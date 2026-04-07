تهدید تازه ترمپ علیه ایران: یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و دیگر احیا نخواهد شد
رئیسجمهور ایالات متحده ساعاتی پیش از پایان ضربالاجلی که به حکومت ایران برای باز شدن تنگۀ هرمز داده است، در پیامی تازه تهدید کرد که «یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و هرگز احیا نخواهد شد.»
دونالد ترمپ بعداز ظهر امروز سهشنبه (۱۸ حمل) در شبکۀ اجتماعی خود ، تروث سوشیال، نوشت: «نمیخواهد چنین اتفاقی بیفتد، اما احتمالاً رخ خواهد داد.»
آقای ترمپ توضیح بیشتری نداد اما در پایان پیام خود نوشت: «خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند.»
او قبلا گفته بود که اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاهها و پلهای ایران بمباران خواهند شد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آستانه پایان این مهلت هشدار داده که پاسخش به این اقدام احتمالی «فراتر از منطقه» خواهد بود.
هشدار اسرائیل برای فاصله گرفتن از خطوط راهآهن در ایران
اردوی اسرائیل با صدور هشداری که خبرگزاریهای بینالمللی نیز آن را بازنشر کردند، از مردم ایران خواسته تا ساعت ۹ امشب ( سهشنبه ۱۸حمل) از سفر با قطار خودداری کنند و از خطوط راهآهن فاصله بگیرند.
اردوی اسرائیل گفته است که حضور در قطارها و در مجاورت خطوط راهآهن، جان افراد را به خطر میاندازد.
این هشدار همزمان با نزدیک شدن به پایان ضربالاجل رئیسجمهور ایالات متحده صادر شده است. دونالد ترمپ تا پایان امروز به مقامهای ایران مهلت داده و گفته است اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاهها و پلهای ایران بمباران خواهند شد.
حملات پهپادی و راکتی در منطقه؛ کشتهشدن دو نفر در کردستان عراق
مقامهای محلی در منطقۀ کردستان عراق اعلام کردند که سقوط یک پهپاد «آمده از ایران» به یک خانۀ مسکونی در ولایت اربیل، جان یک زوج را گرفته است. به گزارش فرانسپرس، این حادثه روز دوشنبه (۱۷حمل) در منطقۀ دارهشَکْران در اربیل رخ داد.
ادارۀ مبارزه با تروریزم کردستان در بیانیهای اعلام کرد که این پهپاد حامل مواد منفجره بوده و پس از برخورد با یک خانۀ غیرنظامی منفجر شده است.
به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که سیستم های مدافعۀ هوایی ، هفت راکت بالستیک را که به سمت ولایت شرقیهٔ این کشور شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردهاند.
به گفتۀ این وزارت، بقایای این راکتها در نزدیکی تأسیسات انرژی سقوط کرده و بررسی میزان خسارت احتمالی در جریان است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی نیز اعلام کرده که بامداد سهشنبه با حملات راکتی و پهپادی که منشأ آنها ایران بوده، درگیر بوده است.
مقامهای کویتی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت، ۱۴ راکت بالستیک، ۲ راکت کروز و ۴۶ پهپاد را شناسایی کردهاند. خبرگزاری دولتی این کشور شام دوشنبه این خبر را منتشر کرد.
به گفته این خبرگزاری، در همین مدت ۲۱ مورد سقوط بقایای راکت های رهگیری شده گزارش شده است که به مجروحیتهای محدود انجامیده و حال همه مصدومان پایدار است.
در همین حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دربارۀ پیشنویس قطعنامهای برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگۀ هرمز رأیگیری کند.
عملیات نجات پیلوت از داخل ایران تاریخی بود
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه همزمان با مراسم عید پاک در قصر سفید در واشینگتن نشست خبری خود را با شرح عملیات جستوجو و نجات پیلوت آغاز کرد که یکی از پیلوتهای طیاره اف ۱۵ بود که روز جمعه در خاک ایران سرنگون شد.
به گفته ترمپ، «آنها شانس آوردند که طیاره ما را زدند». او اما اضافه کرد که عملیات نجات پیلوت از عمق خاک ایران «تاریخی» بوده است.
او در میانه این شرح از عملیات نجات چنین گفت: «تکلیف کل ایران را میتوان یکشبه تعیین کرد، آن شب شاید فردا شب باشد.»
او سپس با تأکید بر این که «در اردوی امریکا ما کسی را پشت سر جا نمیگذاریم» آماری از تسلیحات و تجهیزاتی داد که در این عملیات استفاده شده است.
به گفته ترمپ، «۱۵۵ طیاره در عملیات نجات دخیل بودند».
او سپس تأکید کرد که نیروهای امریکایی «دو طیاره را خود منفجر کردهاند تا به دست سپاه نیافتد».
به گفته رئیس جمهور امریکا، این دو طیاره در «مزرعهای» که به نظر میرسد در جنوب اصفهان بوده فرود آمده و در انتظار بازگشت نیروهایی بودند که قرار بود با پیلوت بازگردند.
رئیس شورای اروپا: هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی غیرقانونی است
رئیس شورای اروپا میگوید هرگونه هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، بهویژه تأسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابلقبول است.
آنتونیو کاستا روز دوشنبه ۱۷ حمل در پستی در صفحه ایکس نوشت: «پس از پنج هفته جنگ در شرق میانه، روشن است که تنها یک راهحل دیپلماتیک میتواند به ریشههای این بحران پایان دهد».
اظهارنظر رئیس شورای اروپا در زمانی صورت میگیرد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تا بامداد چهارشنبه به وقت تهران، به ایران مهلت داده است که تنگه هرمز را باز کند، وگرنه تمام زیرساختهای برق کشور هدف حمله قرار میگیرد.
