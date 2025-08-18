در ادامه نگرانی سازمان‌های بین‌المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا «دبلیو اف پی» هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیش‌رو با بحران «قحطی بی‌سابقه» روبه‌رو شوند.

جان ایلیف رئیس این نهاد در افغانستان به‌تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که «دبلیو اف پی» توانایی مالی برای کمک به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد.

او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوءتغذیه حاد را در این کشور تشدید کرده است.

در زمستان پیش‌رو، ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند؛ اما در حال حاضر ما هیچ بودجه‌ای نداریم.

«ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم، تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم، آنچه پیش‌روی ماست می‌تواند بی‌سابقه باشد، در زمستان پیش‌رو، ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند؛ اما در حال حاضر ما هیچ بودجه‌ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.»

جان ایلیف افزود که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در سراسر افغانستان برای شش ماه آینده، به ۵۳۹ میلیون دالر نیاز دارد، اما به گفته او تا کنون فقط ۱۵۵ میلیون دالر برای سال جاری میلادی دریافت کرده‌اند.

به گفته او در حالی‌که این رقم سال گذشته تقریباً ۵۶۰ میلیون دالر و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۶ میلیارد دالر بوده است.

در این حال شماری از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان می‌گویند به دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک‌های فوری دارند.

شفیق‌الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است می‌گوید در حالی‌که سرپرستی خانواده ۱۳ نفره‌اش را به عهده دارد بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض می‌گیرد.

او دوشنبه ۱۸ اگست به رادیو آزادی گفت:

«فعلاً وضعیت اقتصادی ما به صفر رسیده است، بسیار یک حالت سخت سرما می‌گذرد، به اندازه صد یا پنجاه افغانی را از دکاندار آرد یا برنج قرض می‌گیریم، اگر دلش شد مواد خوراکی را قرض می‌دهد اگر نشد نمی‌دهد، حالا حیران هستیم که شام برای اولادها نان پیدا خواهد شد یا نه.»

یک ماه می‌شود از پاکستان برگشتیم، چندین بار به شهر رفتیم کار پیدا نمی‌شود، شدیداً با کمبود مواد خوراکی روبه‌رو هستیم، مشکلات آب داریم، زندگی ما بسیار به سختی سپری می‌شود.

همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده ۱۱ نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.

«یک ماه می‌شود از پاکستان برگشتیم، چندین بار به شهر رفتیم کار پیدا نمی‌شود، شدیداً با کمبود مواد خوراکی روبه‌رو هستیم، مشکلات آب داریم، زندگی ما بسیار به سختی سپری می‌شود، ما توقع داریم که از سوی حکومت «طالبان» یا موسسات برای ما کمک شود، در کنار مواد خوراکی برای ما زمینه کار را فراهم کنند، بخاطری که ما مشکلات بسیار زیاد داریم.»

این در حالی‌ است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان اچ سی آر» یکشنبه ۱۷ اگست در اعلامیه‌ای هشدار داد که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک‌رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد.

برنامه جهانی غذا «دبلیو اف پی» پیش از این به تاریخ ۷ جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود ده میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبه‌رو هستند.

«دبلیو اف پی» هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید، ادامه کمک‌های نجات‌دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح شده است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک‌های بشری با افغان‌ها، اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به ۲۳ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.