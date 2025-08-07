جهان
آتشسوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ هزاران خانه در خطر
در جنوب فرانسه، نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتشسوزی گستردهای هستند که به سرعت از میان جنگلها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامها اعلام کردهاند که تاکنون یک نفر در اثر این آتشسوزی جان باخته، دستکم ۲۵ خانه سوخته و بسیاری از جادهها در منطقه مسدود شدهاند.
تا کنون حدود ۱۴ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.
مقامهای محلی گفتهاند که آتشسوزی با سرعتی بالا در حال گسترش است و نزدیک به ۲۰۰۰ مأمور اطفائیه برای مهار آن تلاش میکنند.
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰۰ خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شدهاند.
تهران با قطعی برق و بحران آب به گرمای شدید واکنش نشان میدهد
مقامات ایران برای مقابله با بحران رو به رشد آب و گرمای بیسابقه، قطعی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کردهاند.
طبق گزارش تسنیم، برق خانهها دو بار در روز و مجموعاً تا چهار ساعت قطع میشود، موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای ۳۷ درجه شده است.
کارشناسان میگویند ۸۰ درصد از مخازن سدهای این کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یکی از بدترین دورههای خشکسالی خود روبهرو است.
همزمان با نزدیک شدن ضربالاجل کاخ سفید برای آتشبس اوکراین، فرستاده ویژه امریکا با پوتین دیدار کرد
ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه روز چهارشنبه در کرملین با فرستاده ویژه ایالات متحده، استیو ویتکاف، دیدار کرد.
به گزارش رسانههای حکومتی، این دیدار درست پیش از ضربالاجل امریکا برای پایان دادن به درگیری در اوکراین انجام شد.
ضربالاجل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پوتین تا روز جمعه به پایان میرسد. واشنگتن تهدید کرده است که در صورت توقفنیافتن کشتار، «تعرفههای سنگین» و سایر مجازاتهای اقتصادی را اعمال خواهد کرد.
از سوی دیگر، کرملین روز چهارشنبه گفت که پوتین، روز پنجشنبه با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیسجمهور امارات متحده عربی، دیدار خواهد کرد.
جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است.
کشتی مجلل سلیمان کریموف به فروش می رسد
یک کشتی مجلل سلیمان کریموف میلیاردر تحریم شده روسی که توسط مقامات ایالات متحدۀ امریکا ضبط شده، بطور مزایده به فروش خواهد رسید.
کشتی امادیا، 106 متر طول دارد، دارای یک هلیکوپتر، حوض آببازی، جکوزی، کلپ ورزشی، آبگرم، سالون زیبایی و هشت اتاق است که میتواند 16 مهمان را در خود جای دهد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، این کشتی که بیش از 300 میلیون دالر ارزش دارد، در اپریل 2022 میلادی در فیجی از نزد این ثورتمند روسی ضبط شد و در حال حاضر در سان دیگو در کلیفورنیا لنگر انداخته است.
پس تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین، وزارت عدلیۀ امریکا تحت رهبری رئیس جمهور وقت جو بایدن به ضبط دارایی های الیگارشی های نزدیک به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آغاز کرد
کانگرس امریکا در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که اجازۀ فروش دارایی های ضبط شده روسیه را می دهد و درآمد آن برای کمک های بشردوستانه به اوکراین اختصاص داده می شود.
امروز ششم اگست هشتادمین سالگرد پرتاب نخستین بمب اتمی است
ساعت 8.15 صبح 6 اگست سال 1945 میلادی یک بمب افکن B-29 امریکایی یک بمب 10,000 پوندی یورانیم را بر شهر هیروشیما در چاپان پرتاب کرد که فوراً حدود 78,000 تن را کشت و تا پایان آن سال، تعداد کشته شدگان در هیروشیما به حدود 140,000 تن رسید.
براساس خبر گزاری رویترز، بعد هم در ساعت 11.02 صبح روز 9 اگست، امریکا یک بمب 10,000 پوندی پلوتونیوم را بر شهر ناگاساکی پرتاب کرد که در ارتفاع حدود 500 متری بالای زمین منفجر شد و فوراً حدود 27,000 تن را کشت و در پایان سال 1945، تعداد کشته شدگان ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات حاد به حدود 70,000 تن رسید.
جاپان در 15 اگست 1945 تسلیم شد و نقش این کشور در جنگ جهانی دوم به پایان رسید.
جاپان تا حالا تعداد مجموعی مرگ های ناشی از بمباردمان، بشمول امراض و جراحات تشعشعی را تا 6 اگُست 2024 میلادی 344,306 تن در هیروشیما و تا 9 اگُست 2024 میلادی198,785 در ناگاساکی شناسایی است.
نتانیاهو: اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه "تکمیل" کند
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل می گوید که اسرائیل باید شکست حماس را در نوار غزه "تکمیل" کند تا آزادی گروگان های باقی مانده تضمین شود. حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
براساس خبرگزای فرانسپرس، نتانیاهو روز سه شنبه(۵ اگست) در جریان دیدار از یک مرکز آموزشی اردوی اسرائیل گفت"ضروری است تا شکست دشمن در غزه تکمیل شود، همه گروگانها آزاد شوند و اطمینان حاصل شود که غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود."
درحالیکه کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد قحطی در حال وقوع فلسطینی ها در نوار غزه هشدار میدهند، فلم های اخیر منتشر شده از اسرای ضعیف و لاغر فلسطینی باعث خشم اسرائیل شده است.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز سه شنبه از ویدیوهای منتشر شده توسط حماس ابراز انزجار کرد که یکی از آنها یک گروگان لاغر اسرائیلی را نشان میداد که گویا قبر خود را حفر میکند.
