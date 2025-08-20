ملل متحد: ده ها کارمند زن این سازمان در افغانستان، تهدید به مرگ شده ‌اند

ده ها زن که در نهاد های مختلف ملل متحد در افغانستان کار می‌ کنند، به دلیل کار شان، تهدید به مرگ شده ‌اند

اندریکا راتوات سه شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت ۱۹ اگست روز بشر دوستی افزوده که کارمندان کمک رسان در افغانستان محدودیت های جدی کاری را تجربه می کنند.

او در بخشی این پیام که در صفحات مختلف سازمان ملل متحد از جمله در فیسبوک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشر شده، چنین گفته است:

«درحالی که از سال ۲۰۲۱ به اینسو در افغانستان امنیت و دسترسی فزیکی بهبود یافته هنوز هم کارمندان بشردوستانه با محدودیت های جدی کاری مواجه هستند، این چالش ها همواره با درایت خلاقیت و استقامت پاسخ داده شده اند.»

او در ادامه مشارکت کامل زنان افغان در فعالیت های بشر دوستانه برای جامعه کمک رسان را بسیار مهم و غیر قابل مذاکره خوانده است.

معاون نمایندهٔ ویژهٔ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هماهنگ‌ کنندهٔ امور بشردوستانه این سازمان از رهبران جهان خواست تا با فراهم ساختن زمینه توانمندی لازم برای آنان، از حقوق و امنیت شان حمایت کنند و کسانی را که این زمینه کوتاهی می کنند پاسخگو سازند.

اندریکا راتوات تاکید کرده که همه باید به وعده خود در حفظ و حمایت از کارمندان کمک رسان وفادار بمانند.

در این حال شماری از کارمندان زن در بخش کمک رسانی در افغانستان می گویند با محدودیت های زیادی روبرو اند.

یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

طالبان گفته اند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند ملل متحد در افغانستان دخیل نبوده‌ اند

«شرط آنان «طالبان» این است در محلات که خدمات بشر دوستانه اجرا می شود باید یکی از نمایندگان آنان با ما باشد و کار ما را از نزدیک مشاهده کند، زمانی که کارمندان زن به ساحه می روند همچنان باید با آنان یک محرم مرد باشد که می تواند همسر، پدر یا برادر باشد.»

این در حالیست که استیفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، اخیرا در یک نشست خبری گفت که در ماه می سال جاری ده ها زن که در نهاد های مختلف این سازمان در افغانستان کار می‌ کنند، از سوی افراد ناشناس و به دلیل کار شان، تهدید به مرگ شده ‌اند.

به گفته او این موضوع، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را وادار ساخته تا برای حفاظت از امنیت این زنان، تدابیر موقتی را روی ‌دست گیرد.

با این حال بر اساس معلومات (یوناما) طالبان گفته اند که نیروهای آنان در قضایای مربوط به تهدید به مرگ زنان کارمند سازمان ملل متحد در افغانستان دخیل نبوده‌ اند، اما تحقیقات در این مورد از سوی وزارت امور داخلهٔ طالبان ادامه دارد.

پیش‌ از نیز نهاد های مختلف، از جمله دفتر هماهنگی کمک‌ های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، درباره مداخلات حکومت طالبان در روند ارائه‌ کمک ها و محدود کردن حضور زنان در فعالیت‌ های امدادی و افزایش فشار بر آنان گزارش داده است.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، علاوه بر وضع سایر محدودیت ‌ها در زمینه‌ آموزش و فعالیت ‌های اجتماعی و سیاسی، کار زنان را در بسیاری از نهاد های دولتی و مؤسسات غیر دولتی ممنوع اعلام کرده است.