جهان
محیط زیست جرمنی: گرگی که یک زن را زخمی کرده بود، دوباره به طبیعت رها شد
ادارۀ محیط زیست جرمنی اعلام کرده است که گرگی که هفته گذشته در هامبورگ یک زن را زخمی کرده بود، دوباره به طبیعت رها شده است.
به گفتۀ این اداره، این حیوان روز دوشنبه ۱۷ حمل پس از نصب دستگاه ردیاب آزاد شده و اکنون تحت نظارت قرار دارد.
مقامها هشدار دادهاند که اگر دوباره به مناطق مسکونی نزدیک شود، امکان مداخله فوری وجود دارد.
این گرگ هفته گذشته در یک مرکز خرید به یک زن ۶۵ ساله حمله کرده و او را زخمی کرده بود.
عملیات نجات پیلوت از داخل ایران تاریخی بود
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه همزمان با مراسم عید پاک در قصر سفید در واشینگتن نشست خبری خود را با شرح عملیات جستوجو و نجات پیلوت آغاز کرد که یکی از پیلوتهای طیاره اف ۱۵ بود که روز جمعه در خاک ایران سرنگون شد.
به گفته ترمپ، «آنها شانس آوردند که طیاره ما را زدند». او اما اضافه کرد که عملیات نجات پیلوت از عمق خاک ایران «تاریخی» بوده است.
او در میانه این شرح از عملیات نجات چنین گفت: «تکلیف کل ایران را میتوان یکشبه تعیین کرد، آن شب شاید فردا شب باشد.»
او سپس با تأکید بر این که «در اردوی امریکا ما کسی را پشت سر جا نمیگذاریم» آماری از تسلیحات و تجهیزاتی داد که در این عملیات استفاده شده است.
به گفته ترمپ، «۱۵۵ طیاره در عملیات نجات دخیل بودند».
او سپس تأکید کرد که نیروهای امریکایی «دو طیاره را خود منفجر کردهاند تا به دست سپاه نیافتد».
به گفته رئیس جمهور امریکا، این دو طیاره در «مزرعهای» که به نظر میرسد در جنوب اصفهان بوده فرود آمده و در انتظار بازگشت نیروهایی بودند که قرار بود با پیلوت بازگردند.
رئیس شورای اروپا: هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی غیرقانونی است
رئیس شورای اروپا میگوید هرگونه هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی، بهویژه تأسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابلقبول است.
آنتونیو کاستا روز دوشنبه ۱۷ حمل در پستی در صفحه ایکس نوشت: «پس از پنج هفته جنگ در شرق میانه، روشن است که تنها یک راهحل دیپلماتیک میتواند به ریشههای این بحران پایان دهد».
اظهارنظر رئیس شورای اروپا در زمانی صورت میگیرد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، تا بامداد چهارشنبه به وقت تهران، به ایران مهلت داده است که تنگه هرمز را باز کند، وگرنه تمام زیرساختهای برق کشور هدف حمله قرار میگیرد.
تنگه هرمز که تا پیش از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به ایران در ۹ حوت باز بود، عملاً بیش از یک ماه است که از سوی سپاه پاسداران بسته شده و تنها تعداد معدودی از کشتیها توانستهاند با مجوز ایران از آن عبور کنند.
آقای کاستا در ادامه از ایران خواسته که فوراً به حملات خود علیه کشورهای منطقه پایان دهد و امکان برقراری مجدد آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم کند.
ایران در پاسخی ده بندی آتشبس را رد کرد، خواستار پایان دائمی جنگ شد
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، روز دوشنبه خبر داد که ایران پاسخی دهبندی را برای طرح آتشبس به پاکستان ارائه کرده تا به امریکا برساند.
بر اساس این پاسخ دهمادهای جمهوری اسلامی آتشبس موقتی را رد کرده و در عوض خواستار پایان یافتن دائمی جنگ شده است.
به نوشته ایرنا، پاسخ تهران «شامل مجموعهای از خواستههای ایران از جمله پایان درگیریها در منطقه، پروتکل عبور و مرور امن از تنگه هرمز، بازسازی و رفع تحریمها» میشود.
رسانههای غربی از جمله آکسیوس پاسخ ایران را «حداکثری» توصیف کرده و موافقت دولت امریکا با آن را نامحتمل دانستهاند.
با این حال دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، در حاشیه مراسم عید پاک در واشینگتن به خبرنگاران گفت که پیشنهاد ایران «به اندازه کافی خوب نیست، اما قدم قابل توجهی است». به نظر میرسد اشاره او به همین پیشنهاد دهبندی ایران بود.