جنگ در غزه زمانی آغاز شد که در اثر حملۀ حماس در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بر جنوب اسرائیل ۱۲۰۰تن کشته و ۲۵۱ تن به گروگان گرفته شدند.
مقامات صحی در غزه، بدون تفکیک بین جنگجویان و افراد ملکی گفته اند که در نتیجۀ حمله تهاجمی اسرائیل از آن زمان تا اکنون، بیش از شصت هزار فلسطینی کشته شده اند.
ناتو هماهنگیهای لازم برای ارسال منظم بستههای بزرگ تسلیحاتی به اوکراین را آغاز کرد
پس از آنکه هالند اعلام کرد که به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو (۵۷۸ میلیون دالر)تجهیزات دفاع هوایی، مهمات و سایر کمکهای نظامی را که بیشتر آنها از ایالات متحدۀ امریکا خریداری شده، در اختیار اوکراین قرار خواهد داد، پیمان ناتو هماهنگیهای لازم برای ارسال منظم این بستههای بزرگ تسلیحاتی به اوکراین را آغاز کرد.
براساس خبر گزاری اسوشیتدپرس، ناتو ناوقت روز دوشنبه(4 اگست) اعلام کرد که این بستهها به سرعت آماده و به طور منظم ارسال خواهند شد. انتظار میرود که دو محموله در این ماه ارسال شود.
متحدان اروپایی و کانادا بیشتر تجهیزاتی را که قصد ارسال آن را به اوکراین دارند، از امریکا خریداری میکنند که ذخایر بیشتری از تجهیزات نظامی آماده و همچنین سلاحهای مؤثرتر دارد.
نیرو های اوکراین به سیستمهای دفاع هوایی بیشترین نیاز را دارند. سازمان ملل متحد گفته که در نتیجۀ بمباران بیوقفۀ مناطق شهری توسط نیروهای روسیه بیش از ۱۲ هزار فرد ملکی اوکراینی کشته شده اند.
حملات روسیه صبح امروز زیربناهای مهم شهر لوزوا در اوکراین را هدف قرار داد
حملات روسیه در اوایل صبح امروز( 5 اگست) به شدت زیربناهای مهم شهر لوزوا(Lozova) در منطقه خارکیف اوکراین را هدف قرار داد که در نتیجه یک کارگر خط آهن کشته و حداقل 10 تن دیگر به شمول دو کودک زخمی شدند.
این حملات که حوالی ساعت 3 صبح امروز آغاز شد، باعث آتش سوزی در سراسر شهر شد و ترافیک خط آهن را در لوزوا، یک مرکز ترانسپورتی مهم ستراتیژیک، مختل کرد.
به گفته سرهی زلنسکی شاروال لوزوا، این حملات ساختمان های مسکونی چند طبقه ای، خانه های شخصی و زیربناهای کلیدی را متأثر ساخته است.
نیروی هوایی اوکراین از سقوط دادن ۲۹ طیارۀ بی پیلوت روسی خبر داده است.
دراین حال، وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که شب گذشته ۲۴ طیارۀ بی پیلوت روسی را سرنگون کرده است.
سه عضو مرتبط با اپوزیسیون تبعید شده در ایران دستگیر شدند
مقامات ایران می گویند که سه عضو یک سلول مرتبط با اپوزیسیون تبعید شده را به اتهام تلاش برهم زدن نظم عمومی، دستگیر کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، این افراد مظنون که گویا با گروه شورشی سابق ممنوع سازمان مجاهدین خلق ایران (MEK) ارتباط دارند، از سوی سپاه پاسداران در شهرک پاکدشت در جنوب شرق تهران دستگیر شدهاند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، محمد حسن پور سارنوال پاکدشت گفته که افراد مظنون تحت "تحقیقات تخصصی" قرار دارند.
سازمان مجاهدین خلق که در دهه 1960 برای مخالفت با شاه تحت حمایت غرب تأسیس شد، بعد از انقلاب اسلامی 1979 به دلیل جنگیدن در کنار عساکر صدام حسین در جنگ ایران با عراق غیرقانونی اعلام شد.
در هفته های اخیر، آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران این گروه را متهم کرده که در جریان حمله سیزدهم جون اسرائیل که باعث جنگ ۱۲ روزه با ایران شد، به دنبال دامن زدن به "ناآرامی" ها با هدف سرنگونی رژیم ایران است.
تخلیه بیش از ۸۲ هزار نفر در پکن به دلیل بارندگی شدید و خطر سیلاب
مقامهای چین اعلام کردند که بیش از ۸۲ هزار نفر در پکن به دلیل بارندگی شدید و خطر سیلاب به مناطق امن منتقل شدهاند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته در نتیجه سیلاب، دستکم ۴۴ نفر جان باختند.
بیشترین هشدار در مناطق مییون، فانگشان، منتوگو و هوایرُو صادر شده و اداره هواشناسی پکن هشدار اضطراری داده است.
براساس آمار رسمی، سیلاب هفته گذشته در حومه شمالی پکن دستکم ۴۴ کشته برجا گذاشته و ۹ نفر دیگر همچنان ناپدید هستند. از میان قربانیان، ۳۱ نفر در یک مرکز سالمندان در مییون جان باختهاند. یکی از مقامات محلی پذیرفته که در آمادگی برای این رویداد طبیعی کاستیهایی وجود داشته است.
برخی از ساکنان مناطق آسیبدیده به خبرنگاران گفتهاند که شدت و سرعت سیلاب به حدی بوده که فرصت واکنش نداشتهاند و خانهها و روستاها به سرعت زیر آب رفتهاند.