طالبان: در حملات پاکستان بر افغانستان در مجموع ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده اند ؛ این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده

حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

آقای فطرت امروز یکشنبه ( ۱۶حمل، ۵ اپریل ) در ایکس نوشت که پاکستان در این مدت ولایت‌های ننگرهار، کابل، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان و لغمان را بمباران کرده است.

او افزوده که در نتیجۀ این حملات ۲۷ هزار و ۴۰۷ خانواده بی‌جا شده‌اند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است.

مقام های پاکستان قبلاً ادعا کرده بودند که در حملات آن کشور مراکز نظامی طالبان و مخفیگاه های «دهشت افگنان» در افغانستان هدف قرار گرفته است

پس از آن که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان اخیراً پایان یافت، وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد عملیات نظامی خود را در افغانستان از سر گرفته است.

طالبان و پاکستان از اواخر هفتۀ گذشته گفت‌وگو ها را با میانجی‌گری چین در شهر ارومچی این کشور آغاز کرده‌اند.