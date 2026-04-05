دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در جریان جنگ با ایران، برای معترضان ضدحکومتی در این کشور سلاح ارسال کرده است.

شبکۀ تلویزیونی فاکس‌نیوز به نقل از او گفت که این سلاح‌ها از طریق کردها ارسال شده‌اند.

دونالد ترمپ توضیح داد: "ما مقدار زیادی سلاح برای معترضان فرستادیم. آن‌ها را از طریق کردها فرستادیم. و فکر می‌کنم کردها آن‌ها را نگه داشتند."

رئیس‌جمهور امریکا که ساعتی پیش از نشر مصاحبه‌اش با فاکس‌نیوز ایران را به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌های آن در صورت مسدود ماندن تنگه هرمز تهدید کرده بود، در این مصاحبه گفت که معتقد است "شانس خوبی" برای دستیابی به توافق با ایران در روز دوشنبه وجود دارد.

او تصریح کرد: "فکر می‌کنم فردا (دوشنبه) شانس خوبی وجود دارد، آن‌ها همین حالا در حال مذاکره هستند."

ترمپ افزود: "اگر سریع به توافق نرسند، در حال بررسی این هستم که همه‌چیز را منفجر کنم و نفت را در اختیار بگیرم."