چهارشنبه ۲ ثور ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۴۹

یک افغان در بریتانیا بر اساس قانون جدید مهاجرت مجرم شناخته شد

محکمه ای در بریتانیا یک پناهجوی افغان را بر اساس قانون جدید مهاجرت و پناهندگی مجرم شناخت.

به گزارش رسانه‌های بریتانیایی از جمله بی‌بی‌سی و تلگراف ، این افغان ۳۲ ساله به نام تاجیک محمد در هفده جنوری در شرایط نامساعد جوی، یک قایق رابری حامل پناهجویان را از کانال مانش عبور می‌داد.

بر اساس گزارش ها ، تعداد سرنشینان قایق بیش از ظرفیت آن بود و این افغان به دلیل به مخاطره انداختن زندگی آنان مجرم شناخته شده است.

او روز سه‌شنبه (اول ثور) به تخطی از قانون اعتراف کرد.

محکمه مجازات این افغان را در ۱۰ جون اعلام خواهد کرد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

از احتمال باران شدید و سیل های ناگهانی در ۲۳ ولایت افغانستان هشدار داده شده است

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیل در ۲۳ ولایت افغانستان خبر داده است.

بر اساس پیش‌بینی این ریاست ، ولایت های نورستان ، کنر ، ننگرهار ، لغمان ، کاپیسا ، پنجشیر ، پروان ، بغلان ، سمنگان ، بدخشان ، قندوز ، تخار ، بلخ ، سرپل ، فاریاب ، غور ، بادغیس ، دایکندی ، بامیان ، غزنی ، میدان وردک ، لوگر و پکتیا روز پنجشنبه ( ۳ ثور ) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

مقدار باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

حوادث طبیعی اخیر از جمله باران و سیل در ولایت های مختلف افغانستان صد ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

در همین حال ، مقام های طالبان در بدخشان گفته اند که چهار تن از باشندگان ولسوالی کوف‌آب بر اثر برف‌کوچ جان باخته اند و اجساد آنان روز چهارشنبه (۲ ثور) از زیر برف بیرون کشیده شده است.

جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی پنج‌شنبه در کابل آغاز می شود

انتظار می رود که جشنوارۀ کورش، سامبو و کشتی های سنتی روز پنج‌شنبه (سوم ثور) در کابل آغاز شود.

ادارۀ ورزش طالبان گفته است که این جشنواره با اشتراک بیش از ۱۶۰ ورزشکار از افغانستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه آغاز می شود و تا ۵ ثور ادامه میابد.

کورش یک ورزش رزمی - باستانی است که ریشۀ آن به بیش از ۳۵۰۰ سال قبل در ازبکستان بر می‌گردد.

سامبو یک ورزش رزمی مدرن و ترکیبی از کشتی و جودو است.

طالبان از زمان حاکم شدن دوباره در افغانستان ، زنان را از ورزش در این کشور منع کرده و محدودیت هایی را در بعضی از رشته های ورزشی برای مردان نیز اعمال کرده اند.

نگرانی بنیت نسبت به بحث احتمالی اتحادیه اروپا و طالبان درباره اخراج مهاجران افغان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که گزارش‌ها در مورد این که قرار است اتحادیه اروپا از مقامات طالبان برای بحث در مورد اخراج افغان‌ها میزبانی کند، جداً نگران کننده است.

آقای بنیت امروز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت: « به‌دلیل نقض گستردهٔ حقوق بشر بشمول زنان، مدافعان حقوق بشر و کارمندان پیشین دولت، هرگونه بازگشت خطر نقض اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را در پی دارد.»

حکومت طالبان پیش از این نگرانی‌های آقای بنیت، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیتش را بی‌اساس خوانده است.

خبرگزاری فرانس‌پرس دوشنبه به نقل از منابع گزارش داد که مقام‌های حکومت طالبان در هفته‌های آینده برای گفت‌وگو درباره اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا به کشورشان، به بروکسل سفر خواهند کرد.

