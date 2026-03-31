پاکستان و چین بیانیه‌ای پنج‌ماده‌ای برای احیای صلح و ثبات در شرق‌میانه و خلیج صادر کردند و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شدند.

در بیانیه‌ای که پس از گفت‌وگوهای سطح‌بالا روز سه‌شنبه در پیکنگ منتشر شد، آمده است: «چین و پاکستان خواستار توقف فوری درگیری‌ها و به‌کارگیری حداکثر تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش این مناقشه هستند.»

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، در پیکنگ است؛ جایی که با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار کرد تا درباره روند صلح و نقش اسلام‌آباد در پایان دادن به درگیری‌های شدید در شرق‌میانه گفت‌وگو کند.

در این بیانیه آمده است: «چین و پاکستان از طرف‌های ذی‌ربط حمایت می‌کنند تا مذاکرات را به‌گونه‌ای آغاز کنند که همه طرف‌ها به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات متعهد باشند و در جریان مذاکرات صلح از استفاده یا تهدید به استفاده از زور خودداری کنند.»

دو کشور همچنان بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأمین امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز تأکید کردند.

پاکستان روز یک‌شنبه اعلام کرد که آماده میزبانی گفت‌وگوها میان ایالات متحده و ایران است.

این پس از آن است که دیپلمات‌های ارشد منطقه درباره چشم‌انداز صلح و در راستای تلاش‌ها برای نزدیک کردن دو طرف به میز مذاکره صحبت کردند.