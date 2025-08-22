دقیق خبرنگاران افغان دارندۀ کارت «پی او آر» در پاکستان معلوم نیست
مسکا صافی، خبرنگاریکه در رشته ژورنالیزم ماستری دارد و از شش سال به اینسو از شهر پشاور ایالت خیبرپختونخوا با رسانههای مختلف کار میکند.
خانوادهٔ او خیلی وقت پیش به پاکستان مهاجر شده، اما خودش همانجا تولد شده و کارت «پی او آر» دارد.
مسکا میگوید تصمیم تازهٔ حکومت پاکستان برایشان دشوار و چالشبرانگیز است:
"مانند من خبرنگاران زیادی در پاکستان زندهگی میکنند. اگر درآمد شان زیاد یا کم است، دستکم زندهگی خود را میگذرانند. تصمیم پاکستان برای ما بسیار دشوار است. بازگرداندن افغانها به افغانستان زندهگی آنان را با تهدید جدی روبهرو میکند و این تنها تهدید امنیتی نیست، بلکه تهدید اقتصادی، اجتماعی و بشری نیز است."
حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت «پی او آر» باید تا پایان ماه آگست سال روان آن کشور را ترک کنند.
میهن جان، خبرنگار دیگر افغان که او نیز در پاکستان تولد شده و کارت «پی او آر» دارد، میگوید در افغانستان محدودیتهای شدید بر رسانهها وضع شده و حالا با این تصمیم حکومت پاکستان، بیشتر نگران آيندهی خود است:
"در افغانستان بالای رسانهها محدودیتها اعمال شده، خبرنگارانیکه اینجا هستند، در مورد روزهای آیندهٔ خود بسیار تشویش دارند."
در مجموع حدود ۱،۴ میلیون افغان در پاکستان کارت های پی او آر دارند
احسانالله احمدزی خبرنگار دارندهٔ کارت «پی او آر» که در اسلامآباد زندهگی میکند و از چهار سال به اینسو با رسانههای مختلف همکاری داشته نیز میگوید این تصمیم او را سخت نگران ساخته است:
"مسئلهٔ اخراج دارندهگان کارتهای «پی او آر» بسیار جدی است. ما از نگاه روانی تحت فشار قرار گرفتهایم. حکومت پاکستان میگوید افغانها باید از این کشور بیرون شوند. در افغانستان شما میدانید که کار رسانهها محدود است و سانسور وجود دارد. این مشکلات وجود دارد و دیده شود که در آینده شاید بیشتر شود."
این خبرنگاران و کارمندان رسانهیی از حکومت پاکستان میخواهند در این تصمیم خود بازنگری کند.
شمار دقیق خبرنگاران و کارمندان رسانهیی افغان دارای کارت «پی او آر» روشن نیست، اما گفته میشود در مجموع حدود ۱،۴ میلیون مهاجر افغان در پاکستان این کارت را دارند.
پیش از این، شماری از هنرمندان افغان و فعالان بخشهای مختلف نیز نگرانی مشابهی ابراز کرده و از حکومت پاکستان خواسته بودند که حداقل افراد آسیبپذیر و در معرض خطر را به افغانستان بازنگرداند.
پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) در ششم اگست با نشر اعلامیهیی از حکومت پاکستان خواسته بود تا از اخراج اجباری کسانیکه هنوز نیازمند حمایت اند، خودداری کند.
همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در همان روز هشدار داد که بازگرداندن دستهجمعی و عجولانه مهاجران افغان، خطرات امنیتی را افزایش داده و بیثباتی بهوجود میآورد.
پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرده است.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در خبرنامهیی به تاریخ ۲۷ جولای اعلام کرده بود که تنها از آغاز سال روان میلادی تا ۱۹ جولای، حدود ۳۴۰ هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشته اند.