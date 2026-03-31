سه شنبه ۱۱ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۴۸

افغانستان

طالبان : بر اثر حوادث طبیعی در یک شبانه روز گذشته ۱۴ تن در افغانستان جان باختند

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید که بر اثر بارندگی، سیلاب‌، لغزش کوه و برخورد صاعقه در بیش از یک شبانه‌روز گذشته در ولایت های مختلف افغانستان ۱۴ تن جان باخته اند.

این اداره در پستی در ایکس امروز سه‌شنبه (۱۱حمل) گفت که ۱۷ تن نیز زخمی شده اند و حدود ۴۸۰ خانه به طور کلی و نسبی تخریب شده است.

در ادامه آمده است که در نتیجۀ این رویداد ها بیش از ۶۰۰ خانواده متضرر شده اند.

طالبان روز دوشنبه گفته بودند که طی چهار روز دست‌کم ۲۸ تن در نتیجۀ باران های شدید و سیلاب در ۲۵ ولایت جان باخته اند و ۴۹ تن دیگر زخمی شده اند.

گذرگاه تورخم به روی مهاجران دوباره باز شد

مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار می‌گویند که گذرگاه مرزی تورخم به‌روی مهاجران گشوده شد.

به گزارش طلوع نیوز و برخی دیگر رسانه های داخلی ، قریشی بدلون آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گفته است که این گذرگاه امروز سه‌شنبه ( ۱۱ حمل) تنها به‌روی مهاجرانی که از پاکستان بازمی‌گردند ، باز شده است.

گذرگاه تورخم پنج‌شنبه هفتۀ گذشته نیز برای ورود مهاجران باز شده بود ؛ اما به‌دلیل نامعلومی پس از مدت کوتاهی از سوی پاکستان دوباره بسته شد.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از جمله تورخم از چندین ماه به اینسو برای ترانزیت و رفت‌وآمد مسافران مسدود است.

سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به‌ویژه برای زنان و دختران وخیم‌تر شده

ادارۀ حقوق بشر سازمان ملل می گوید که وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، به‌طور چشمگیر وخیم‌تر شده است.

در گزارش این اداره که در وبسایت سازمان ملل روز دوشنبه (۱۰حمل) منتشر شد به نقل از ولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است که فرامین و قوانین طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تأثیر ناگوار بر مردم این کشور به‌ویژه زنان و دختران داشته است.

در این گزارش همچنان آمده است که حدود ۲۲ میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

طالبان در بارۀ این گزارش هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما قبلاً گفته بودند که حقوق همه در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر محدودیت هایی را بر زنان و دختران وضع کردند.

مرکز تجارت روسیه در افغانستان: حکومت طالبان قصد خرید سالانه دو میلیون تُن سوخت از روسیه را دارد

مرکز تجارت روسیه در افغانستان اعلام کرده که حکومت طالبان میخواهد سالانه دو میلیون تُن مواد سوختی را از روسیه خریداری کند.

رسانه های روسی به نقل از رستم خبیبولین رئیس این مرکز دوشنبه ۱۰ حمل خبر دادند که قرار است این قرارداد به زودی در شهر کازان امضاء شود. اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.

گفته شده که براساس این قرارداد حکومت طالبان گاز مایع و بنزین از شرکت های بزرگ نفتی روسیه خریداری خواهد کرد.

پیش از این، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته بود که حکومت طالبان در افغانستان علاقه‌مند به خرید سوخت از روسیه است و موضوع صادرات انرژی به افغانستان در دستور کار مذاکرات میان دو طرف قرار دارد.

روسیه یگانه کشور در جهان است که در بیش از چهارسال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

حدود ۶۰۰ مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان باز گشته‌اند

رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان در صفحهٔ ایکس خود نوشته است روز یکشنبه ۴۶۵ مهاجر از طریق سپین‌بولدک از پاکستان و ۱۰۰ مهاجر دیگر از طریق بندر اسلام‌قلعه ولایت هرات از ایران بازگشته‌اند.

از زمان آغاز جنگ در ایران، هزاران خانوادهٔ افغان به افغانستان برگشته‌اند.

از سوی دیگر، حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از تمامی شهرهای این کشور، از جمله پایتخت اسلام‌آباد، سرعت بخشیده است.

مهاجران افغان در حالی از پاکستان به افغانستان اخراج می‌شوند که هنوز هم درگیری‌ها میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و گذرگاه تورخم به‌روی هرگونه رفت‌وآمد بسته است.

شماری از خانواده‌هایی که پس از تشدید جنگ در ایران مجبور شده‌اند آن کشور را ترک کرده و با کودکان‌شان به افغانستان برگردند، پیش از این به رادیوآزادی گفته بودند که این سفر برای آنها به‌ویژه برای کودکان‌شان بسیار دشوار بوده و اکنون نگران آیندهٔ نامعلوم فرزندان‌شان در افغانستان هستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی او ام) پیش از این گفته بود که بسیاری از خانواده‌های بازگشته هنوز خانه‌ ندارند و با کمبود سرپناه، امکانات محدود و خدمات ناکافی مواجه‌اند.

