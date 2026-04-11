نزار آمیدی، نامزد "اتحادیۀ میهنی کردستان" که در معادلات اقلیم کردستان معمولاً روابط نزدیک‌تری با حکومت ایران داشته، به‌حیث رئیس‌جمهور جدید عراق انتخاب شد.

آمیدی، جای عبداللطیف رشید را در قصر السلام بغداد گرفت.

پارلمان عراق امروز، روز شنبه( ۲۲ حمل) برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور جلسه کرد. در دور نخست رأی‌گیری در پارلمان، هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند دو سومِ آراء نمایندگان را به دست آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. در دور دوم، نزار آمیدی با کسب اکثریت آرا در رقابت با مثنی امین پیروز شد.

بر اساس عرف سیاسی در عراق، مقام صدارات به یک سیاستمدار شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و ریاست‌جمهوری عراق عمدتاً تشریفاتی به یک کرد می‌رسد.