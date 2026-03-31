سه شنبه ۱۱ حمل ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۵۹

خبر ها

پیکنگ و اسلام‌آباد خواهان پایان درگیری‌ها در خلیج و شرق‌میانه شدند

ایران - اصفهان

پاکستان و چین بیانیه‌ای پنج‌ماده‌ای برای احیای صلح و ثبات در شرق‌میانه و خلیج صادر کردند و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شدند.

در بیانیه‌ای که پس از گفت‌وگوهای سطح‌بالا روز سه‌شنبه در پیکنگ منتشر شد، آمده است: «چین و پاکستان خواستار توقف فوری درگیری‌ها و به‌کارگیری حداکثر تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش این مناقشه هستند.»

اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر خارجه پاکستان، در پیکنگ است؛ جایی که با وانگ یی، وزیر خارجه چین، دیدار کرد تا درباره روند صلح و نقش اسلام‌آباد در پایان دادن به درگیری‌های شدید در شرق‌میانه گفت‌وگو کند.

در این بیانیه آمده است: «چین و پاکستان از طرف‌های ذی‌ربط حمایت می‌کنند تا مذاکرات را به‌گونه‌ای آغاز کنند که همه طرف‌ها به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات متعهد باشند و در جریان مذاکرات صلح از استفاده یا تهدید به استفاده از زور خودداری کنند.»

دو کشور همچنان بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی و تأمین امنیت کشتیرانی و تنگه هرمز تأکید کردند.

پاکستان روز یک‌شنبه اعلام کرد که آماده میزبانی گفت‌وگوها میان ایالات متحده و ایران است.

این پس از آن است که دیپلمات‌های ارشد منطقه درباره چشم‌انداز صلح و در راستای تلاش‌ها برای نزدیک کردن دو طرف به میز مذاکره صحبت کردند.

پیت هگسیت: روزهای آینده در جنگ با ایران تعیین‌کننده است

پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحده

پیت هگسیت، وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که در جنگ علیه ایران «روزهای آینده تعیین‌کننده» خواهد بود.

هگسیت سه‌شنبه، ۱۱ ماه حمل در نشست خبری در پنتاگون گفت که قدرت جنگی ایالات متحده رو به افزایش است.

او توان جنگی رژیم ایران را «در حال کاهش» توصیف کرد.

پیت هگسیت افزود که تمام کشورهای جهان باید در جهت باز نگه‌داشتن تنگۀ استراتیژیک هرمز و تأمین امنیت آن سهیم باشند.

به گفتۀ او، این تنها مسئولیت ایالات متحده نیست.

این پس از آن است که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در گفت‌وگو با شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» گفت که «هنوز کاملاً آماده کنار گذاشتن تلاش‌ها برای وادار کردن ایران به بازگشایی تنگه هرمز نیست.»

شورای مهاجران ناروی: هزاران افغان پس از جنگ در ایران بی‌سرپناه مانده‌اند

افغانستان - افغان‌های بازگشته به کشور (عکس آرشیف)

شورای مهاجران ناروی خواهان کمک فوری به افغانانی شده است که به گفته‌اش پس از آغاز جنگ در ایران به افغانستان بازگشته‌اند.

محمد شفیق پوپل، مدیر برنامه منطقه‌ای این شورا گفته است که از زمان آغاز این جنگ بیش از ۲۸ هزار افغان از ایران فرار کرده و به افغانستان بازگشته‌اند.

آقای پوپل در پیامی که سه‌شنبه در شبکه ایکس این شورا پخش شد، گفته است که بسیاری این مهاجران همه داروندارشان را پشت سر گذاشته‌اند و به سرپناه، آب آشامیدنی و چیزهای اساسی دیگر نیاز دارند.

شماری از افغان‌هایی که از ترس جنگ در ایران به افغانستان بازگشته‌اند، در صحبت با رادیو آزادی گفته‌اند که در وضعیت بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند.

پیش‌بینی باران‌های شدید و سیلاب در افغانستان

افغانستان

انتظار می‌رود چندین ولایت افغانستان در ۱۲ حمل شاهد ریزش باران، بادهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها باشند.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان سه‌شنبه ۱۱ حمل در بیانیه‌ای گفت که در ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، ارزگان، زابل، غزنی، میدان‌وردک، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، پروان، لوگر، پکتیکا، پکتیا و خوست میزان باران بین ۱۰ تا ۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

در ادامه آمده است که احتمال وقوع بادهای شدید با سرعت بین ۵۰ تا ۹۵ کیلومتر در ساعت در ولایت‌های غربی، جنوبی و جنوب‌شرقی، به‌شمول سالنگ‌ها وجود دارد.

این در حالی است که به گفتۀ حکومت طالبان، پس از باران‌ها و سیلاب‌ها در حداقل ۲۵ ولایت افغانستان، اخیراً بیش از ۴۰ تن جان باخته‌اند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشته‌اند.

طالبان : بر اثر حوادث طبیعی در یک شبانه روز گذشته ۱۴ تن در افغانستان جان باختند

آرشیف

ادارۀ ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می گوید که بر اثر بارندگی، سیلاب‌، لغزش کوه و برخورد صاعقه در بیش از یک شبانه‌روز گذشته در ولایت های مختلف افغانستان ۱۴ تن جان باخته اند.

این اداره در پستی در ایکس امروز سه‌شنبه (۱۱حمل) گفت که ۱۷ تن نیز زخمی شده اند و حدود ۴۸۰ خانه به طور کلی و نسبی تخریب شده است.

در ادامه آمده است که در نتیجۀ این رویداد ها بیش از ۶۰۰ خانواده متضرر شده اند.

