سه شنبه ۱۸ حمل ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۲۰

جهان

در نتیجۀ فروریختن یک چوکات فلزی در جاپان، چهار تن زخمی و یک تن مفقوالاثر شد

یک چوکات فلزی به بلندی یک ساختمان دوازده‌منزله در جاپان فرو ریخت و براساس رسانه‌های محلی در نتیجهٔ آن چهار کارگر زخمی شدند و یک تن دیگر مفقودالاثر شده است.

براساس‌گزارش شبکۀ ان اچ کی، این حادثهٔ روز‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) در یک فابریکهٔ فولادسازی در نزدیک توکیو هنگامی رخ داد که این چوکات فلزی به ارتفاع ۴۰ متر در جریان تخریب یک کرین، سقوط کرد.

تصاویر هوایی منتشرشده از سوی شبکۀ ان اچ کی، یک چقری بزرگ پر از آب را در مجتمع بندری کاوازاکی نشان می‌دهد ‌که موترهای اطفاییه، گروه‌های نجات و شناگران مصروف جستجو اند.

براساس گزارش شبکۀ ان اچ کی، هنگام فروریختن این چوکات فلزی، سه تن زخمی و در حالت بسیار وخیم قرار دارند، وضعیت صحی یک تن قناعت بخش خوانده شده و یک تن دیگر همچنان مفقوالاثر است.

محل وقوع این حادثه در گوشه‌ای از منطقهٔ ساحلی کاوازاکی موقعیت دارد؛ جایی‌که تخریب کرین‌هایی که برای تخلیهٔ بار از کشتی‌ها استفاده می‌شد، جریان دارد.

جی‌دی ونس: امریکا ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن‌ علیه ایران نگرفته است

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)
جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا(آرشیف)

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، هشدار داده که امریکا «ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن‌ها علیه ایران نگرفته است».

ونس که به هنگری سفر کرده، روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) به خبرنگاران گفت «ایالات متحده تا حد زیادی به اهداف نظامی خود دست یافته است».

او افزود «آن‌ها باید بدانند که ما ابزارهایی در اختیار داریم که تاکنون تصمیم نگرفته‌ایم که از آن‌ها استفاده کنیم». به گفتۀ او «رئیس‌جمهور امریکا می‌تواند تصمیم بگیرد که از آن‌ها استفاده کند و اگر ایرانی‌ها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او همچو تصمیمی را خواهد گرفت».

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، نیز روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ تروث سوسیال متعلق به او، تهدید جدیدی را علیه ایران مطرح کرده، گفته که«یک تمدن بطور کامل نابود خواهد شد، اما من نمی‌خواهد که این اتفاق بیفتد، ولی ممکن است بیفتد.»

تهدید تازه ترمپ علیه ایران: یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و دیگر احیا نخواهد شد

رئیس‌جمهور ایالات متحده ساعاتی پیش از پایان ضرب‌الاجلی که به حکومت ایران برای باز شدن تنگۀ هرمز داده است، در پیامی تازه تهدید کرد که «یک تمدن کامل امشب از بین خواهد رفت و هرگز احیا نخواهد شد.»

دونالد ترمپ بعداز ظهر امروز سه‌شنبه (۱۸ حمل) در شبکۀ اجتماعی خود ، تروث سوشیال، نوشت: «نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد، اما احتمالاً رخ خواهد داد.»

آقای ترمپ توضیح بیشتری نداد اما در پایان پیام خود نوشت: «خدا مردم بزرگ ایران را حفظ کند.»

او قبلا گفته بود که اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران بمباران خواهند شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در آستانه پایان این مهلت هشدار داده که پاسخش به این اقدام احتمالی «فراتر از منطقه» خواهد بود.

هشدار اسرائیل برای فاصله گرفتن از خطوط راه‌آهن در ایران

اردوی اسرائیل با صدور هشداری که خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز آن را بازنشر کردند، از مردم ایران خواسته تا ساعت ۹ امشب ( سه‌شنبه ۱۸حمل) از سفر با قطار خودداری کنند و از خطوط راه‌آهن فاصله بگیرند.

اردوی اسرائیل گفته است که حضور در قطارها و در مجاورت خطوط راه‌آهن، جان افراد را به خطر می‌اندازد.

این هشدار هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور ایالات متحده صادر شده است. دونالد ترمپ تا پایان امروز به مقام‌های ایران مهلت داده و گفته است اگر توافق برای پایان جنگ و بازگشایی تنگۀ هرمز حاصل نشود، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران بمباران خواهند شد.

حملات پهپادی و راکتی در منطقه؛ کشته‌شدن دو نفر در کردستان عراق

بلند شدن دود از یک انبار نفت در منطقه کانی قرژاله در حومه اربیل، پایتخت منطقۀ خودمختار کردستان عراق، به دنبال یک حمله مشکوک پهپاد، در اول اپریل ۲۰۲۶
بلند شدن دود از یک انبار نفت در منطقه کانی قرژاله در حومه اربیل، پایتخت منطقۀ خودمختار کردستان عراق، به دنبال یک حمله مشکوک پهپاد، در اول اپریل ۲۰۲۶

مقام‌های محلی در منطقۀ کردستان عراق اعلام کردند که سقوط یک پهپاد «آمده از ایران» به یک خانۀ مسکونی در ولایت اربیل، جان یک زوج را گرفته است. به گزارش فرانس‌پرس، این حادثه روز دوشنبه (۱۷حمل) در منطقۀ داره‌شَکْران در اربیل رخ داد.

ادارۀ مبارزه با تروریزم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پهپاد حامل مواد منفجره بوده و پس از برخورد با یک خانۀ غیرنظامی منفجر شده است.

به گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده که سیستم های مدافعۀ هوایی ، هفت راکت بالستیک را که به سمت ولایت شرقیهٔ این کشور شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده‌اند.

به گفتۀ این وزارت، بقایای این راکت‌ها در نزدیکی تأسیسات انرژی سقوط کرده و بررسی میزان خسارت احتمالی در جریان است.

وزارت دفاع امارات متحده عربی نیز اعلام کرده که بامداد سه‌شنبه با حملات راکتی و پهپادی که منشأ آن‌ها ایران بوده، درگیر بوده است.

مقام‌های کویتی اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت، ۱۴ راکت بالستیک، ۲ راکت کروز و ۴۶ پهپاد را شناسایی کرده‌اند. خبرگزاری دولتی این کشور شام دوشنبه این خبر را منتشر کرد.

به گفته این خبرگزاری، در همین مدت ۲۱ مورد سقوط بقایای راکت های رهگیری‌ شده گزارش شده است که به مجروحیت‌های محدود انجامیده و حال همه مصدومان پایدار است.

در همین حال قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دربارۀ پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگۀ هرمز رأی‌گیری کند.

محیط زیست جرمنی: گرگی که یک زن را زخمی کرده بود، دوباره به طبیعت رها شد

ادارۀ محیط ‌زیست جرمنی اعلام کرده است که گرگی که هفته گذشته در هامبورگ یک زن را زخمی کرده بود، دوباره به طبیعت رها شده است.

به گفتۀ این اداره، این حیوان روز دوشنبه ۱۷ حمل پس از نصب دستگاه ردیاب آزاد شده و اکنون تحت نظارت قرار دارد.

مقام‌ها هشدار داده‌اند که اگر دوباره به مناطق مسکونی نزدیک شود، امکان مداخله فوری وجود دارد.

این گرگ هفته گذشته در یک مرکز خرید به یک زن ۶۵ ساله حمله کرده و او را زخمی کرده بود.

عملیات نجات پیلوت از داخل ایران تاریخی بود

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه همزمان با مراسم عید پاک در قصر سفید در واشینگتن نشست خبری‌ خود را با شرح عملیات جست‌وجو و نجات پیلوت آغاز کرد که یکی از پیلوت‌های طیاره اف ۱۵ بود که روز جمعه در خاک ایران سرنگون شد.

به گفته ترمپ، «آنها شانس آوردند که طیاره ما را زدند». او اما اضافه کرد که عملیات نجات پیلوت از عمق خاک ایران «تاریخی» بوده است.

او در میانه این شرح از عملیات نجات چنین گفت: «تکلیف کل ایران را می‌توان یک‌شبه تعیین کرد، آن شب شاید فردا شب باشد.»

او سپس با تأکید بر این که «در اردوی امریکا ما کسی را پشت سر جا نمی‌گذاریم» آماری از تسلیحات و تجهیزاتی داد که در این عملیات استفاده شده است.

به گفته ترمپ، «۱۵۵ طیاره در عملیات نجات دخیل بودند».

او سپس تأکید کرد که نیروهای امریکایی «دو طیاره را خود منفجر کرده‌اند تا به دست سپاه نیافتد».

به گفته رئیس جمهور امریکا، این دو طیاره در «مزرعه‌ای» که به نظر می‌رسد در جنوب اصفهان بوده فرود آمده و در انتظار بازگشت نیروهایی بودند که قرار بود با پیلوت بازگردند.

رئیس شورای اروپا: هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی غیرقانونی است

بوشهر ایران
بوشهر ایران

رئیس شورای اروپا می‌گوید هرگونه هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه تأسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابل‌قبول است.

