حکمت حاجی‌یف، مشاور رئیس‌جمهور آذربایجان و رئیس بخش روابط خارجی ریاست‌جمهوری این کشور گفته که آذربایجان و افغانستان روابط تاریخی، فرهنگی و سنتی دیرینه‌ای دارند و هر دو کشور می‌خواهند همکاری‌های خود را در بخش‌های مختلف گسترش دهند.

براساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، حاجی‌یف روز جمعه ۱ جوزا در حاشیۀ فورم جهانی شهری در باکو به خبرنگاران گفت که نمایندگی دیپلوماتیک آذربایجان در کابل همچنان در سطح سفیر فعال است.

وی همچنان به سفر سال گذشتۀ معاون صدراعظم آذربایجان به کابل اشاره کرد و گفت که در آن سفر، دربارۀ فرصت‌های همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گفتگو شده بود.

حاجی‌یف گفته که آذربایجان فرصت‌های زیادی برای همکاری با افغانستان می‌بیند و به‌ویژه گسترش روابط میان مردم دو کشور را مهم می‌داند.

او همچنین یادآور شده که در حال حاضر شماری از محصلان افغان در آذربایجان مشغول تحصیل هستند و بخش آموزش را یکی از ظرفیت‌های مهم برای همکاری‌های آینده میان دو کشور عنوان کرده است.

حکومت طالبان را به جز روسیه هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته، اما آذربایجان از معدود کشورهای است که با طالبان روابط نزدیک دارد.

این کشور سفارت خود را در کابل در ماه فبروری سال گذشته دوباره باز گشایی کرد.