انتظار می رود که جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی روز پنج‌شنبه (سوم ثور) در کابل آغاز شود.

ادارۀ ورزش طالبان گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه آغاز می شود و تا ۵ ثور ادامه میابد.

کورش یک ورزش رزمی - باستانی است که ریشۀ آن به بیش از ۳۵۰۰ سال قبل در ازبکستان بر می‌گردد.

سامبو یک ورزش رزمی مدرن و ترکیبی از کشتی و جودو است.

طالبان از زمان حاکم شدن دوباره در افغانستان ، زنان را از ورزش در این کشور منع کرده و محدودیت هایی را در بعضی از رشته های ورزشی برای مردان نیز اعمال کرده اند.