در رویداد های جداگانه در بدخشان پنج تن جان باختند

محکمه ای در بریتانیا یک مهاجر افغان را بر اساس قانون جدید مهاجرت و پناهندگی مجرم شناخت.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی از جمله بی‌بی‌سی و تلگراف ، این افغان ۳۲ ساله به نام تاجیک محمد در هفده جنوری در شرایط نامساعد جوی، یک قایق رابری حامل پناهجویان را از کانال مانش عبور می‌داد.

بر اساس گزارش ها ، تعداد سرنشینان قایق بیش از ظرفیت آن بود و این افغان به دلیل به مخاطره انداختن زندگی آنان مجرم شناخته شده است.

او روز سه‌شنبه (اول ثور) به تخطی از قانون اعتراف کرد.

محکمه مجازات این افغان را در ۱۰ جون اعلام خواهد کرد.