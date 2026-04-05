لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۱۷ حمل ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۳۸

افغانستان

طالبان: در حملات پاکستان بر افغانستان در مجموع ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده اند ؛ این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده

آرشیف
آرشیف

حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی حکومت طالبان مدعی است که از ۲۲ فبروری تا ۴ ماه اپریل، در حملات پاکستان بر افغانستان، دست‌کم ۷۶۱ غیرنظامی کشته شده‌ و ۶۲۶ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

آقای فطرت امروز یکشنبه ( ۱۶حمل، ۵ اپریل ) در ایکس نوشت که پاکستان در این مدت ولایت‌های ننگرهار، کابل، قندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، کنر، نورستان و لغمان را بمباران کرده است.

او افزوده که در نتیجۀ این حملات ۲۷ هزار و ۴۰۷ خانواده بی‌جا شده‌اند.

این آمار از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است.

مقام های پاکستان قبلاً ادعا کرده بودند که در حملات آن کشور مراکز نظامی طالبان و مخفیگاه های «دهشت افگنان» در افغانستان هدف قرار گرفته است

پس از آن که آتش‌بس موقت میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان اخیراً پایان یافت، وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد عملیات نظامی خود را در افغانستان از سر گرفته است.

طالبان و پاکستان از اواخر هفتۀ گذشته گفت‌وگو ها را با میانجی‌گری چین در شهر ارومچی این کشور آغاز کرده‌اند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

محاکم طالبان شماری از متهمان را در زابل و کابل شلاق زدند

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در ویب‌سایت خود نوشت که بر اساس حکم محکمۀ ابتدایی‌شان در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل، دو نفر به اتهام روابط نامشروع و سرقت هر کدام به یک تا سه سال زندان و ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، همچنان ۱۵ نفر در کابل نیز از سوی محکمۀ جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات به اتهام فروش و قاچاق تابلیت‌های نشه‌آور، شیشه و چرس به ۱۰ تا ۳۰ ضربه شلاق و به هفت ماه تا سه سال و سه ماه زندان محکوم شدند.

اعلامیه می‌افزاید که پس از تأییدی ستره محکمه، احکام بالای متهمان تطبیق شد.

سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد پیش از این مجازات بدنی متهمان توسط حکومت طالبان در محضر عام را نقض حقوق بشری و مغایر با کرامت انسانی خوانده‌اند، اما طالبان می‌گویند که آنها این کار را مطابق با احکام شریعت انجام می‌دهند.

ادامه خبر ...

یک ادارۀ ملل متحد: روزانه میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطرات ماین‌ها و دیگر مواد انفجاری روبه‌رو هستند

دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) می‌گوید که همه روزه میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر ماین‌ها و مهمات بجامانده از جنگ‌ها روبه‌رو هستند.

اوچا روز یک‌شنبه، ۱۶ حمل در صفحۀ ایکس خود اعلام کرد که دو سوم مناطق افغانستان تحت تأثیر نوعی مواد منفجره قرار دارد و هر ماه ۱۵ غیرنظامی در نتیجۀ انفجارها جان خود را از دست می‌دهند.

این ادارۀ ملل متحد اعلام کرد که اکثر قربانیان کودکان هستند.

اوچا می‌گوید که در سال ۲۰۲۶ به ۱۴.۵ میلیون دالر برای تقویت برنامه‌های پاکسازی ماین و افزایش آگاهی برای نجات جان انسان‌ها در افغانستان نیاز است.

دفتر حقوق بشر ملل متحد هم روز پنج‌شنبه در ویب‌سایت خود به مناسبت روز جهانی آگاهی و اقدام علیۀ ماین که مصادف با ۴ اپریل است، اعلام کرد که در سال گذشتۀ میلادی، ۴۷۱ نفر در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند که ۶۷ درصد آنها کودک بوده‌اند.

ادامه خبر ...

متقی: مذاکرات با پاکستان در شهر ارومچی جریان دارد

وزیر خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که مذاکرات میان هیئت این گروه و پاکستان در شهر ارومچی چین جریان دارد. امیرخان متقی، این سخن را در نشست موسوم به «گفت‌وگوی مشورتی افغانستان-آسیای مرکزی» روز یک‌شنبه (۱۶حمل) در کابل گفت.

آقای متقی افزود: طالبان« با صداقت و رویکرد راه‌حل‌محور» در این مذاکرات شرکت کرده‌اند.

او همچنان گفت که طالبان همواره «در پی حل مسائل از طریق تفاهم، گفت‌وگو و روابط مبتنی بر احترام و درک متقابل بوده است و در عین حال حق دفاع از تمامیت ارضی و مردم خویش را محفوظ می‌دارند.»

بر اساس گزارش ها ، مذاکرات میان هیئت های طالبان و پاکستان روز پنجشنبه هفتۀ گذشته در شهر ارومچی چین آغاز شد.

جزئیاتی از گفت‌وگو های دو طرف هنوز منتشر نشده است.

طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان اواخر هفتۀ گذشته گفت که مشارکت اسلام آباد در این گفتگوها، تأکید دوباره بر نگرانی‌های اصلی پاکستان است و به گفتۀ او ، مسئولیت پیشبرد واقعی این روند برعهدۀ طالبان است.

ادامه خبر ...

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان روز دوشنبه در برابر تیم قرغیزستان به میدان می‌رود

قرار است تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال افغانستان در اولین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶ ، فردا دوشنبه به مصاف تیم قرغیزستان برود.

