از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت افغانستان هشدار داده شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.

بر اساس پیش‌بینی این ریاست ، ولایت های نورستان ، کنر ، ننگرهار ، لغمان ، کاپیسا ، پنجشیر ، پروان ، بغلان ، سمنگان ، بدخشان ، قندوز ، تخار ، بلخ ، سرپل ، فاریاب ، غور ، بادغیس ، دایکندی ، بامیان ، غزنی ، میدان وردک ، لوگر و پکتیا روز پنجشنبه ( ۳ ثور ) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

حوادث طبیعی اخیر از جمله باران و سیل در ولایت های مختلف افغانستان صد ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

در همین حال ، مقام های طالبان در بدخشان گفته اند که چهار تن از باشندگان ولسوالی کوف‌آب بر اثر برف‌کوچ جان باخته اند و اجساد آنان روز چهارشنبه (۲ ثور) از زیر برف بیرون کشیده شده است.