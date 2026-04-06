خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، روز دوشنبه خبر داد که ایران پاسخی ده‌بندی را برای طرح آتش‌بس به پاکستان ارائه کرده تا به امریکا برساند.

بر اساس این پاسخ ده‌ماده‌ای جمهوری اسلامی آتش‌بس موقتی را رد کرده و در عوض خواستار پایان یافتن دائمی جنگ شده است.

به نوشته ایرنا، پاسخ تهران «شامل مجموعه‌ای از خواسته‌های ایران از جمله پایان درگیری‌ها در منطقه، پروتکل‌ عبور و مرور امن از تنگه هرمز، بازسازی و رفع تحریم‌ها» می‌شود.

رسانه‌های غربی از جمله آکسیوس پاسخ ایران را «حداکثری» توصیف کرده و موافقت دولت امریکا با آن را نامحتمل دانسته‌اند.

با این حال دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در حاشیه مراسم عید پاک در واشینگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد ایران «به اندازه کافی خوب نیست، اما قدم قابل توجهی است». به نظر می‌رسد اشاره او به همین پیشنهاد ده‌بندی ایران بود.

ایرنا در خبر خود به نکته‌ای اشاره کرده است که شاید دلیل این نوع موضع‌گیری «حداکثری» تهران را نشان دهد: «ارائه این متن پس از آن صورت گرفت که متعاقب تحولات شنبه و یک‌شنبه در مناطق غربی و مرکزی ایران و شکست فاجعه‌بار عملیات هِلی‌بُرن آمریکا، ایران دست برتر خود در جنگ را یک‌بار دیگر نشان داد.»

اشاره خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به عملیات اردی امریکا در عمق خاک ایران است که گرچه با انهدام دست‌کم دو طیاره امریکایی همراه بود، اما توانست به هدف خود یعنی نجات دادن پیلوت اف ۱۵ سرنگون‌شده در ایران برسد.

عده‌ای از کارشناسان نظامی غربی در روز دوشنبه این عملیات را ستوده‌اند. در مقابل رسانه‌های حکومتی ایران می‌گویند که ایران خود این دو طیاره را سرنگون کرده و به همین دلیل امریکا در اقدام خود «شکست فاجعه‌بار» خورده است.