ایرنا در خبر خود به نکتهای اشاره کرده است که شاید دلیل این نوع موضعگیری «حداکثری» تهران را نشان دهد: «ارائه این متن پس از آن صورت گرفت که متعاقب تحولات شنبه و یکشنبه در مناطق غربی و مرکزی ایران و شکست فاجعهبار عملیات هِلیبُرن آمریکا، ایران دست برتر خود در جنگ را یکبار دیگر نشان داد.»
اشاره خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به عملیات اردی امریکا در عمق خاک ایران است که گرچه با انهدام دستکم دو طیاره امریکایی همراه بود، اما توانست به هدف خود یعنی نجات دادن پیلوت اف ۱۵ سرنگونشده در ایران برسد.
عدهای از کارشناسان نظامی غربی در روز دوشنبه این عملیات را ستودهاند. در مقابل رسانههای حکومتی ایران میگویند که ایران خود این دو طیاره را سرنگون کرده و به همین دلیل امریکا در اقدام خود «شکست فاجعهبار» خورده است.
در ادامۀ حملات اسرائیل و امریکا به ایران، روز دوشنبه نیز حملات هوایی سنگینی در تهران انجام شد
رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، گزارش داد که حملهای به پوهنتون صنعتی شریف در تهران انجام شده است و مدیر این پوهنتون گفت که یک نهاد علمی این پوهنتون هدف قرار گرفته است.
همچنین شب گذشته حملاتی در تهران رخ داد که در آن دست کم شش کودک جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر مقامات اسرائیلی تأیید کردند که در حمله موشکی ایران به شهر حیفا در شمال اسرائیل، دو نفر کشته، دو نفر مفقود و چهار نفر دیگر، از جمله یک کودک، زخمی شدهاند.
طبق گزارشها، ایران صبح امروز حداقل ده موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد.
در همین حال، وزارت دفاع امارات متحدۀ عربی اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور مشغول رهگیری موشکها و پهپادهای ایرانی است.
این وزارتخانه اعلام کرد که صداهای انفجار در نقاط مختلف امارات متحدۀ عربی به دلیل همین عملیات ردیابی بوده است.
کویت نیز روز دوشنبه خبر مشابهی را منتشر کرد.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران کشته شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه ۱۷ حمل اعلام کرد که تورن جنرال سید مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این نیروی نظامی کشته شده است.
سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیاتی در مورد محل و نحوهٔ کشته شدن رئیس سازمان اطلاعات خود، گفته که مجید خادمی "حدود نیم قرن پاسداری صادقانه و شجاعانه از انقلاب، نظام و میهن اسلامی در حوزههای اطلاعاتی و امنیتی" را در کارنامۀ خود ثبت کرده است.
مجید خادمی تابستان پارسال و در پی کشته شدن محمد کاظمی در حملات اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه به ریاست سازمان اطلاعات سپاه منصوب شده بود.
او تا پیش از تصدی این سمت، ریاست "سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح" را برعهده داشت.
رویترز از یک طرح دو مرحلهای برای "آتشبس" و "بازگشایی تنگهٔ هرمز" خبر داد
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، ۱۷ حمل به نقل از "یک منبع آگاه" گزارش داد که ایران و ایالات متحده طرحی برای پایان دادن به درگیریها دریافت کردهاند که میتواند از روز دوشنبه اجرایی شود و تنگهٔ هرمز را دوباره بازگشایی کند.
به گفتۀ این منبع، چارچوبی برای پایان دادن به خصومتها توسط پاکستان تهیه و شامگاه یکشنبه با ایران و امریکا در میان گذاشته شده است.
این طرح شامل رویکردی دو مرحلهای است: ابتدا آتشبس فوری و سپس دستیابی به یک توافق جامع.
این منبع گفت: "همه عناصر باید امروز مورد توافق قرار گیرد" و افزود که تفاهم اولیه بهصورت یک یادداشت تفاهم تنظیم خواهد شد و به صورت الکترونیکی و از طریق پاکستان، بهعنوان تنها کانال ارتباطی در این مذاکرات، نهایی میشود.
از سوی دیگر یک مقام ارشد ایرانی روز دوشنبه به رویترز گفت که ایران تنگۀ هرمز را در ازای "آتشبس موقت" بازگشایی نخواهد کرد.
