جهان
زلنسکی: خروج نیروهای اوکراینی از دونباس، به پوتین و فرصت حمله به کییف را میدهد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می گوید که هرگونه پیشنهاد روسیه را رد خواهد کرد که شامل خروج نیروهای اوکراینی از منطقۀ دونباس در شرق این کشور، باشد.
زلنسکی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که خروج نیروهای اوکراینی از منطقۀ دونباس، به پوتین و نیروهایش فرصت حمله به شهر کییف را میدهد. زلنسکی همچنین گفته که باید موضوع دادن قلمرو پس از آتش بس با روسیه مطرح شود، در ابتدا باید تضمین های امنیتی به اوکراین ارائه شود.
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که "برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، اوکراین و روسیه باید از بخشی از قلمرو شان بگذردند."
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترمپ روز جمعه در ایالت آلاسکا در امریکا ملاقات کنند.
زلنسکی قبل از این دیدار گفته که دادن قلمرو به روسیه و هرگونه عقب نشینی در امتداد خطوط جبهۀ جنگ، زمینه را برای حملات جدید روسیه هموار خواهد کرد.
مقامات پاکستانی و امریکایی بر تعهدات مشترک در امر مبارزه با تروریزم تأکید کردند
در این نشست که روز سه شنبه(12 اگست) در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دایر شد، نبیل منیر، نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل متحد و گریگوری دی لوگیرفو، هماهنگ کننده امرو مبارزه با تروریزم وزارت خارجۀ امریکا حضور داشتند.
هر دو طرف روی لزوم مبارزه با تهدیدات تروریستی در منطقه، به ویژه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه های آزادیبخش بلوچستان تاکید کردند.
هر دو طرف تعهد سپردند که راه های مناسب و عملی را برای از بین بردن تهدیدهای ناشی از این گروه ها جستجو کنند.
گریگوری دی لوگیرفو نماینده امریکا همچنین از مبارزه پاکستان علیه گروه های تروریستی در منطقه ستایش کرد.
وزارت امور خارجه امریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیهای گفته که ایالات متحدۀ امریکا جبهه آزادیبخش بلوچستان را در سازمان تروریستی درج کرده است.
تحریک طالبان پاکستان(TTP)، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و جبهه آزادیبخش بلوچستان گروه های شبه نظامی هستند که در مناطق سرحدی افغانستان، ایران و پاکستان فعالیت دارند.
این گروه ها مسئولیت حملات متعددی را در پاکستان و افغانستان بر عهده گرفته اند.
یک زلزلۀ شدید منطقۀ پاپوآی غربی اندونیزیا را تکان داد
مرکز تحقیقات زمین شناسی جرمنی(GFZ) امروز(سهشنبه 12 اگست) اعلام کرد که قدرت این زلزله که دیروز رخداد، ۶.۵ درجۀ ریشتر بوده شده است.
براساس مرکز تحقیقات زمین شناسی جرمنی، این زلزله در عمق ۱۷ کیلومتری زمین رخ داده است.
خبرگزاری رویترز گفته که قدرت این زلزله که منطقۀ پاپوآی غربی اندونیزیا را تکان داد، قبلاً ۶.۱ در جۀ ریشتر، اعلام شده بود.
تا هنوز در مورد خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش داده نشده است.
ملل متحد: تعدادی از عاملان جنایات در میانمار شناسایی شده است
محققان سازمان ملل متحد می گویند که شواهدی از شکنجه سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی میانمار(برما) را مستند ساخته و شماری از عاملان ارشد این جنایات را شناسایی کردهاند.
مکانیزم مستقل تحقیقات برای میانمار که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شده، امروز(روز سهشنبه 12 اگست) در گزارشی اعلام کرد که قربانیان ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفه کردن و سایر اشکال شکنجه مانند کشیدن ناخن با انبر را شناسایی کرده، مستند ساخته اند.
براساس خبرگزاری رویترز، یافتههای این گزارش که دوره یک ساله تا ۳۰ جون امسال را پوشش میدهد، بر اساس اطلاعات بیش از ۱۳۰۰ منبع، از جمله صدها شاهد عینی، شواهد طب عدلی، اسناد و عکسها تهیه شده است.
میانمار از کودتای نظامی ۲۰۲۱ درگیر جنگ داخلی و هرج و مرج بوده، سازمان ملل متحد میگوید از آن زمان تاکنون دهها هزار تن دستگیر شدهاند.
سخنگوی حکومت تحت حمایت اردوی میانمار تا هنوز به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر در مورد این گزارش پاسخ نداده است.
دونالد ترمپ: روسیه و اوکراین برای رسیدن به صلح از بخشی از قلمرو خود بگذرند
دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا گفته است که روسیه و اکراین، برای رسیدن به صلح، باید از بخشی از قلمرو خود بگذرند.
ترمپ دیروز دوشنبه، ۲۰ اسد، در قصر سفید به خبرنگاران گفت که نشست روز جمعۀ او با ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، در اصل نشستی برای بررسی شرایط صلح است.
رییس جمهور ترمپ افزوده است که "شاید در دو دقیقۀ اول دیدار با پوتین" بداند که آیا در تلاشهای صلح بین روسیه و اوکراین پیشرفت ممکن است یا خیر.
انتظار میرود رهبران روسیه و ایالات متحدۀ امریکا روز جمعه در ایالت الاسکای امریکا باهم ملاقات کنند.
از سال ۲۰۲۱ به اینسو، این نخستین دیدار بین رییس جمهوران امریکا و روسیه خواهد بود.
پیش از این ولودیمیر زلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفته بود، از تلاشهای صلح حمایت میکند اما حاضر نیست قلمرو کشور خود را به روسیه واگذار کند.
