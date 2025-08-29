خبر ها
تیم ملی فوتبال افغانستان از تیم ملی فوتبال ایران یک در برابر سه شکست خورد
این مسابقه امروز(29 اگست) در چهار چوب "جام ملتهای کافا ۲۰۲۵" در میدان ورزشی شهر حصار در نزدیک شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شد.
یگانه گول تیم افغانستان را امید موسوی به ثمر رسانید.
تاجیکستان و ازبیکستان به طور مشترک از جام ملت های آسیای مرکزی (کافا) میزبانی میکنند.
در این مسابقات تیم ملی فوتبال افغانستان با تیمهای ایران، هند و تاجیکستان همگروه است
سیلاب جان بیست تن را در پاکستان گرفت
مقامهای پاکستانی از جان باختن بیش از بیست تن در اثر سیلابها در پنجاب خبر دادهاند و گفته اندکه بیش از یک میلیون نفر همچنان مجبور به ترک خانه های خود شدهاند.
به اساس گزارشها، بارانهای موسمی و رهاسازی آبهای اضافی بندها از جانب هند سبب بالا آمدن سطح آب سه رودخانه راوی، ستلج و چناب) شده است که در نتیجه، سواحل این رودخانهها شکسته است.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی پنجاب گفته است که تا اکنون آب سیلاب بیش از یکهزار و هفتصد و شصت قریه را در بر گرفته است.
به باور این اداره، تا حال نزدیک به یک و نیم میلیون نفر از این سیلابها متأثر شدهاند و با در نظر گرفتن سطح آب سیلابها، نگرانی وجود دارد که این ارقام بیشتر شود.
وزارت دفاع طالبان: اعمال غیرمسئولانه پیامدهای خود را خواهد داشت
وزارت دفاع طالبان در رابطه با حملات طیارههای بیپیلوت در ولایتهای ننگرهار و خوست گفته است که چنین اعمال غیرمسئولانه پیامدهای خود را خواهد داشت.
وزارت دفاع در اعلامیهای که در صفحه اکس خود نشر کرده، گفته که حمله طیارههای پاکستانی بر خاک افغانستان که در نتیجه آن زنان و کودکان شهید شدند، به شدت محکوم میکنیم.
این وزارت افزوده است که چنین اقدامات ظالمانه و وحشیانه به نفع هیچکس نیست، بلکه سبب فاصله انداختن میان دو ملت مسلمان و افزایش نفرت میان دو طرف میشود.
روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات، سفیر پاکستان را در کابل احضار کرده بود. پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
در نتیجه حملات طیارههای بیپیلوت شام چهارشنبه در ولسوالیهای شینوار و سپیره، حداقل سه تن به شمول کودکان کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.
هند و جاپان سطح سرمایه گذاری را افزایش می دهند
نریندرا مودی، صدراعظم هند امروز در توکیو با شیگیرو ایشیبا، صدراعظم جاپان دیدار میکند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، انتظار میرود در این نشست توافق شود که سطح سرمایهگذاری خصوصی میان جاپان و هند در دهه آینده به ۶۸ میلیارد دالر افزایش یابد.
همچنان تبادل منابع بشری در پنج سال آینده به نیم میلیون نفر برسد.
هند و جاپان از جمله کشورهایی هستند که دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، تعرفههای گمرکی بر آنان را افزایش داده است.
طالبان شهروندان چین را باز داشت کردند
رادیوی ان، پی، آر (NPR) امریکا گزارش داده است که طالبان پاسپورتهای دوازده شهروند چین را گرفته و آنان را بازداشت کردهاند.
به اساس این گزارش، پس از لغو قرارداد نفت حوزه آمو در ماه جون میان طالبان و شرکت (ایف چین)، این افراد در کابل بازداشت شدند که از این میان هشت تن دوباره آزاد شدهاند و چهار تن دیگر هنوز در زندان بهسر میبرند.
سفارت چین در واشنگتن دیسی گفته است که در این مورد معلوماتی ندارند.
یک مقام طالبان که نخواست نامش فاش شود، گفته است که پاسپورتهای این شهروندان چینی گرفته شده بود، اما آنان بازداشت نشدهاند.
وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته است که این شرکت چینی به تعهدات مالی خود عمل نکرده، به همین دلیل قرارداد با آن لغو شده است.
اما اعضای شرکت (ایف چین) به رادیوی (NPR) گفتهاند که طالبان نمیفهمند که در قراردادها هر دو طرف منفعت میبرند.
طالبان در ماه جنوری سال ۲۰۲۳ با شرکت (ایف چین) قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت حوزه آمو را امضا کرده بودند.
بر اساس این قرارداد، شرکت چینی تعهد کرده بود که در سه سال نخست، ۵۴۰ میلیون دالر سرمایهگذاری خواهد کرد.