فدراسیون فوتبال افغانستان امروز (۱۶حمل) در فیسبوک نوشته است که ملی پوشان زیر ۱۷ سال فوتبال این کشور نخستین جلسۀ تمرینی را برای آمادگی به بازی فردا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار کردند.

بر اساس اعلام انجمن فوتبال آسیای مرکزی ، رقابت های فوتبال با حضور افغانستان ، ازبکستان ، قرغیزستان ، ترکمنستان و تاجکستان در تاشکند در ۱۷ حمل آغاز می‌شود.

ادامه خبر ...

نشست «گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی» به میزبانی طالبان در کابل

وزارت خارجۀ طالبان امروز یکشنبه ( ۱۶حمل) میزبان نشستی تحت عنوان « گفتگوی مشورتی افغانستان و آسیای مرکزی» است.

حافظ ضیااحمد تکل رئیس اطلاعات و روابط عامۀ این وزارت در ایکس نوشته است که نشست به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان و با اشتراک نمایندگان ارشد کشورهای آسیای مرکزی آغاز شده.

او افزوده است که در این نشست در بارۀ موضوعات سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و همچنان در مورد همکاری های منطقه ای و توسعۀ تجارت و ترانزیت بحث می‌شود.

هرچند برخی از کشورهای آسیای مرکزی با طالبان روابط نزدیک دارند ، اما هیچ یک از این کشور ها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته اند.

ادامه خبر ...

تیم ملی نوجوانان فوتبال افغانستان برای انجام مسابقات عازم ازبکستان شد

بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، اعضای تیم ملی زیر ۱۷ سال فوتبال افغانستان قرار است در مسابقات قهرمانی زیر 17 سال کافا 2026 که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود اشتراک کنند.

این مسابقات روز دوشنبه ۱۷حمل آغاز می شود و به شمول افغانستان، پنج تیم در آن اشتراک خواهند کرد.

ادامه خبر ...

نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل شدند

جمعی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان با فرستادن نامه‌ای به شورای امنیت گفته اند که اقدامات پاکستان و رژیم طالبان در افغانستان، منجر به آسیب‌ های گسترده به غیرنظامیان و تضعیف تمامیت ارضی افغانستان شده که نقض منشور ملل متحد محسوب شده و تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بین‌المللی به‌شمار می‌رود.

در نامه گفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارد در زمانی که حقوق مردم افغانستان به طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود، اقدام کند.

آنها خواهان توقف فوری تمامی استفاده‌های فرامرزی از زور که با منشور ملل متحد در تضاد است، اتخاذ تدابیری برای تضمین پاسخگویی و حفاظت از غیرنظامیان مطابق با حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر شده اند.

این نامه در حالی از سوی جمعی از نهاد های جامعه مدنی افغانستان به شورای امنیت ارسال می شود که در گیری ها میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان وارد ششمین هفته شده‌است.

روز جمعه ۱۴ حمل وزارت خارجه چین از پیشرفت در گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان افغانستان و حکومت پاکستان خبر داد، اما جزئیات بیشتر آن را ارائه نکرد.

این گفتگوها روز پنجشنبه در شهر ارومچی در شمال غرب چین آغاز شد و به گفته وزارت خارجه چین، این مذاکرات به شکل تدریجی و مثبت آن در جریان است.

درگیری‌ها میان طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان شامل تبادل آتش در امتداد خط دیورند از سوی هر دو طرف و همچنین حملات راکتی و هوایی پاکستان، حتی بر کابل، پایتخت افغانستان، بوده است.

سازمان ملل متحد پیش‌تر در گزارش‌هایی اعلام کرده بود که در دو هفته نخست این خشونت‌ها در شرق افغانستان، بیش از ۷۶ غیرنظامی کشته شده‌اند.

ادامه خبر ...

افزایش تلفات زلزله شب‌گذشته در کابل؛ حداقل ۱۲ تن کشته شدند

مقام‌های طالبان و جمعیت هلال‌احمر می‌گویند در پی زلزله شام جمعه در افغانستان، ۱۲ تن، از جمله هشت عضو یک خانواده جان باختند و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس معلومات ادارۀ زمین‌شناسی ایالات متحده، این زلزله به بزرگی ۵.۸ درجه ریشتر با مرکزیت بدخشان رخ داده و در بخش‌های مختلف کشور، به شمول کابل احساس شده است.

به گفتۀ حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان، پنج خانه به‌گونه کامل و ۳۳ خانه دیگر به گونه نسبی در چند ولایت آسیب دیده و در مجموع ۴۰ خانواده متأثر شده‌اند.

همچنین گزارش شده که در منطقه گوسفنددره کابل، تنها یک کودک از یک خانواده زنده مانده که او نیز زخمی است.

ادامه خبر ...

سازمان جهانی صحت ۷۸.۵ تُن کمک‌های طبی را به کابل منتقل کرده است

سازمان جهانی صحت روز شنبه‌، ۱۵ حمل از رسیدن ۷۸.۵ تُن تجهیزات طبی نجات‌بخش به کابل خبر داد.

این سازمان در خبرنامه‌ای گفته که این کمک‌ها از دبی به افغانستان انتقال یافته و شامل دواها، کیت‌های سرخکان، مواد تغذیه‌ای برای کودکان مبتلا به سوءتغذیۀ شدید و تجهیزات جراحی می‌باشد.

سازمان جهانی صحت افزوده که این کمک‌ها می‌تواند به بیش از ۴۱۹ هزار نفر خدمات صحی فراهم کرده و امکان انجام حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ عملیات جراحی نجات‌بخش را در سراسر افغانستان فراهم کند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG