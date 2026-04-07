در نتیجۀ فروریختن یک چوکات فلزی در جاپان، چهار تن زخمی و یک تن مفقوالاثر شد

جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، هشدار داده که امریکا «ابزارهایی را در اختیار دارد که تاکنون تصمیم به استفاده از آن‌ها علیه ایران نگرفته است».

ونس که به هنگری سفر کرده، روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) به خبرنگاران گفت «ایالات متحده تا حد زیادی به اهداف نظامی خود دست یافته است».

او افزود «آن‌ها باید بدانند که ما ابزارهایی در اختیار داریم که تاکنون تصمیم نگرفته‌ایم که از آن‌ها استفاده کنیم». به گفتۀ او «رئیس‌جمهور امریکا می‌تواند تصمیم بگیرد که از آن‌ها استفاده کند و اگر ایرانی‌ها مسیر رفتار خود را تغییر ندهند، او همچو تصمیمی را خواهد گرفت».

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، نیز روز‌ ‌سه‌شنبه(۱۸ حمل) در شبکۀ تروث سوسیال متعلق به او، تهدید جدیدی را علیه ایران مطرح کرده، گفته که«یک تمدن بطور کامل نابود خواهد شد، اما من نمی‌خواهد که این اتفاق بیفتد، ولی ممکن است بیفتد.»