آنتونیو کاستا روز دوشنبه ۱۷ حمل در پستی در صفحه ایکس نوشت: «پس از پنج هفته جنگ در شرق میانه، روشن است که تنها یک راه‌حل دیپلماتیک می‌تواند به ریشه‌های این بحران پایان دهد».

اظهارنظر رئیس شورای اروپا در زمانی صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تا بامداد چهارشنبه به وقت تهران، به ایران مهلت داده است که تنگه هرمز را باز کند، وگرنه تمام زیرساخت‌های برق کشور هدف حمله قرار می‌گیرد.

تنگه هرمز که تا پیش از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران در ۹ حوت باز بود، عملاً بیش از یک ماه است که از سوی سپاه پاسداران بسته شده و تنها تعداد معدودی از کشتی‌ها توانسته‌اند با مجوز ایران از آن عبور کنند.

آقای کاستا در ادامه از ایران خواسته که فوراً به حملات خود علیه کشورهای منطقه پایان دهد و امکان برقراری مجدد آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کند.

ایران در پاسخی ده بندی آتش‌بس را رد کرد، خواستار پایان دائمی جنگ شد

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، روز دوشنبه خبر داد که ایران پاسخی ده‌بندی را برای طرح آتش‌بس به پاکستان ارائه کرده تا به امریکا برساند.

بر اساس این پاسخ ده‌ماده‌ای جمهوری اسلامی آتش‌بس موقتی را رد کرده و در عوض خواستار پایان یافتن دائمی جنگ شده است.

به نوشته ایرنا، پاسخ تهران «شامل مجموعه‌ای از خواسته‌های ایران از جمله پایان درگیری‌ها در منطقه، پروتکل‌ عبور و مرور امن از تنگه هرمز، بازسازی و رفع تحریم‌ها» می‌شود.

رسانه‌های غربی از جمله آکسیوس پاسخ ایران را «حداکثری» توصیف کرده و موافقت دولت امریکا با آن را نامحتمل دانسته‌اند.

با این حال دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در حاشیه مراسم عید پاک در واشینگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد ایران «به اندازه کافی خوب نیست، اما قدم قابل توجهی است». به نظر می‌رسد اشاره او به همین پیشنهاد ده‌بندی ایران بود.

ایرنا در خبر خود به نکته‌ای اشاره کرده است که شاید دلیل این نوع موضع‌گیری «حداکثری» تهران را نشان دهد: «ارائه این متن پس از آن صورت گرفت که متعاقب تحولات شنبه و یک‌شنبه در مناطق غربی و مرکزی ایران و شکست فاجعه‌بار عملیات هِلی‌بُرن آمریکا، ایران دست برتر خود در جنگ را یک‌بار دیگر نشان داد.»

اشاره خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به عملیات اردی امریکا در عمق خاک ایران است که گرچه با انهدام دست‌کم دو طیاره امریکایی همراه بود، اما توانست به هدف خود یعنی نجات دادن پیلوت اف ۱۵ سرنگون‌شده در ایران برسد.

عده‌ای از کارشناسان نظامی غربی در روز دوشنبه این عملیات را ستوده‌اند. در مقابل رسانه‌های حکومتی ایران می‌گویند که ایران خود این دو طیاره را سرنگون کرده و به همین دلیل امریکا در اقدام خود «شکست فاجعه‌بار» خورده است.

در ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به ایران، روز دوشنبه نیز حملات هوایی سنگینی در تهران انجام شد

یکی از ساختمان‌ها در ایران که در حملات هوایی اسرائیل در روزهای گذشته تخریب شده است.
یکی از ساختمان‌ها در ایران که در حملات هوایی اسرائیل در روزهای گذشته تخریب شده است.

رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، گزارش داد که حمله‌ای به پوهنتون صنعتی شریف در تهران انجام شده است و مدیر این پوهنتون گفت که یک نهاد علمی این پوهنتون هدف قرار گرفته است.

همچنین شب گذشته حملاتی در تهران رخ داد که در آن دست کم شش کودک جان خود را از دست دادند.

از سوی دیگر مقامات اسرائیلی تأیید کردند که در حمله موشکی ایران به شهر حیفا در شمال اسرائیل، دو نفر کشته، دو نفر مفقود و چهار نفر دیگر، از جمله یک کودک، زخمی شده‌اند.

طبق گزارش‌ها، ایران صبح امروز حداقل ده موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.

در همین حال، وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور مشغول رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایرانی است.

این وزارتخانه اعلام کرد که صداهای انفجار در نقاط مختلف امارات متحدۀ عربی به دلیل همین عملیات ردیابی بوده است.

کویت نیز روز دوشنبه خبر مشابهی را منتشر کرد.