رهبران اتحادیۀ اروپا نیز ابراز نگرانی کرده گفته اند که ممکن است ترمپ "تعهدات نا مطلوب" به پوتین بسپارد.
آنها در یک اعلامیۀ مشترک دیروز گفتند که "مرزهای بین المللی با زور تعیین نمیشوند".
«تومان» و «قران»؛ چهار صفر از پول ملی ایران حذف میشود
دولت ایران با حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین «تومان» و «قران» بهعنوان واحد رسمی موافقت کرده است.
در دوره گذار، تومان و ریال همزمان در گردش خواهند بود.
هدف این طرح کاهش اثرات تورم مزمن، سادهسازی مبادلات و کوچککردن ارقام است، اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را بیاثر یا حتی زیانبار در شرایط تورم بالای ۳۰ تا ۵۰ درصد میدانند.
منتقدان تأکید دارند که موفقیت چنین اصلاحی منوط به کنترل تورم و ثبات اقتصادی است.
برخی نیز پیشنهاد حذف شش صفر یا انجام اصلاحات ساختاری پیش از اجرای آن را مطرح کردهاند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که ریال ایران یکی از کمارزشترین واحدهای پولی جهان است.
رکوردشکنی سفرهای داخلی و کاری در آلمان با وجود کاهش گردشگران خارجی
با وجود کاهش تقاضا از خارج، سفرهای تفریحی و کاری در آلمان رکورد قایم کرده است.
به گزارش اداره آمار فدرال، هوتلها و اقامتگاههای بزرگ آلمان در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۲۳ میلیون اقامت شبانه ثبت کردند که ۰.۱ درصد بیشتر از مدت مشابه ۲۰۲۴ است.
در جولای، شمار مهمانان خارجی ۱۲.۷ درصد کاهش یافت که ناشی از رقم غیرمعمول سال گذشته به دلیل برگزاری جام ملتهای اروپا بود، اما این افت با افزایش ۷.۴ درصدی اقامت مسافران داخلی جبران شد.
در مجموع، در جولای ۵۰.۵ میلیون اقامت در اقامتگاه های بزرگ ثبت شد که ۳.۸ درصد بیشتر از سال قبل است.
رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات میان امریکا و روسیه شد
رهبران اروپایی خواستار حضور اوکراین در مذاکرات صلح میان امریکا و روسیه شدند جنگ سه ساله در اوکراین پایان یابد.
دیدار پوتین و ترمپ جمعه در آلاسکا برگزار میشود و اتحادیه اروپا تأکید کرده که بدون حضور زلنسکی هیچ توافقی پذیرفتنی نیست.
این دو رهبر جمعه در ایالت آلاسکای آمریکا دیدار خواهند کرد تا تلاش کنند جنگ سهساله را پایان دهند، اما اتحادیه اروپا تأکید کرده که کیف و قدرتهای اروپایی باید بخشی از هر توافق برای پایان دادن به درگیری باشند.
در همین حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست ویدیویی روز دوشنبه، ۲۰ اسد در این باره بحث خواهند کرد و وزیر خارجه اوکراین نیز به این جلسه خواهد پیوست.
رهبران فرانسه، جرمنی، ایتالیا، پولند، بریتانیا، فنلند و رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در بیانیهای مشترک اعلام کردند: «راه رسیدن به صلح در اوکراین بدون تصمیمگیری اوکراین ممکن نیست» و از ترمپ خواستند تا فشار بیشتری بر روسیه وارد کند.
زلنسکی در سه روز گذشته تماسهایی با ۱۳ رهبر از جمله حامیان اصلی کیف یعنی جرمنی، بریتانیا و فرانسه داشته است.
ناتو و کشورهای شمال اروپا نیز حمایت خود را از مشارکت کامل اوکراین در روند صلح اعلام کردهاند.
در سیستان و بلوچستان ایران، مهاجمان یک پولیس را به قتل رساندهاند
در ایالت سیستان و بلوچستان ایران، سه مهاجمی که قصد ورود به یک پوسته پولیس را داشتند، کشته شدند.
به گزارش فرانسپرس به نقل از مقامهای ایرانی، این رویداد روز یکشنبه ۱۹ اسد رخ داده و یک پولیس نیز کشته شده است.
مقامهای ایرانی مهاجمان را از اعضای گروه سنی اسلامگرای «جیشالعدل» معرفی کردهاند که به گفته آنان، در جنوب غرب ایران و پاکستان فعالیت دارند.
ولایت سیستان و بلوچستان که با افغانستان و پاکستان مرز طولانی دارد، هر از گاهی شاهد چنین ناامنیهایی است.
زلزله ۶.۱ ریشتری سیندیرگی ترکیه را لرزاند؛ یک نفر کشته و ۲۹ نفر زخمی
زلزلهای به قدرت ۶.۱ ریشتر شامگاه یکشنبه ۱۹ اسد منطقه سیندیرگی در غرب ترکیه را لرزاند.
به گفته سازمان مدیریت بحران ترکیه «آفاد» این زمینلرزه که ساعت ۱۹:۵۳ به وقت محلی رخ داد، در استانبول، ازمیر و چند شهر دیگر نیز احساس شد.
علی یرلیکایا وزیرداخله ترکیه اعلام کرد که یک مرد ۸۱ ساله پس از نجات از زیر آوار جان باخت و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدند.
این زلزله باعث فروریختن ۱۶ ساختمان شد که چهار مورد آن مسکونی بود، از جمله یک ساختمان سهطبقه در مرکز شهر که شش نفر در آن زندگی میکردند.