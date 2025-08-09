لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
شنبه ۱۸ اسد ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۴۶

جهان

روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه ملاقات خواهند کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه
دونالد ترمپ رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه

قرار است روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه در آلاسکا ملاقات کنند.

خبرگزاری تاس روسیه امروز گزارش داده که یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور پوتین این معلومات را در مورد محل و تاریخ برگزاری این نشست ارائه کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ماه جون ۲۰۲۱ میلادی با جو بایدن، رئیس جمهور سابق امریکا در ژینو دیدار کرده و از انزمان این نخستین باری است که رهبران روسیه و امریکا ملاقات می‌کنند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

چهار فضانورد از ایستگاه فضایی بین‌المللی به زمین برگشتند

آرشیف
آرشیف

چهار فضانورد خدمۀ کرو-۱۰ناسا روز جمعه(8اگست) با کپسول فضایی"دراگون اسپیس ایکس"  ایستگاه فضایی بین‌المللی ترک کردند و پس از یک ماموریت پنج ماهه دورانی در این آزمایشگاه در مدار زمین، صبح شنبه(9 اگست) به زمین فرود آمدند.

نیکول آیرز و آن مک‌کلین، فضانوردان امریکایی همراه با تاکویا اونیشی، فضانورد جاپانی و کریل پسکوف، کیهان‌نورد روسی پس از ۱۷.۵ ساعت سفر در نزدیک سواحل کالیفرنیا، به زمین بازگشتند.

این خدمۀ فضایی چهار نفره در ۱۴ مارچ در یک ماموریت معمول به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب و جایگزین خدمه کرو-۹ شده بودند. این خدمه شامل بوچ ویلمور و سونی ویلیامز دو فضانوردی بودند که توسط کپسول استارلاینر بوئینگ به فضا پرتاب و در ایستگاه فضایی بین‌المللی گیر مانده بودند.

ادامه خبر ...

حداقل 10 تن در نتیجۀ سیلاب های آنی در چین کشته شدند

آرشیف
آرشیف

حداقل 10 تن در نتیجۀ سیلاب های آنی در شهر یوژونگ در ولایت شمال غربی گانسو در چین کشته و 33 تن دیگر مفقود شده اند.

به اساس گزارش تلویزیون دولتی(CCTV) چین باران های شدید روز پنجشنبه(7 اگست) باعث سیلاب های ناگهانی و حداقل یک لغزش زمین در ساحات کوهستانی نزدیک شهر لانژو، شده است.

باران هایی شدید خدمات برق و مخابرات را در منطقۀ کوه زینگلونگ از بین برده و بیش از 4,000 تن در چهار قریه گیر مانده بودند.

ناوقت روز پنجشنبه، سه تن هم بعد از لغزش زمین در قریه مالیتان در شهرستان یوژونگ مفقود شدند.

به اساس اطلاعات مقامات محلی لانژو، حداکثر بارندگی در منطقه تا اوایل صبح امروز(روز جمعه 8 اگست) به 195 میلی متر رسیده بود.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستار تلاش های همه جانبۀ نجات و جلوگیری از سیلاب ها شده است.

ادامه خبر ...

در حمله هوایی اسرائیل بر لبنان، یک عضو ارشد یک گروه فلسطینی و محافظ او کشته شدند

آرشیف
آرشیف

در نتیجۀ یک حمله هوایی اسرائیل بر شرق لبنان، تعدادی از افراد، از جمله یک عضو ارشد یک گروه فلسطینی و محافظ او در مسیر سوریه کشته شدند.

بر اساس گزارش‌های خبری و اعلامیه‌ای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در این حمله هوایی که بعد از ظهر پنجشنبه(7 اگست) در نزدیک گذرگاه سرحدی مصنع در لبنان صورت گرفت، محمد ویشا، عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، کشته شده است.

خبرگزاری ملی دولتی لبنان نیز بدون شناسایی قربانیان اعلام کرده که در این حمله هوایی بر شرق لبنان، شش تن کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شده اند.

