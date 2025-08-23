پاکستان: موجودیت گروه‌ های تروریستی در افغانستان مانع گسترش روابط با این کشور بوده است

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که عناصر تروریستی که از پناهگاه ‌های در افغانستان برخوردارند، همواره مسئله‌ ای بوده که ظرفیت کامل روابط پاکستان و افغانستان را مختل کرده است.

شفقّت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز جمعه ۲۲ اگست در یک کنفرانس خبری گفت که این موضوع همچنان یکی از محور های مهم در گفتگو ها با طرف افغان است و همچنین در چهارچوب همکاری های سه ‌جانبه میان چین، افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار می‌ گیرد.

او ابراز امیدواری کرد که مقامات افغان به نگرانی ‌های مشروع پاکستان پاسخ دهند و سه کشور بتوانند به طور کامل از ظرفیت‌ های همکاری اقتصادی، ارتباطات منطقه ‌ای، تبادلات مردمی و تجارت بهره‌ مند شوند.

پیش از این ، وانگ یی، وزیر خارجه چین، گفته بود که برای حفظ همکاری میان افغانستان و چین، طالبان باید اقدامات جدی برای سرکوب گروه‌ های تروریستی بین ‌المللی انجام دهند.

ریاست الوزرای طالبان بتاریخ ۲۱ اگست در صفحه ایکس خود گزارش داده که وانگ یی در دیدار با ملا حسن اخند رئیس الوزرای حکومت آنان گفته که حکومت طالبان باید نگرانی های امنیتی چین را درک کند و در این مورد همکاری ها را بیشتر بسازد.

در این حال برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغان موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان را یک خطر جدی برای افغانستان و کشورهای منطقه می خوانند.

نثار احمد شیرزی کارشناس امور امنیتی و تروریزم در این مورد به رادیو آزادی گفت :

ادامه حضور این همه گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و فعالیت های شان هم برای افغانستان و هم برای کشور های همسایه و فرا منطقه عواقب خطرناک دارد

"تمام این ها تعلیمات می بینند کمپ های آموزشی برایشان ایجاد شده است اینها از پول معادن و سرمایه افغانستان تجهیز شده و آماده وظایف استخباراتی و خطرناک تروریستی در دنیا، منطقه و فرا منطقه می‌ شوند، فعالیت این ها فعالیت های هراس افگنی است که به خصوص امنیت آسیا را مختل می کند."

احمد خان اندر کارشناس نظامی افغان، می گوید به کشورهای همسایه و منطقه لازم است برای پایان دادن به نگرانی های شان در خصوص فعالیت گروه های تروریستی و سرکوب این گروه ها در افغانستان اقدامات مشترک انجام بدهند.

"اگر واقعا کشورهای همسایه ما حتی کشورهای منطقه و جهان از فعالیت گروه های تروریستی هراس و خطری را احساس می کنند، لازم است که برای حل این مساله پلان های مشترک تدابیری امنیتی اتخاذ گردد و بر ضد این پدیده بین المللی مبارزه مشترک صورت بگیرد، تا خطرات که ناشی از گروه های تروریستی است به شکل از بین برده شود."

وی افزود که اگر مبارزه مشترک برای سرکوب این گروه ها انجام نشود، اتهام بستن ها بالای یک دیگر می تواند درآینده مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور های همسایه را خرابتر کند، که این کار به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.

سخنگوی حکومت طالبان نگرانی ‌ها در مورد حضور داعش، القاعده و سایر گروه ‌های تروریستی در افغانستان را همواره بی‌ اساس خوانده است.

ذبیح‌ الله مجاهد روز جمعه (۲۲ اگست) یکبار دیگر در پاسخ به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که هفته گذشته مطرح شد، در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشته که باید از تلاش‌ ها برای بی‌ ثبات نشان دادن افغانستان خودداری شود.

او پیش از این نیز گفته که به هیچ کس یا گروهی اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان برضد کشور دیگری استفاده کند.

مقامات طالبان در افغانستان بتاریخ۲۰ اگست میزبان یک نشست سه ‌جانبه با حضور چین و پاکستان در کابل بودند.

قابل ذکر است که پیش از این برخی کشورهای دیگر همسایه و منطقه به شمول تاجیکستان و روسیه نیز از حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.

چندی پیش آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست وزرای دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در بیشکک گفت که فعالیت گروه‌ های متعدد رادیکال تندرو در افغانستان همچنان بزرگ ‌ترین تهدید برای منطقه آسیای مرکزی به شمار می‌ رود.

خبرگزاری تاس روسیه در ۲۸ ماه می در گزارشی به نقل از او افزوده که گفته بیش از ۲۰ گروه تندرو با بیشتر از ۱۵ هزار جنگجو در افغانستان فعال ‌اند و احتمال نفوذ آنان به کشورهای هم مرز افغانستان و فراتر از آن در حال افزایش است.