طالبان روز دوشنبه گفته بودند که طی چهار روز دست‌کم ۲۸ تن در نتیجۀ باران های شدید و سیلاب در ۲۵ ولایت جان باخته اند و ۴۹ تن دیگر زخمی شده اند.

حملات سنگین به «انبار مهمات» و «اهداف نظامی» در اصفهان

انفجار های بزرگ در اصفهان

امریکا و اسرائیل شام دوشنبه (۱۰حمل) و صبح امروز سه‌شنبه (۱۱حمل) همزمان با حمله به تهران، به اصفهان نیز حمله کردند.

ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از انفجارهای بسیار بزرگ در اطراف اصفهان منتشر شده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، پیشتر معاون امنیتی و انتظامی اصفهان گفته بود که «جنگنده‌های امریکایی و اسرائیلی» شهرهای اصفهان، نجف‌آباد، مبارکه، کاشان و شهرضا را شام دوشنبه هدف قرار داده‌اند.

این مقام صبح امروز نیز بدون ارائۀ جزئیات بیشتر گفت که بررسی‌های اولیه از هدف گرفته شدن برخی «اهداف نظامی» در اصفهان حکایت دارد.

درباره حمله به اصفهان یک مقام ایالات متحده به روزنامه وال‌استریت‌ ژورنال گفت که امریکا یک «انبار بزرگ مهمات» را در این شهر با «بمب‌های سنگرشکن دو هزار پوندی» هدف قرار داد.

این مقام افزود که حجم زیادی از بمب‌های سنگرشکن، یا مهمات نفوذگر، در این حمله استفاده شده است.

اردوی اسرائیل هنوز درباره حملات بامداد سه‌شنبه به اصفهان توضیحی نداده است.

گذرگاه تورخم به روی مهاجران دوباره باز شد

مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار می‌گویند که گذرگاه مرزی تورخم به‌روی مهاجران گشوده شد.

به گزارش طلوع نیوز و برخی دیگر رسانه های داخلی ، قریشی بدلون آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار گفته است که این گذرگاه امروز سه‌شنبه ( ۱۱ حمل) تنها به‌روی مهاجرانی که از پاکستان بازمی‌گردند ، باز شده است.

گذرگاه تورخم پنج‌شنبه هفتۀ گذشته نیز برای ورود مهاجران باز شده بود ؛ اما به‌دلیل نامعلومی پس از مدت کوتاهی از سوی پاکستان دوباره بسته شد.

گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان از جمله تورخم از چندین ماه به اینسو برای ترانزیت و رفت‌وآمد مسافران مسدود است.

سازمان ملل: وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان به‌ویژه برای زنان و دختران وخیم‌تر شده

آرشیف

ادارۀ حقوق بشر سازمان ملل می گوید که وضعیت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، به‌ویژه برای زنان و دختران، به‌طور چشمگیر وخیم‌تر شده است.

در گزارش این اداره که در وبسایت سازمان ملل روز دوشنبه (۱۰حمل) منتشر شد به نقل از ولکر تورک کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر آمده است که فرامین و قوانین طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تأثیر ناگوار بر مردم این کشور به‌ویژه زنان و دختران داشته است.

در این گزارش همچنان آمده است که حدود ۲۲ میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

طالبان در بارۀ این گزارش هنوز تبصره نکرده اند ؛ اما قبلاً گفته بودند که حقوق همه در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است.

طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ خورشیدی ، از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر محدودیت هایی را بر زنان و دختران وضع کردند.

ترکیه یک موشک دیگر ایرانی را رهگیری کرد

آرشیف: بیرق ترکیه

ترکیه می‌گوید که چهارمین موشک ایرانی را رهگیری کرده است.

وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه ۱۰ حمل با نشر اعلامیه‌ای از رهگیری و انهدام یک موشک بالیستیک که از ایران شلیک شده بود، خبر داده است.

بر اساس این اعلامیه، این موشک توسط سیستم دفاع موشکی و هوایی ناتو، مستقر در شرق مدیترانه، رهگیری شده است.

ترکیه یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو است.

این چهارمین موشک بالیستیک ایرانی است که در حریم هوایی ترکیه یا در مسیر آن رهگیری می‌شود.

مقام‌های ترکیه پیشتر نسبت به ادامه حملات راکتی از ایران به این کشور هشدار داده و خواستار توقف آنها شده بودند.

تا کنون جزئیات بیشتری در مورد مسیر موشک و محل دقیق رهگیری آن منتشر نشده است.

مرکز تجارت روسیه در افغانستان: حکومت طالبان قصد خرید سالانه دو میلیون تُن سوخت از روسیه را دارد

سفارت افغانستان تحت کنترول طالبان در مسکو

مرکز تجارت روسیه در افغانستان اعلام کرده که حکومت طالبان میخواهد سالانه دو میلیون تُن مواد سوختی را از روسیه خریداری کند.

رسانه های روسی به نقل از رستم خبیبولین رئیس این مرکز دوشنبه ۱۰ حمل خبر دادند که قرار است این قرارداد به زودی در شهر کازان امضاء شود. اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است.

گفته شده که براساس این قرارداد حکومت طالبان گاز مایع و بنزین از شرکت های بزرگ نفتی روسیه خریداری خواهد کرد.

پیش از این، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور افغانستان، گفته بود که حکومت طالبان در افغانستان علاقه‌مند به خرید سوخت از روسیه است و موضوع صادرات انرژی به افغانستان در دستور کار مذاکرات میان دو طرف قرار دارد.

روسیه یگانه کشور در جهان است که در بیش از چهارسال گذشته حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