اسرائیل تا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

براساس خبرگزای فرانسپرس، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، اسرائیل مقامات فلسطینی از جمله اعضای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین را در لبنان، هدف قرار داده و سه عضو این جبهه در سپتمبر گذشته در یک حمله هوایی بر یک آپارتمان در بیروت کشته شدند.

ادامه خبر ...

ممکن است آتش سوزی جنگلات در فرانسه دوباره شعله ور شود

آرشیف
آرشیف

مقامات در جنوب فرانسه هشدار داده اند که ممکن است آتش سوزی های جنگلات که از روز سه شنبه به اینسو آغاز شده، به دلیل گرم شدن هوا دوباره شعله ور و تشدید شود.

مقامات گفتند که آتش سوزی های جنگلات امروز(8 اگست) تحت کنترل قرار گرفته، اما بیم آن وجود دارد که این آتش سوزی ها ممکن است دوباره شعله ور شود، زیرا درجه حرارت هوا در منطقه به 30 درجه سانتی گراد رسیده است.

این آتش‌سوزی‌ها که در مساحت ۱۶۰ کیلومتر مربع گسترش یافته، تا اکنون جان یک تن را گرفته، حداقل ۲۱ تن دیگر زخمی شده اند و حدود ۳۶ خانه را ویران کرده است.

آتش سوزی های اخیر در جنوب فرانسه، بدترین آتش سوزی چندین دهه اخیر در آن کشور محسوب می شود.

ادامه خبر ...

امریکا پاداش در بدل بازداشت رییس جمهور ونزویلا را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد

نیکولاس مدورو رییس جمهور ونزویلا
نیکولاس مدورو رییس جمهور ونزویلا

ایالات متحده امریکا پاداش در بدل بازداشت نیکولاس مدورو، رییس جمهور ونزویلا، را به ۵۰ ملیون دالر افزایش داد.

حکومت به رهبری رییس جمهور دونالد ترمپ، نیکولاس مدورو را متهم کرده گفته است که او یکی از "بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر است که در همکاری با باندهای قاچاقی، به امریکا کوکایین صادر می‌کند".

پام باندی، لوی سارنوال ایالات متحدۀ امریکا روز پنجشنبه، ۱۶ اسد، گفت که تحت رهبری رییس جمهور ترمپ، "مدورو از عدالت فرار نخواهد کرد".

وزارت خارجۀ ونزویلا با نشر اعلامیۀ این اقدام دولت امریکا را "اسفبار" خوانده و لوی سارنوال ایالات متحده را به راه اندازی "پروپاگندا" بر ضد رییس جمهور مدورو متهم کرده است.

در دوران نخست ریاست جمهوری دوالد ترمپ در سال ۲۲۰ میلادی، یک محکمۀ فدرال در نیویارک، رییس جمهور ونزویلا را به آنچه "تروریزم مواد مخدر" خواند، مجرم شناخت.

در آن زمان پاداش در بدل بازداشت مدورو ۱۵ ملیون دالر تعیین شد، اما سپس جو بایدن رییس جمهور پییشن امریکا این پاداش را به ۲۵ ملیون دالر افزایش داد.

ادامه خبر ...

پولیس انگلستان در بارۀ اتهام تجاوز جنسی توسط یک عضو تیم کریکت پاکستان تحقیق می‌کند

حیدر علی، عضو تیم کریکت پاکستان
حیدر علی، عضو تیم کریکت پاکستان

پولیس انگلستان در بارۀ حیدر علی، عضو تیم ملی کریکت پاکستان، که متهم به تجاوز جنسی شده است، تحقیق می‌کند.

پولیس شهر مانچستر، بدون آن که از حیدر علی نام ببرد، به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از دریافت ادعای مبنی بر تجاوز جنسی توسط یک مرد ۲۴ ساله، در چهارم ماه آگست، او را بازداشت کرده است.

به گفتۀ پولیس ادعا شده که این مرد در ۲۳ ماه جولای بالای یک خانم تجاوز کرده است.

