اخذ ویزۀ پاکستان برای راننده‌گان موترهای تجارتی و دستیاران‌شان (کلینران) اجباری شده است

این تصمیم از اول ماه اگست عملی شده، اما شماری از راننده‌گان موترهای تجاری و دستیاران‌شان می‌گویند که در روند گرفتن ویزه با مشکلات روبه‌رو هستند.

یکی از این راننده‌گان به نام سید گل روز پنج‌شنبه (۱۶ اسد) به رادیو آزادی گفت:

"ما به ویزهٔ پاکستان نیاز داریم، اما ویزه نمی‌دهند، ما افغان هستیم، خانه‌های ما در افغانستان است. این مشکل بسیار بزرگ است. هشت، ده روز می‌شود که در این مشکل گرفتار هستیم."

نورآغا خوگیانی، یکی از مسئولان یک شرکت ترانسپورتی تجاری نیز این مشکل را تأیید می‌کند و می‌گوید که این ویزه‌ها آنلاین هستند و به‌زودی صادر نمی‌شوند:

"ویزۀ وجود ندارد، کسی ویزه نمی‌دهد. این‌ها ویزه‌های آنلاین هستند، اگر در یک یا دو ماه صادر شدند، موترها تا زمانی متوقف می‌مانند که ویزه بگیرند. اعتبار جواز راه یا رود پاس را بالای ما ختم کردند و گفتند تاد بگیرید، وقتی «تاد» را گرفتیم، بسیار پول مصرف شد، موترها ماه‌ها ایستاد بودند. حالا می‌گویند برای راننده و دستیارش ویزه بگیرید. معاش یک دستیار چقدر است؟ معاش راننده چقدر است؟"

آنان در صحبت با رادیو آزادی شکایت دارند که این وضعیت برای‌شان دشوار است و باید مانند گذشته، اجازهٔ رفت‌وآمد بر بنیاد سند «تاد» برای‌شان داده شود.

اما یک مسئول یک شرکت سیاحتی در کابل، به شرط نشر نشدن نام و صدایش، به رادیو آزادی گفت که برای راننده‌ها و دستیاران‌شان ویزه در ظرف چند روز صادر می‌شود و به گفتهٔ او، علاوه بر قیمت اصلی ویزه، ۲۰ دالر مصرف اضافی نیز بر آن افزوده می‌شود.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در ننگرهار اما می‌گوید شماری از راننده‌گان و دستیاران‌شان ویزه گرفته اند و به گفتهٔ آنان، اکنون این روند چندان دشوار نیست.

داکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیرهٔ این اتاق، به رادیو آزادی گفت:

"شماری از راننده‌گان پاسپورت گرفته اند، ویزه هم گرفته اند. به کسانی‌که هنوز ندارند نیز اعلام شده که بروند، پاسپورت و ویزه بگیرند، سپس رفت‌وآمد کنند."

مسئلهٔ ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با آزمون هایی روبه‌رو بوده است

گفتنی‌ست که پیش از این، راننده‌گان وسایل نقلیه‌ی تجاری و دستیاران آن‌ها بر اساس سند تاد (TAD) بدون ویزه یا پاسپورت بین دو کشور سفر می‌کردند، اما مقامات پاکستانی در تورخم به صورت شفاهی و با نصب اطلاعیه‌هایی روی دیوارها به راننده‌گان افغان اطلاع داده بودند که پس از ماه می، این سند فاقد اعتبار خواهد بود و آن‌ها باید پاسپورت و ویزه داشته باشند.

با این حال، این سند سپس به مدت دو ماه متوالی تا پایان ماه جون تمدید شد.

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت مدیره‌ی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که این تصمیم مشترک افغانستان و پاکستان است که راننده‌گان و دستیاران آن‌ها باید پاسپورت و ویزه داشته باشند:

"وقتی وزیر امور خارجه‌ی پاکستان دو یا سه ماه پیش آمد، این موضوع در این‌جا در ریاست‌الوزرا و وزارت ترانسپورت توافق شد که راننده‌گان و کلینرها قطعاً باید پاسپورت و ویزه داشته باشند و آن‌ها قول دادند که ما در بخش ویزه تسهیلات بیشتری ارائه خواهیم داد. فکر می‌کنم اگر آن‌ها به وزارت‌خانه‌های ترانسپورت و تجارت مراجعه کنند، مشکل آن‌ها حل خواهد شد."

قابل یادآوری‌ست که سفارت پاکستان در افغانستان، به تاریخ ۲۰ جون در صفحهٔ اکس (تویتر سابق) خود با نشر یک اعلامیه‌ی گفته بود که برای راننده‌گان افغان و به گفتهٔ این سفارت برای ترانسپورترها، در بدل ۱۰۰ دالر ویزهٔ یک‌ساله می‌دهد که بر بنیاد آن می‌توانند چندین بار رفت‌وآمد کنند.

اما در شرایط دریافت این ویزه نیز ذکر شده بود که باید سند «تاد» برای وسایط خود ارائه دهند.

مسئلهٔ ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که در نتیجه، بر تجارت میان دو کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است.

پیش از این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته بود که سطح تجارت میان این دو کشور ۶۰ درصد کاهش یافته، اما در ماه جون اعلام کرد که در سال جاری میلادی، تجارت با پاکستان نسبت به دوره مشابه در سال گذشته بهبود یافته و دلیل آن‌را نیز باز بودن مسیرهای تجارتی عنوان کرده بود که به گفتهٔ آنان در فصل صادرات میوه‌های تازه در سال گذشته بسته شده بودند.