افزایش شمار قربانیان خشونتهای فرقهای در سوریه
یک نهاد ناظر بر اوضاع سوریه روز جمعه ۲۹ اگست گفت که شمار قربانیان خشونتهای فرقهای در ولایت سویدا در ماه جولای به ۲ هزار نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، درگیرهای فرقهای میان اقلیتهای سنی بدوی و دروزی در ماه جولای سال جاری حدود یک هفته در این شهر ادامه داشت.
دیدبان حقوق بشر سوریه در آنزمان گفته بود که این درگیری ها منجر به کشته شدن نزدیک به ۶۰۰ نفر شده است.
رامی عبدالرحمن، رئیس حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، گفته که سازمان او نام ۱۹۹۰ تن را که در این خشونتها کشته شدهاند شناسایی کرده است.
به گفته او، افزایش شمار تلفات به دلیل یافتن و شناسایی اجساد در روستاها و شهرهای این ولایت جنوبی بوده که دسترسی به آنها دشوار بوده است.
او افزوده که برخی از کسانی که اکنون مرگشان تأیید شده، قبلاً به عنوان ربودهشده یا ناپدیدشده گزارش شده بودند.
روز پنجشنبه، مقامها گفتند که شاهراه اصلی دمشق-سویدا دوباره بازگشایی شده و رسانههای دولتی گزارش دادند که تانکرهای مواد سوختی و یک کاروان کمکی وارد ولایت سویدا گردیده است.
ملل متحد: شمار اعدام ها در ایران افزایش یافته است
سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری تاکنون حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از این روش انتقاد کرده و گفته است که دولت اعدام را تنها برای مجازات جرم به کار نمیبرد، بلکه بیشتر برای ایجاد ترس در جامعه و کنترل مردم از آن استفاده میکند.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو، به خبرنگاران گفت که تنها در ماه جولای، مقامهای ایرانی ۱۱۰ تن را اعدام کردند.
این رقم بیش از دو برابر شمار اعدامهای ماه جولای سال گذشته است.
این اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ صورت گرفته است.
در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدامها که به تاریخ ۸ اپریل نشر شد نیز آمده بود که در ایران، ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که ۶۴ درصد کل اعدامهای ثبتشده در جهان را شامل میشود.
مسابقه کرکت افغانستان و پاکستان امروز برگزار می شود
تیمهای ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز ساعت هفت و نیم شام به وقت کابل مسابقه دارند.
این بازی در چارچوب سلسلۀ سهجانبه بیست اووره میان افغانستان، پاکستان و امارات متحدۀ عربی که میزبان این مسابقات است در شهر شارجه برگزار میشود.
مقامهای بورد کرکت افغانستان میگویند هدف این بازیهای سهجانبه، آمادگی برای جام آسیایی است که یازده روز بعد در امارات متحدۀ عربی آغاز خواهد شد.
در جام آسیایی علاوه بر این سه تیم، تیمهای ملی هند، عمان، هانگ کانگ و بنگلادیش نیز شرکت میکنند.
قرار است گروه از افغانها روز دوشنبه از اسلامآباد به جرمنی منتقل شوند
رسانههای جرمنی به نقل از مقامات گزارش دادهاند که حدود پنجاه افغان به شهر هانوفر جرمنی با طیاره انتقال داده خواهند شد.
این افراد بخشی از حدود دو هزار و سه صد افغان هستند که در پاکستان زندگی میکنند و جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است.
در روزهای اخیر فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است و به گفته وزارت خارجه جرمنی، بیش از چهارصد و پنجاه تن از مهاجرانی که از سوی جرمنی وعده پذیرش دریافت کرده اند توسط پولیس پاکستان بازداشت شده بودند که نزدیک به نیمی از آنان به تلاشهای برلین دوباره آزاد شدهاند.
در بیش از چهار سال گذشته و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به افغانستان، جرمنی دهها هزار افغان را بهعنوان پناهنده پذیرفته است.
امریکا فروش اسلحه به ارزش ۸۲۵ ملیون دالر به اوکراین را تائید کرد
وزارت خارجۀ امریکا فروش اسلحه به ارزش ۸۲۵ ملیون دالر به اوکراین را تائید کرده است.
سازمان همکاریهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده دیروز، پنجشنبه، گفت که این بستۀ تسلیحاتی شامل راکتهای با بُرد بیشتر میشود که از سوی کییف تقاضا شده بود.
این سازمان گفته است که فروش اسلحه به اوکراین، " اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را تقویت میکند".
به گفتۀ سازمان همکاریهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده، این اسلحه به کمک مالی امریکا، دنمارک، هالند و ناروی فراهم خواهد شد.
این اعلام یک روز پس از آن صورت میگیرد که روسیه بیش از ۶۰۰ حملۀ راکتی و طیاره های بی پیلوت را بر اوکراین انجام داد.
دیروز ولودیمیر زلینسکی رییس جمهور اوکراین از کشور های اروپایی خواست تا در برنامه های شان برای برقراری صلح در اوکراین "تضمین های امنیتی واضح" را در نظر داشته باشند.