نخستین بار وبسایت اکسیوس روز یکشنبه به نقل از منابع امریکایی، اسرائیلی و منطقهای گزارش داد که ایالات متحده، ایران و میانجیهای منطقهای در حال بررسی یک آتشبس احتمالی ۴۵روزه بهعنوان بخشی از یک توافق دو مرحلهای هستند که میتواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.
ترمپ: سلاحهای زیادی برای معترضان ایرانی فرستادیم
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در جریان جنگ با ایران، برای معترضان ضدحکومتی در این کشور سلاح ارسال کرده است.
شبکۀ تلویزیونی فاکسنیوز به نقل از او گفت که این سلاحها از طریق کردها ارسال شدهاند.
دونالد ترمپ توضیح داد: "ما مقدار زیادی سلاح برای معترضان فرستادیم. آنها را از طریق کردها فرستادیم. و فکر میکنم کردها آنها را نگه داشتند."
رئیسجمهور امریکا که ساعتی پیش از نشر مصاحبهاش با فاکسنیوز ایران را به حمله به نیروگاهها و پلهای آن در صورت مسدود ماندن تنگه هرمز تهدید کرده بود، در این مصاحبه گفت که معتقد است "شانس خوبی" برای دستیابی به توافق با ایران در روز دوشنبه وجود دارد.
او تصریح کرد: "فکر میکنم فردا (دوشنبه) شانس خوبی وجود دارد، آنها همین حالا در حال مذاکره هستند."
ترمپ افزود: "اگر سریع به توافق نرسند، در حال بررسی این هستم که همهچیز را منفجر کنم و نفت را در اختیار بگیرم."
ترمپ: پیلوت دوم در یکی از جسورانهترین عملیاتهای تاریخ امریکا نجات داده شد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده ، خبر پیدا شدن پیلوت امریکایی در خاک ایران و نجات او را تأیید کرد.
آقای ترمپ صبح امروز یکشنبه (۱۶حمل) در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت که در چند ساعت گذشته، نیروهای نظامی ایالات متحده یکی از جسورانهترین عملیاتهای جستوجو و نجات در تاریخ امریکا را برای این پیلوت انجام دادند.
رئیس جمهور ترمپ همچنان گفت : «این رزمندهٔ شجاع در پشت خطوط دشمن، در کوهستانهای خطرناک ایران، توسط دشمنان ما که ساعتبهساعت به او نزدیکتر میشدند، تحت تعقیب بود، اما هرگز تنها نبود. زیرا فرمانده کل قوا، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک اردو و دیگر رزمندگان، شبانهروزی موقعیت او را زیر نظر داشتند و با دقت برای نجاتش برنامهریزی میکردند.»
پیش از این ، خبرگزاری رویترز امروز به نقل از دو مقام امریکایی خبر داد که پیلوت دوم جت جنگی اف ۱۵ سرنگونشده در ایران نجات یافته است.
یک فروند جت جنگی اف ۱۵ امریکا در ولایت کهگیلویه و بویراحمد ایران روز جمعه گذشته سقوط کرد.
ایران اعلام کرده بود که این جت را سرنگون کرده است.
یکی از دو پیلوت این جت در همان ساعات اولیه توسط نیروهای جستوجوی اردوی امریکا نجات یافت، اما اثری از دیگری نبود.
رئیس جمهور دونالد ترمپ گفته که اردوی ایالات متحده دهها طیاره مجهز با مرگبارترین سلاحهای جهان، را برای نجات و بازگرداندن این پیلوت اعزام کرد.
دختر قاسم سلیمانی اعلام کرد فرد بازداشتشده در امریکا نسبتی با پدرش ندارد
نرجس سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، در واکنش به خبر بازداشت دو نفر از بستگان پدرش در امریکا اعلام کرد دو فرد بازداشتشده نسبتی با فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ندارند.
او با انتشار توضیحی در وبسایت جماران گفت انتساب حمیده سلیمانی افشار به قاسم سلیمانی «قابل باور و پاسخ گویی نیست» و دو خواهرزاده پدرش «آقا هستند، نه خانم.»
وزارت خارجه امریکا روز شنبه اعلام کرد مأموران فدرال ایالات متحده، خواهرزاده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس پیشین ایران، و دختر او را بازداشت کردهاند.
نرجس سلیمانی همچنین گفته است فردی از «خانواده و بستگان» قاسم سليمانی در امریکا سکونت نداشته و ندارد.
وزارت خارجه امریکا گفته است حمیده سلیمانی افشار و دخترش گرینکارت داشتند که بعد از باطل شدن آن توسط مارکو روبیو، آنها توسط اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده بازداشت شدند.