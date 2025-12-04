حکومت طالبان تاکید کرده که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها زمانی باز خواهد شد که از اسلام‌آباد اطمینان قوی بگیرد که این مسیرها در آینده برای «فشار سیاسی یا اقدامات غیرقانونی» بسته نخواهند شد.

پاکستان گفته است که برای انتقال کمک‌های بشردوستانهٔ سه ادارۀ سازمان ملل متحد به افغانستان، روی بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن توافق کرده است.

وزارت تجارت پاکستان امروز در یک اعلامیه گفته است که این گذرگاه‌ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند.

ذبیح الله مجاهد، امروز در شبکۀ ایکس نوشت: «از آنجایی که افغانستان نیازمندی‌های خود را از کشورهای مختلف دیگر تامین می‌کند، حکومت طالبان تصمیم گرفته است که برای گسترش تجارت و ترانزیت با عزت میان دو طرف، راه‌های تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که که از حکومت پاکستان اطمینان قوی حاصل شود، تا این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفاده غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نشوند و حقوق مردم هر دو کشور محفوظ بماند.»

اما تا زمان نشر این خبر، گذرگاه‌های مرزی دو کشور بسته مانده است. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش داده است که بسیاری کانتینرهای حامل مواد غذایی و دیگر مواد کمکی ملل متحد در کراچی متوقف‌اند. گفته شده است که چند روز را در بر خواهد گرفت تا این کانتینرها به گذرگاه‌های مرزی تورخم و چمن برسند.

پنج گذرگاه تجاری میان پاکستان و افغانستان پس از آن در دوازدهم اکتوبر بسته شدند که در یازدهم اکتوبر میان نیروهای پاکستانی و طالبان افغان درگیری رخ داد؛ در این درگیری ده‌ها تن از هر دو طرف کشته شدند.

نزدیک به سه هفته پیش، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفادهٔ سیاسی می‌کند؛ بنابراین، گذرگاه‌های تجارتی با پاکستان زمانی باز خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد که در هیچ حالت و شرایطی دوباره این گذرگاه‌ها را نخواهد بست.