شماری از باشندههای کابل میگویند از این روز تنها خود طالبان و طرفدارانشان در کابل تجلیل میکنند، آنها با وسایطشان درحالیکه بیرق مربوط به حکومت خود شان را حمل میکنند در جادهها و کوچههای کابل گشتزنی میکنند.
یکی از دکانداران در ناحیه نهم شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که طالبان به زور بیرقهای شان را بالای دکانها نصب کرده و از مردم خواسته با نصب بیرقها در تجلیل از روز پیروزیشان سهم بگیرند:
روز چهارشنبه آمدند و از ما خواستند تا بیرقها را بالای دکانهای ما نصب کنیم و تأکید کردند که اگر بیرقها را نصب نکنید، دکانهای تان را مهرولاک میکنیم
"از مجبوریت ما بیرقها را نصب کردیم، امروز کسی دیگر نیست که همراهیشان کند، تنها خود شان هستند که این طرف و آن طرف گشتزنی میکنند، مردم نیست و همه جا فرصت است کار و بار ما هم کمرنگ است."
یک بانوی دیگر از باشندههای ناحیه هفتم شهر کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش را در گزارش بگیریم، میگوید مردم از طالبان دل خوش ندارند و به همین خاطر همراهیشان نکرده و در هر جا به آنها به گفته او به دیده نفرت نگاه میکنند:
"شاید در این روز خود شان خوش باشند، اما حالوهوای شهر کابل کاملاً خستهکن است، مردم ناامید در داخل خانههای شان هستند، ما به واقعیت از شرایط فعلی کدام حس خوشی نداریم، در کشور آموزش متوقف است، اقتصاد مردم ضعیف است، کار نیست، امروز فضای بیرون خالی از مردم است، من که به بیرون از خانه نگاه کردم، موترهای شان بیرقها را نصب کرده و این طرف و آن طرف گشتزنی میکنند، اما مردم برایشان به دیده تنفر نگاه میکنند."
تلاش کردیم نظر عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان را در پیوند به تجلیل از پانزدهم اگست روز سقوط کابل توسط طالبان و انتقادهای مردم از حکومت طالبان بگیریم، اما وی تا نشر گزارش به پرسشهای ما پاسخ نداد.
اما چرا باشندههای کابل در بزرگداشت از روز سقوط کابل توسط طالبان سهم نگرفته و تجلیل نکردند؟
برخی از باشندههای پایتخت مدعی اند که در چهار سال گذشته حکومت طالبان دروازههای درس و تعلیم را بروی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کرد، حق کار را از مردم به ویژه زنان که سرپرست خانوادههای شان بودند گرفت، فقر بیشتر شد و در کنار دیگر مشکلات اخیراً آزار و اذیت زنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در شهر کابل بر نگرانیهای شان افزوده است.
چیزیکه سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشر در چهار سال گذشته پیوسته در مورد آن به سطح افغانستان گزارش داده و ضمن نگرانی از این وضعیت از طالبان خواسته است تا به حل مشکلات مردم پرداخته و به محدودیتها در برابر زنان و دختران پایان بدهند.
این باشندههای کابل در حالی از عملکرد حکومت طالبان در چهار سال گذشته انتقاد میکنند که از چند روز به این طرف شماری از زنان معترض افغان با راه اندازی گردهماییهای اعتراضی در شهرهای مختلف جهان پانزدهم اگست را "روز سیاه" خوانده و با انتقاد از عملکرد طالبان در چهار سال گذشته در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان، خواهان پایان یافتن نظام به گفته آنها "طالبانی" در افغانستان شدهاند.