یک منبع دیپلماتیک روز دوشنبه گفت که تیم تخنیکی طالبان در هفته‌های آینده به بروکسل خواهد رفت و با اعضای اتحادیه اروپا درباره پروازها، ظرفیت‌های میدان هوایی کابل و نیز سرنوشت مهاجران بازگشت‌داده‌شده گفت‌وگو خواهد کرد.

با وصف نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشر و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، به گزارش فرانس‌پرس، از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، حدود ۲۰ کشور تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند تا افغان‌هایی را که در جرایم دخیل هستند و حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از خاک خود اخراج کنند.

افزایش بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان؛ هشدار دیدبان حقوق بشر

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات پاکستان پس از ازسرگیری درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان، به‌گونهٔ چشمگیری یورش‌های سوءاستفاده‌آمیز، بازداشت‌های خودسرانه و بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را افزایش داده‌اند.

این سازمان سه‌شنبه، اول ماه ثور در بیانیه‌ای گفت که عملیات پولیس سبب شده است تا هزاران پناهجوی افغان بشمول کودکان، با موانع جدی در دسترسی به خدمات صحی، آموزش و سایر خدمات اساسی روبه‌رو شوند.

مقامات پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده‌اند.

در بیانیه دیدبان حقوق بشر به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان گفته شده است: «پاکستان باید در برابر عملکردهای سوءاستفاده‌آمیز پولیس اقدام کند و فوراً بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازد.»

برنامۀ جهانی غذا: روند کمک رسانی به باشندگان کامدیش و برگ‌متال آغاز شد

برنامۀ جهانی غذا ، دبلیو ایف پی ، می گوید که با کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال‌ احمر افغانی روند انتقال مواد غذایی ضروری و تجهیزات صحی را برای ۱۳۶ هزار تن در ولسوالی های کامدیش و برگ‌متال ولایت نورستان آغاز کرده است.

بخش افغانستان این ادارۀ سازمان ملل در ایکس روز سه‌شنبه (اول ثور) نوشت که این اقدام به خانواده های که از دسترسی به کمک های نجاتبخش برای مدتی محروم بودند امید تازه می‌بخشد.

پیش از این ، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه گفت که باشندگان ولسوالی‌های کامدیش و برگ‌متال به دلیل درگیری ها برای بیش از شش هفته به غذا و خدمات اساسی دسترسی نداشتند.

راه‌های مواصلاتی این دو ولسوالی ‌پس از بیش از یک‌ونیم ماه مسدود بودن، در ۲۴ حمل دوباره گشوده شد.

این راه‌ها در پی درگیری نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده بود.

احتمال باران و سیل در ۲۹ ولایت افغانستان

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و سیل‌های ناگهانی در ۲۹ ولایت افغانستان هشدار داده است.

پیش‌بینی این ریاست نشان می‌دهد که هرات، فراه، ارزگان، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بدخشان، کندز، تخار، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، کابل، غزنی، بادغیس، دایکندی، بامیان، میدان‌وردک، پکتیا، خوست، لوگر، پکتیکا، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و نورستان چهارشنبه (۲ثور) شاهد باران شدید ، رعد وبرق و سیل های آنی خواهند بود.

میزان بارندگی در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۳۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس ارقام حکومت طالبان ، از ۶ تا ۲۲ حمل، در نتیجۀ حوادث طبیعی از جمله باران و سیل دست‌کم ۱۸۹ تن جان باخته اند و ۲۵۲ تن دیگر زخمی شده‌اند.

پیش‌بینی باران در ۷ ولایت‌ افغانستان

پیش‌بینی شده است که امروز ولایت‌های فاریاب، بادغیس، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان شاهد باران خواهند بود.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که میزان بارندگی در این ولایت‌ها بین ده تا بیست میلی‌متر خواهد بود.

ملل متحد در آغاز هفته در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در ۳۱ ولایت افغانستان، بارندگی‌ها و سیلاب‌های هفته‌های اخیر بیش از ۷۳ هزار نفر را متاثر کرده است.

در نتیجه سیلاب‌ها در افغانستان ماه گذشته ده‌ها نفر جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

