیس شفاخانه ولایتی کنر، به رسانههای محلی گفته که شماری از زخمی های عاجل به شفاخانه حوزوی ننگرهار منتقل شده و دیگران در شفاخانه دولتی اسعدآباد تحت درمان قرار دارند.
در همین حال، شماری از افراد آسیبدیده در شهر اسعدآباد میگویند که روز یکشنبه ۹ حمل، ناوقت عصر، دهها راکت به مناطقشان اصابت کرده که باعث تلفات شده است.
صهیب کودک ۱۳ ساله که در این رویداد زخمی شده و اکنون در شفاخانه ولایتی اسعدآباد بستری است، به رادیوآزادی گفت:
من به طرف خانهام میرفتم که راکتها آمدند و به خانه ما اصابت کردند
من، پدرم، یک برادرم و یک خواهرم در آن زخمی شدیم و بعد ما را به شفاخانه آوردند."
ممتاز یک باشنده دیگر اسعدآباد که برادرزادهاش در این رویداد زخمی شده، روز دوشنبه ۱۰ حمل به رادیو آزادی گفت:
"راکتهای بسیار زیاد آمدند، در کرهمار اصابت کردند و به اثر آن افراد زیادی زخمی شدند. این برادرزادهام برای نماز عصر رفته بود، هنگام بازگشت راکتها آمدند و او زخمی شد. اکنون در شفاخانه صحت عامه بستری است. افراد زیاد دیگر هم زخمی شدهاند و همه مرمیها به خانههای مردم ملکی اصابت کرده است.»
این چهارمین حمله پیهم نیروهای پاکستانی در نزدیک به پنج روز گذشته با استفاده از هاوان و توپ است که در شهر اسعدآباد از غیرنظامیان قربانی میگیرد.
باشندگان کنر میگویند که از عید فطر به اینسو، حملات راکتی پاکستان بر مرکز اسعدآباد و ولسوالیهای مختلف این ولایت افزایش یافته که در نتیجه آن، به تعدادی از غیرنظامیان تلفات وارد شده و صدها خانواده مجبور به ترک مناطق شان شدهاند.
در همین حال، مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت کنر به رسانه نزدیک به طالبان «حریت» گفتهاند که در ولسوالی ناری، در نتیجه حملات راکتی نیروهای پاکستانی، یک مکتب نیز آسیب دیده است، پیش از این نیز در دانگام یک مکتب در این درگیریها آسیب دیده بود.
این درگیریها و حملات هوایی که از ۲۶ فبروری آغاز شده و بهگونه وقفه ای ادامه دارد، بر اساس گزارش نهادهای مختلف، سبب بیجا شدن بیش از صد هزار نفر در امتداد خط دیورند شده است.
گزارشهای گستردهای از تلفات ملکی در این حملات و درگیریها منتشر شده که نگرانی نهادهای بینالمللی را افزایش داده است
حکومت طالبان کشته شدن صدها غیرنظامی در حملات زمینی و هوایی پاکستان را تأیید کرده، اما نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از ۲۶ فبروری تا ۱۶ مارچ، کشته شدن ۷۶ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۱۳ تن دیگر را در نتیجه حملات پاکستان ثبت کرده است.
این نهاد گفته که این آمار شامل قربانیان حمله بر یک مرکز درمان معتادان در کابل نمیشود؛ حملهای که به گفته طالبان، در آن ۴۰۸ معتاد در حال درمان کشته و ۲۶۵ تن دیگر آنان زخمی شدند.
در همین حال، رسانههای پاکستانی گزارش دادهاند که قرار است روز سهشنبه ۱۱ حمل، در شهر پشاور مرکز خیبرپختونخوا، به هدف کاهش تنش و پایان دادن به وضعیت موجود، جرگهای میان دو طرف برگزار شود.
روزنامه دان پاکستان در گزارشی نوشته که این جرگه به نام «جرگه صلح افغان–پاکستان» از سوی مرکز تحقیقاتی «اسپایر خیبرپختونخوا» برگزار میشود و در آن رهبران سیاسی و قومی، فعالان اجتماعی، نمایندگان جامعه مدنی، تاجران و نمایندگان مهاجران افغان در خیبرپختونخوا شرکت خواهند کرد.
در این گزارش به نقل از برگزارکنندگان جرگه آمده که در وضعیت کنونی، بیشترین آسیب به مردم ملکی دو طرف وارد میشود، از اینرو لازم است برای تأمین صلح پایدار میان مردم دو کشور، اقدامات فوری روی دست گرفته شود.
با این حال، پاکستان و حکومت طالبان تاکنون بهگونه رسمی در مورد برگزاری این جرگه چیزی نگفتهاند.