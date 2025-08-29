بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه شش سنبله روندی ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به «میکانیزم ماشه» یا «اسنپ‌بک» را به دلیل برنامه هسته‌ای‌ تهران آغاز کردند.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که سه کشور اروپایی عضو برجام نامه‌ای را در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده‌اند.

تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای اعلام کردند که تصمیم گرفته‌اند پیش از آن‌که در اواسط اکتوبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریم‌های تهران که در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی لغو شده بود، از دست بدهند، «میکانیزم ماشه» را فعال کنند.

با فعال شدن این سازوکار، دارایی‌های ایران در خارج از کشور دوباره مسدود خواهد شد، جمهوری اسلامی حق معاملات تسلیحاتی نخواهد داشت و هرگونه توسعه برنامه موشکی بالستیک با مجازات روبرو خواهد شد، که این اقدامات در کنار سایر تحریم‌ها، اقتصاد متزلزل ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

سه کشور اروپایی از زمان حملهٔ اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در اواسط جون، چندین دور مذاکره با ایران برگزار کرده‌اند و هدف‌شان توافق برای به تعویق انداختن این مکانیزم بوده است، اما معتقدند که مذاکرات روز چهارم سنبله در ژنیو تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشته است.

یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، روز پنجشنبه گفت که اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌تواند آغاز مرحله جدیدی در مذاکرات دیپلماتیک باشد.

او خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهد آشکار به مذاکرات مستقیم با ایالات متحده شد.

در همین حال، دیپلمات‌های غربی گفته‌اند که شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه هفتم سنبله نشست خود برای بررسی این موضوع را برگزار خواهد کرد.

در همین حال، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل از ایران و قدرت‌های بزرگ خواست تا از فرصت پیش آمده برای دستیابی به توافق هسته‌ای در ۳۰ روز آینده، پیش از اعمال مجدد تحریم‌های این نهاد، استفاده کنند.

رابرت دوجاریک گفت «در ۳۰ روز آینده، فرصتی برای جلوگیری از هرگونه تشدید بیشتر تنش و یافتن راهی برای پیشبرد صلح وجود دارد».



