هدایت‌الله بدری، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در بغلان، به طلوع نیوز گفت که در نتیجۀ سیلاب‌های پنج‌شنبه شب در این ولایت دست کم ده نفر جان خود را از دست داده‌اند.

او افزود که کشته‌شدگان شامل زنان و کودکان نیز می‌شوند.

آقای بدری افزود که این سیلاب‌ها همچنان بیش از صد خانه و هزاران هکتار زمین کشاورزی را در ولسوالی‌های بورکه، بغلان مرکزی، دندغوری، دهنه ‌غوری، خنجان و تاله و برفک ویران کرده است.

از سوی دیگر، مقام‌های طالبان در بدخشان می‌گویند که سیلاب‌های پنج‌شنبه شب در این ولایت نیز خسارات مالی و جانی به بار آورده و راه‌های ارتباطی بین برخی ولسوالی‌ها و مرکز را قطع کرده است.

به گفتۀ آنان طبق آمار اولیه، ۳۰ خانه به گونۀ کامل تخریب شده و مردم اجساد یک مرد و یک کودک را از دریای کوکچه بیرون کشیده‌اند.

در همین حال محمداشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که در نتیجۀ سیلاب‌ها شاهراه سالنگ نیز به روی ترافیک بسته شده است.