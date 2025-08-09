روسای جمهور امریکا و روسیه روز جمعه ملاقات خواهند کرد

چهار فضانورد خدمۀ کرو-۱۰ناسا روز جمعه(8اگست) با کپسول فضایی"دراگون اسپیس ایکس" ایستگاه فضایی بین‌المللی ترک کردند و پس از یک ماموریت پنج ماهه دورانی در این آزمایشگاه در مدار زمین، صبح شنبه(9 اگست) به زمین فرود آمدند.

نیکول آیرز و آن مک‌کلین، فضانوردان امریکایی همراه با تاکویا اونیشی، فضانورد جاپانی و کریل پسکوف، کیهان‌نورد روسی پس از ۱۷.۵ ساعت سفر در نزدیک سواحل کالیفرنیا، به زمین بازگشتند.

این خدمۀ فضایی چهار نفره در ۱۴ مارچ در یک ماموریت معمول به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب و جایگزین خدمه کرو-۹ شده بودند. این خدمه شامل بوچ ویلمور و سونی ویلیامز دو فضانوردی بودند که توسط کپسول استارلاینر بوئینگ به فضا پرتاب و در ایستگاه فضایی بین‌المللی گیر مانده بودند.