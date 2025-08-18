مقامات اوکراین یکشنبه شب ۱۷ اگست گفتند که روسیه یک منطقهٔ رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دراین حمله دست‌کم ۱۱ نفر زخمی شدند.

اولِه سینهوبوف، والی خارکیف در تلگرامش نوشته است که در میان زخمی‌ها یک دختر ۱۳ ساله نیز شامل است.

خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمال‌شرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگی که مسکو با تهاجم همه‌جانبه در فبروری ۲۰۲۲ شروع کرد، بارها هدف حملات موشکی و طیاره‌های بی‌ پیلوت روسی قرار گرفته است.

در خبر گفته شده است، موج انفجار شیشه‌های ساختمان‌ها را شکسته و برخی از ساکنان این منطقه مجبور به تخلیه شدند.

مقامات همچنان گفته اند که در این حمله یک زن ۵۷ ساله هم زخمی شد و دست‌کم دوازده خانهٔ رهایشی و یک ساختمان آموزشی نیز آسیب دیده است.

این درحالیست که تلاشها برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین ادامه دارد و قرار است روز دوشنبه ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در واشنگتن دیدار کند.

این دیدار پس نشست رهبران امریکا و روسیه در آلاسکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین صورت می گیرد.