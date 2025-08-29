یک نهاد ناظر بر اوضاع سوریه روز جمعه ۲۹ اگست گفت که شمار قربانیان خشونت‌های فرقه‌ای در ولایت سویدا در ماه جولای به ۲ هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، درگیرهای فرقه‌ای میان اقلیت‌های سنی بدوی و دروزی در ماه جولای سال جاری حدود یک هفته در این شهر ادامه داشت.

دیدبان حقوق بشر سوریه در آنزمان گفته بود که این درگیری ها منجر به کشته شدن نزدیک به ۶۰۰ نفر شده است.

رامی عبدالرحمن، رئیس حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، گفته که سازمان او نام ۱۹۹۰ تن را که در این خشونت‌ها کشته شده‌اند شناسایی کرده است.

به گفته او، افزایش شمار تلفات به دلیل یافتن و شناسایی اجساد در روستاها و شهرهای این ولایت جنوبی بوده که دسترسی به آن‌ها دشوار بوده است.

او افزوده که برخی از کسانی که اکنون مرگ‌شان تأیید شده، قبلاً به عنوان ربوده‌شده یا ناپدیدشده گزارش شده بودند.

روز پنجشنبه، مقام‌ها گفتند که شاهراه اصلی دمشق-سویدا دوباره بازگشایی شده و رسانه‌های دولتی گزارش دادند که تانکرهای مواد سوختی و یک کاروان کمکی وارد ولایت سویدا گردیده است.