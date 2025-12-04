از کشته شدن پنج تن در نوار غزه خبر داده شده است

روسیه دسترسی به روبلوکس(Roblox) پلتفرم بازی کودکان امریکایی را مسدود کرد، آن را به پخش مطالب افراطی متهم کرده است.

براساس خبرگزاری رویترز، روس کومندزور (Roskomnadzor) سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که سابقه طولانی در محدود کردن دسترسی به رسانه‌ها و پلتفرم‌های تکنولوژی غربی دارد، روز چهارشنبه(۳ دسمبر) با اعلام این اقدام گفت که روبلوکس"پر از محتوای نامناسب است که می‌تواند بر رشد معنوی و اخلاقی کودکان تأثیر منفی بگذارد".

سخنگوی روبلوکس در ایمیلی به رویترز گفته که به قوانین و مقررات محلی در کشورهایی که در آنها فعالیت می‌کند، احترام می‌گذارد و معتقد است که فضایی مثبت را برای آموزش، خلاقیت و ارتباط معنی دار برای همه، فراهم می‌کند.

روبلوکس که به طور متوسط ۱۵۱.۵ میلیون کاربر فعال روزانه در سه ماهه سوم امسال داشته، توسط چندین کشور از جمله عراق و ترکیه به دلیل نگرانی در مورد استفاده شکارچیان از این پلتفرم برای سوءاستفاده از کودکان، ممنوع شده است.