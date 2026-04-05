نشست «گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی» به میزبانی طالبان در کابل

وزارت خارجۀ طالبان امروز یکشنبه ( ۱۶حمل) میزبان نشستی تحت عنوان « گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی» است.

حافظ ضیااحمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامۀ این وزارت در ایکس نوشته است که نشست به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان و با اشتراک نمایندگان ارشد کشورهای آسیای مرکزی آغاز شده.

او افزوده است که در این نشست در بارۀ موضوعات سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و همچنان در مورد همکاری های منطقه ای و توسعۀ تجارت و ترانزیت بحث می‌شود.

هرچند برخی از کشورهای آسیای مرکزی با طالبان روابط نزدیک دارند ، اما هیچ یک از این کشور ها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته اند.