این اتفاق در جریان سفر تیم کریکت الف پاکستان به انگلستان رخ داده است.

کریکت بورد پاکستان می‌گوید که حیدر علی، تا تکمیل تحقیقات در این باره، از عضویت در تیم کریکت این کشور محروم شده است.

ادامه خبر ...

کابینه امنیتی اسرائیل برنامه اشغال کامل غزه را تائید کرد

سربازان اسرائیلی در جریان عملیات در غزه
سربازان اسرائیلی در جریان عملیات در غزه

دفتر بنیامین نتنیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که کابینۀ امنیتی این کشور طرح اشغال کامل شهر غزه را تائید کرده است.

این اقدام که صبح زود امروز، جمعه ۱۷ اسد، اعلام شد نشانه دیگری از گسترش دامنه جنگیست که از ۲۲ ماه به اینسو ادامه دارد.

پیش از این بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفته بود که برای از بین بردن گروه حماس، نیاز است تا اسرائیل تمام نوار غزه را تصرف کند و در نهایت اداره آن را به "نیروهای دوست عرب" تحویل دهد.

اسرائیل اکنون بخش عمدۀ عزه را در کنترول دارد.

خبرگزاری اسوشیتد پریس گزارش داده است که اشغال کامل غزه ممکن است جان تعداد بی شمار فلسطینی ها و حدود ۲۰ گروگان را که هنوز در اسارت گروه حماس اند، به خطر بیاندازد و اسرائیل را به سطح بین المللی بیشتر منزوی سازد.

ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا، حماس را یک "گروه تروریستی" می‌دانند.

ادامه خبر ...

انفجار بمب کنار جاده در وزیرستان جنوبی؛ دو پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شدند

نفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه وزیرستان جنوبی پاکستان
نفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه وزیرستان جنوبی پاکستان

مقام‌های محلی در ایالت خیبر پختونخوا می‌گویند که در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شهر وانه، دو افسر پولیس کشته و ۱۴ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این رویداد روز چهارشنبه ۱۵ اسد در ولسوالی وزیرستان جنوبی، نزدیک مرز با افغانستان رخ داده است.

به گفته رئیس پولیس محل، بمب زمانی منفجر شد که موتر پولیس در حال گشت‌زنی بود.

در هفته‌های اخیر، حملات شورشیان در پاکستان افزایش یافته و ده‌ها نیروی امنیتی این کشور کشته شده‌اند.

هم‌زمان، حکومت پاکستان برای اجرای عملیات نظامی در منطقه باجور آمادگی می‌گیرد، جایی که بزرگان قومی در تلاش‌اند از درگیری جلوگیری کنند.

هرچند تاکنون کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما همواره تحریک طالبان پاکستان «تی تی پی» چنین حملات را انجام می‌دهد.

ادامه خبر ...

 آتش‌سوزی گسترده در جنوب فرانسه؛ هزاران خانه در خطر

آتش‌سوزی در فرانسه
آتش‌سوزی در فرانسه

در جنوب فرانسه، نیروهای اطفائیه در حال تلاش برای مهار آتش‌سوزی گسترده‌ای هستند که به سرعت از میان جنگل‌ها و روستاها گسترش یافته و ساکنان و گردشگران را وادار به فرار کرده است.


به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌ها اعلام کرده‌اند که تاکنون یک نفر در اثر این آتش‌سوزی جان باخته، دست‌کم ۲۵ خانه سوخته و بسیاری از جاده‌ها در منطقه مسدود شده‌اند.


تا کنون حدود ۱۴ هزار هکتار زمین در آتش سوخته است.


مقام‌های محلی گفته‌اند که آتش‌سوزی با سرعتی بالا در حال گسترش است و نزدیک به ۲۰۰۰ مأمور اطفائیه برای مهار آن تلاش می‌کنند.


بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۲۵۰۰ خانواده در منطقه از دسترسی به برق محروم شده‌اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG