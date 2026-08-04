برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) هشدار می‌دهد که سوءتغذیه کودکان در افغانستان به سطح بحرانی رسیده است و کارکنان صحی تنها قادر اند به یک نفر از هر هفت کودک و مادر که به کمک نیاز دارند، خدمات ارائه کنند.

این درحالی‌ست که در ماه مارچ سال جاری، از هر چهار فرد نیازمند، به یک نفر کمک می‌رسید.

زهره که مادر کودک چهار ساله‌ی به نام عمر است می‌گوید که کودکش علاوه بر معلولیت پا، به سوءتغذیه نیز مبتلا است و خانواده او توانایی تهیه غذای مقوی یا درمان او را ندارد.

او که در منطقه سر کوتل شهر کابل زنده‌گی می‌کند، می‌افزاید که خودش نیز به سوءتغذیه دچار شده بود و برای مدتی از کلینیک نزدیک محل زنده‌گی‌اش مواد تغذیه‌ای دریافت می‌کرد، اما بعداً آن کمک‌ها نیز قطع شد: "در کلینیک قبلاً برای مدتی مواد تغذی می‌گرفتم، اما آن را برای خودم می‌گرفتم وقتی زنی سوءتغذیه و لاغر باشد برایش می‌داد یا مواد خشک یا همان پاکت‌ها را می‌داد."

لاغری شدید کودکان که مرگبارترین نوع سوءتغذیه به شمار می‌رود و در یک‌سوم ولایت‌های افغانستان به سطح بحرانی رسیده‌است.

بر اساس گزارش رویترز، جان ایلیف، رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان، روز سه شنبه «۱۳ اسد» در ژنیو به خبرنگاران گفت که لاغری شدید کودکان که مرگبارترین نوع سوءتغذیه به شمار می‌رود و در یک‌سوم ولایت‌های افغانستان به سطح بحرانی رسیده و شمار کودکانی‌که برای درمان به مراکز صحی مراجعه می‌کنند، به سرعت در حال افزایش است.

لاغری شدید زمانی به وجود می‌آید که وزن کودک نسبت به قد او بسیار پایین باشد.

این وضعیت معمولاً در نتیجه کاهش سریع وزن یا افزایش نیافتن وزن به دلیل کمبود غذا و بیماری ایجاد می‌شود.

به‌گفته ایلیف، این بحرانی است که هر روز گسترده‌تر می‌شود و متأسفانه توان جلوگیری از آن نیز وجود ندارد.

۸۰ درصد موارد سوءتغذیه شدید مربوط به کودکان زیر دو سال است

او افزود که حدود ۸۰ درصد موارد سوءتغذیه شدید مربوط به کودکان زیر دو سال است و شمار زیادی از این کودکان زمانی به مراکز صحی منتقل می‌شوند که برای نجات جان‌شان بسیار دیر شده‌است.

داکتر احمدالدین معارج درباره راه‌های درمان کودک مبتلا به سوءتغذیه، می‌گوید: "درمان ساده است، به کودک انرژی و پروتین داده ‌شود. انرژی را می‌توان از هر غذای، از غذاهای شیرین، از غذاهای چرب گرفته تا غذاهای پروتینی مانند گوشت، لوبیا، نخود، تخم مرغ، شیر و ماست، به دست آورد. بهترین راه این است که مواد پروتینی گیاهی مانند لوبیا، عدس، نخود و حبوبات را مخلوط و آسیاب کنید، آن‌ها را در آب بجوشانید، مقدار مناسبی روغن اضافه کنید و به کودک بدهید."

هشدار درباره گسترش سوءتغذیه در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که به دلیل تنش‌های ایجاد شده میان افغانستان و پاکستان، تجارت میان دو کشور با اختلال روبه‌رو شده و این مسئله باعث افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاها شده‌است.

افزون بر این، بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان و ایران و کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی نیز وضعیت را وخیم‌تر کرده‌است.

به‌گفته رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان، از اواخر سال ۲۰۲۳، زمانی‌که پاکستان و ایران روند اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان را آغاز کردند، نزدیک به شش میلیون افغان به کشور بازگردانده شده‌اند؛ موضوعی‌که فشار بر بازار کار و خدمات عمومی را بیشتر کرده‌است.

بازگشت مهاجران افغان فشار بر بازار کار و خدمات عمومی را بیشتر کرده‌است.

بر اساس این گزارش، قیمت مواد غذایی اساسی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک به ۱۴ میلیون افغان با گرسنه‌گی شدید روبه‌رو هستند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که به دلیل کمبود بودجه، فعالیت‌های خود را به گونه چشم‌گیری کاهش داده‌است.

ایالات متحده امریکا که بزرگ‌ترین کمک‌کننده این سازمان بود، همراه با شماری از کشورهای اروپایی، از ماه جنوری سال ۲۰۲۵ کمک‌های خود را کاهش داده‌اند.

به‌گفته ایلیف، کمبود بودجه سبب شده که برنامه جهانی غذا حتی توزیع مواد غذایی برای جلوگیری از قحطی در مناطق به شدت آسیب‌پذیر را نیز متوقف کند.

برنامه جهانی غذا حتی توزیع مواد غذایی برای جلوگیری از قحطی در مناطق به شدت آسیب‌پذیر را نیز متوقف کرده‌است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده که برای جلوگیری از گسترش بیشتر این بحران، در شش ماه آینده به ۵۰۰ میلیون دالر بودجه نیاز دارد.