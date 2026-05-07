همسر یک آوازخوان محلی در بدخشان در تیراندازی کشته شد

یک منبع اگاه با ارسال ویدیویی از مراسم خاکسپاری یک زن ادعا می‌کند که این پیکر «لیلما»، یک زن کارآفرین و همسر سلام مفتون، آوازخوان محلی است که صبح پنجشنبه ۱۷ ثور از سوی یک مرد مسلح کشته شده است.

در ویدیوی مراسم خاکسپاری، سلام مفتون آواز خوان محلی بدخشان نیز در صف اول و در میان جمعی از مردم دیده می‌شود.

این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که لیلما همراه با کودک خردسالش به سوی بازار ویژه زنان در اشکاشم بدخشان در حرکت بود که هدف قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت، اما کودک او از این حمله جان به سلامت برده است.

به گفته این منبع، لیلما در این بازار مدیر یک رستورانت و مسئول یک کارگاه خیاطی بود که از سوی دفتر آقاخان ایجاد شده بود.

تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

این رویداد در حالی رخ داده است که گزارش‌های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد خشونت علیه زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به‌گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در کابل (یوناما) که به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در نومبر ۲۰۲۵ نشر شده، خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته است.