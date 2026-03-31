مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار می‌گویند که گذرگاه مرزی تورخم به‌روی مهاجران گشوده شد.

به گزارش طلوع نیوز و برخی دیگر رسانه های داخلی ، قریشی بدلون آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گفته است که این گذرگاه امروز سه‌شنبه ( ۱۱ حمل) تنها به‌روی مهاجرانی که از پاکستان بازمی‌گردند ، باز شده است.

گذرگاه تورخم پنج‌شنبه هفتۀ گذشته نیز برای ورود مهاجران باز شده بود ؛ اما به‌دلیل نامعلومی پس از مدت کوتاهی از سوی پاکستان دوباره بسته شد.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از جمله تورخم از چندین ماه به اینسو برای ترانزیت و رفت‌وآمد مسافران مسدود است.