تنگه هرمز که تا پیش از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران در ۹ حوت باز بود، عملاً بیش از یک ماه است که از سوی سپاه پاسداران بسته شده و تنها تعداد معدودی از کشتیها توانستهاند با مجوز ایران از آن عبور کنند.
آقای کاستا در ادامه از ایران خواسته که فوراً به حملات خود علیه کشورهای منطقه پایان دهد و امکان برقراری مجدد آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کند.
ایران در پاسخی ده بندی آتشبس را رد کرد، خواستار پایان دائمی جنگ شد
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز دوشنبه خبر داد که ایران پاسخی دهبندی را برای طرح آتشبس به پاکستان ارائه کرده تا به امریکا برساند.
بر اساس این پاسخ دهمادهای جمهوری اسلامی آتشبس موقتی را رد کرده و در عوض خواستار پایان یافتن دائمی جنگ شده است.
به نوشته ایرنا، پاسخ تهران «شامل مجموعهای از خواستههای ایران از جمله پایان درگیریها در منطقه، پروتکل عبور و مرور امن از تنگه هرمز، بازسازی و رفع تحریمها» میشود.
رسانههای غربی از جمله آکسیوس پاسخ ایران را «حداکثری» توصیف کرده و موافقت دولت امریکا با آن را نامحتمل دانستهاند.
با این حال دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در حاشیه مراسم عید پاک در واشینگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد ایران «به اندازه کافی خوب نیست، اما قدم قابل توجهی است». به نظر میرسد اشاره او به همین پیشنهاد دهبندی ایران بود.
ایرنا در خبر خود به نکتهای اشاره کرده است که شاید دلیل این نوع موضعگیری «حداکثری» تهران را نشان دهد: «ارائه این متن پس از آن صورت گرفت که متعاقب تحولات شنبه و یکشنبه در مناطق غربی و مرکزی ایران و شکست فاجعهبار عملیات هِلیبُرن آمریکا، ایران دست برتر خود در جنگ را یکبار دیگر نشان داد.»
اشاره خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به عملیات اردی امریکا در عمق خاک ایران است که گرچه با انهدام دستکم دو طیاره امریکایی همراه بود، اما توانست به هدف خود یعنی نجات دادن پیلوت اف ۱۵ سرنگونشده در ایران برسد.
عدهای از کارشناسان نظامی غربی در روز دوشنبه این عملیات را ستودهاند. در مقابل رسانههای حکومتی ایران میگویند که ایران خود این دو طیاره را سرنگون کرده و به همین دلیل امریکا در اقدام خود «شکست فاجعهبار» خورده است.
در ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به ایران، روز دوشنبه نیز حملات هوایی سنگینی در تهران انجام شد
رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، گزارش داد که حملهای به پوهنتون صنعتی شریف در تهران انجام شده است و مدیر این پوهنتون گفت که یک نهاد علمی این پوهنتون هدف قرار گرفته است.
همچنین شب گذشته حملاتی در تهران رخ داد که در آن دست کم شش کودک جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر مقامات اسرائیلی تأیید کردند که در حمله موشکی ایران به شهر حیفا در شمال اسرائیل، دو نفر کشته، دو نفر مفقود و چهار نفر دیگر، از جمله یک کودک، زخمی شدهاند.
طبق گزارشها، ایران صبح امروز حداقل ده موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.
در همین حال، وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور مشغول رهگیری موشکها و پهپادهای ایرانی است.
این وزارتخانه اعلام کرد که صداهای انفجار در نقاط مختلف امارات متحدۀ عربی به دلیل همین عملیات ردیابی بوده است.
کویت نیز روز دوشنبه خبر مشابهی را منتشر کرد.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران کشته شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۷ حمل اعلام کرد که تورن جنرال سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این نیروی نظامی کشته شده است.
سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیاتی در مورد محل و نحوهٔ کشته شدن رئیس سازمان اطلاعات خود، گفته که مجید خادمی "حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزههای اطلاعاتی و امنیتی" را در کارنامۀ خود ثبت کرده است.
مجید خادمی تابستان پارسال و در پی کشته شدن محمد کاظمی در حملات اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده بود.
او تا پیش از تصدی این سمت، ریاست "سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" را برعهده داشت.
رویترز از یک طرح دو مرحلهای برای "آتشبس" و "بازگشایی تنگهٔ هرمز" خبر داد
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، ۱۷ حمل به نقل از "یک منبع آگاه" گزارش داد که ایران و ایالات متحده طرحی برای پایان دادن به درگیریها دریافت کردهاند که میتواند از روز دوشنبه اجرایی شود و تنگهٔ هرمز را دوباره بازگشایی کند.
به گفتۀ این منبع، چارچوبی برای پایان دادن به خصومتها توسط پاکستان تهیه و شامگاه یکشنبه با ایران و امریکا در میان گذاشته شده است.
این طرح شامل رویکردی دو مرحلهای است: ابتدا آتشبس فوری و سپس دستیابی به یک توافق جامع.
این منبع گفت: "همه عناصر باید امروز مورد توافق قرار گیرد" و افزود که تفاهم اولیه بهصورت یک یادداشت تفاهم تنظیم خواهد شد و به صورت الکترونیکی و از طریق پاکستان، بهعنوان تنها کانال ارتباطی در این مذاکرات، نهایی میشود.
از سوی دیگر یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه به رویترز گفت که ایران تنگۀ هرمز را در ازای "آتشبس موقت" بازگشایی نخواهد کرد.
نخستین بار وبسایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از منابع امریکایی، اسرائیلی و منطقهای گزارش داد که ایالات متحده، ایران و میانجیهای منطقهای در حال بررسی یک آتشبس احتمالی ۴۵روزه بهعنوان بخشی از یک توافق دو مرحلهای هستند که میتواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.