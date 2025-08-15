حداقل ۴۹ تن در اثر سیلاب ها در پاکستان کشته شدند

تیم فوتبال پاریس‌سن‌ژرمن فرانسه در یک بازی پر از هیجان در سوپر کپ اروپا، حریف انگلیسی خود تاتنهام را شکست داد و پنجمین قهرمانی خود در سال ۲۰۲۵ را جشن گرفت.

در این بازی که چهارشنبه شب در ایتالیا برگزار شد، تاتنهام تا دقیقه ۸۵ دو صفر برنده بود، اما در کمتر از ده دقیقه پاریسی ها دو گول زدند و بازی را به ضربات پینالتی کشانیدند.

در نهایت، تاتنهام با از دست دادن دو ضربۀ پینالتی، ۳ مقابل ۴ در برابر حریف پاریسی خود شکست خورد.

سوپر جام اروپا همه ساله بین تیمهای قهرمان در لیگ قهرمانان اروپا و یوروپا لیگ، برگزار میشود.

پاریس‌سن‌ژرمن، با هدایت لویس انریکه، امسال فصل درخشانی را تجربه می‌کند.

این تیم امسال در کنار قهرمانی در لیگ فرانسه، همچنان برندۀ جام حذفی فرانسه، جام قهرمانان فرانسه، و لیگ قهرمانان اروپا شد.

یگانه تورنمنتی که در آن پاریس‌سن‌ژرمن قهرمان نشد، جام جهانی باشگاه ها بود که در بازی فاینل آن، در برابر تیم چلسی انگلستان، ماه گذشته، شکست خورد.