مقامات طالبان می گویند در نتیجه بارندگی ها تا کنون ۲۸ تن جان باختند

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز دوشنبه ۱۰ حمل در صفحه اکس نوشته است که در نتیجه بارندگی، سیلاب‌ها، لغزش کوه و برخورد صاعقه، از ۶ حمل تا اکنون ۲۸ تن جان باختند و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس ارقام این اداره تا کنون یک هزار ۱۳۰ خانه به طور نسبی تخریب شده، ۹۳ کیلومتر سرک و بیش از ۹۰۰ هکتار زمین زراعتی آسیب دیده و ۲۴۴ راس مواشی تلف شده است.

در همین حال دفتر رسانه‌های ولایت ولایت ننگرهار نیز روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که در ولسوالی‌های اچین، بهسود، شینوار، نازیان، مومندره، گوشته، سپین‌غر، پچیرآگام و کوت این ولایت، در نتیجه بارندگی‌های شدید شب گذشته، دو تن جان باخته و ۱۲ تن دیگر زخمی شده‌اند و ۲۷ خانه هم تخریب شده‌ است.

از سوی دیگر، وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که به‌دلیل جاری شدن سیلاب‌ها، شماری از شاهراه‌های مهم ترانزیتی افغانستان از جمله مسیر بادغیس فاریاب هنوز به روی رفت‌وآمد مسدود می‌باشند و کار برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد.

در نتیجه سیلابها مسیر های مهم ترازیتی در افغانستان مسدود شدند

وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که شماری از شاهراه‌های عمده و مسیرهای مهم ترانزیتی در سراسر افغانستان به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها مسدود شده‌اند.

محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت روز یک‌شنبه ۹ حمل به رسانه ها گفت که تلاش ها برای بازگشایی این جاده ها ادامه دارد، اما مسیر های بین سرپل و بلخ و همچنان جاده بادغیس – فاریاب، همچنان بسته استند.

پیش از این مقامات محلی طالبان گفته بودند که راه‌های مواصلاتی چندین ولسوالی ولایت فاریاب به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها مسدود شده است.

گزارش شده است که پنج نفر در بادغیس به دلیل جاری شدن سیلاب‌ها و ریزش باران‌های شدید جان خود را از دست داده‌اند.

ادارۀ مبارزه با حوادث طالبان در بادغیس اعلام کرد که سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده و زمین‌های زراعتی را تخریب کرده است.

در همین حال وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان شاهراه اصلی منطقه شینواری ولسوالی غوربند ولایت پروان را که به دلیل بارش باران و سرازیر شدن سیل مسدود شده بود، بازگشایی کرده‌اند.

اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز یکشنبه گفت که در یک شبانه روز گذشته، در ۱۳ ولایت افغانستان در نتیجه باران، وقوع سیلاب و لغزش کوه ۱۷ تن کشته و ۲۶ تن دیگر زخمی شده‌اند.

آزمون کانکور سال ۱۴۰۵ در ۲۱ ثور در ۱۵ ولایت افغانستان آغاز می‌شود

قرار است مرحلۀ اول آزمون کانکور سال ۱۴۰۵ خورشیدی در ۲۱ ثور بدون حضور داوطلبان دختر در ۱۵ ولایت افغانستان آغاز شود.

ادارۀ ملی امتحانات حکومت طالبان روز یک‌شنبه (۹حمل) اعلام کرد که مرحلۀ دوم آزمون کانکور در ۲۸ ثور، مرحلۀ سوم در ۱۲ جوزا در کابل و مرحلۀ چهارم به شمول امتحان متفرقه در ۲۲ جوزا برگزار خواهد شد.

ظرفیت جذب در نهاد های تحصیلات عالی و نیمه‌عالی افغانستان برای امسال ۱۱۱ هزار و ۸۸۵ محصل برآورد شده است.

این در حالی است که پوهنتون ها به روی زنان و دختران در افغانستان هنوز مسدود اند.

وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اواخر سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام کرد که زنان و دختران «تا اطلاع ثانوی» نمی‌توانند در پوهنتون های دولتی و خصوصی به تحصیل ادامه دهند.

احتمال بارندگی و سیلاب در ۲۴ ولایت

از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در ۲۴ ولایت افغانستان هشدار داده شده است.

پیش‌بینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نشان می‌دهد که نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، تخار، بدخشان، کندز، کابل، میدان وردک، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، ارزگان، دایکندی،بامیان و غور امروز دوشنبه (۱۰حمل) شاهد باران شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ الی ۴۵ ملی‌متر پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در نتیجۀ باران و سرازیر شدن سیلاب در چندین ولایت در بیش از یک‌شبانه روز گذشته نزدیک به ۲۰ نفر جان باخته اند و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

طالبان: حملات تازۀ پاکستان در کنر یک کشته و شانزده زخمی برجای گذاشته است

حکومت طالبان ادعا می‌کند که بر اثر شلیک هاوان و سایر سلاح های ثقیله از سوی پاکستان به بخش هایی از شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر ، یک غیرنظامی عصر روز یک‌شنبه (۹حمل) جان باخت و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند.

حمدالله فطرت ، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان در پستی در شبکۀ ایکس مدعی شده است که زخمی ها عمدتاً زنان و کودکان اند.

او جزئیات بیشتر نداده است.

مقام های پاکستانی در این باره هنوز چیزی نگفته اند.

وزارت خارجۀ پاکستان روز پنجشنبه هفتۀ گذشته اعلام کرده بود که پس از پایان آتش‌بس موقت با حکومت طالبان ، اسلام‌آباد عملیات نظامی را در افغانستان از سر گرفته است.

