جان ولی، باشنده ولسوالی سپین‌غر این ولایت دو برادر زاده اش را در نتیجه باران های شدید و وقوع سیلاب صبح روز شنبه ۸ سنبله از دست داده است.

او به رادیو آزادی گفت که کائنات ۷ ساله و سمیه ۱۳ ساله، در نتیجه فرو ریختن سقف خانه جان باختند و سه عضو دیگر این خانواده زخمی شده اند که اکنون در شفاخانه تحت درمان قرار دارند:

"ساعت چهار صبح بود، بیرون شدم تا ببینم ناوه‌ ها بند نشده باشد که ناگهان جیغ و فریاد اطفال را شنیدم، دروازه‌ شان قفل بود؛ تک‌ تک کردم اما کسی باز نکرد، سپس از دیوار بالا شدم و دیدم که اتاق شان فرو ریخته است. "

جان ولی می‌ گوید که برادرش دادگل پدر این کودکان، در یک کارخانه خشت ‌پزی در بلخ کار می کند و پس از دریافت خبر کشته شدن کودکان و زخمی شدن سایر اعضای خانواده ‌اش، به ننگرهار آمده است.

احسان‌ الله عثمانی، سخنگوی والی طالبان در ننگرهار نیز گفته است که در نتیجه سیلاب‌ های روز شنبه (۸ سنبله) در ولسوالی ‌های سپین‌غر، اچین، چپرهار و رودات ولایت ننگرهار ۵ تن جان باخته و ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌ اند.

او در یک پیام ویدیویی به رسانه ‌ها افزوده است که علاوه بر این دو کودک، دو تن دیگر به نام ‌های داکتر بختیار و خالد در ولسوالی رودات و یک تن دیگر در ولسوالی چپرهار بر اثر این سیلاب ‌ها جان باخته ‌اند.

خسارات هنگفت

به گفته او همچنین خسارات زیادی به خانه ها، جاده‌ ها، دیوارهای استنادی، بند های آب و سایر پروژه ‌های عام‌ المنفعه وارد شده است.

در همین حال شماری از باشندگان ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که خانه ها و زمین ‌های زراعتی آنان به‌ طور کامل تخریب شده و خواهان همکاری فوری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان ملی و بین‌المللی هستند.

ثاقب شینواری، باشنده ولسوالی سپین غر این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"زمین‌های زراعتی و حاصلات ما، به‌ ویژه جواری که فصل آن رسیده بود، به‌ طور کامل تخریب شده و خسارت زیادی بر ما وارد کرده است، همچنان به شمول من خانه های رهایشی بسیاری از مردم ویران شده است، تنها از تخریب زمین ‌های زراعتی و یک خانه، در مجموع حدود دو لک افغانی به من زیان رسیده است."

یکی دیگر از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد خسارات وارده سیلاب ‌ها بر جاده‌ های مواصلاتی چنین می‌ گوید:

"بند ها، راه های عامه، سرک ها همه را تخریب کرده، به همین شکل درخت ها و مکان های عام المنفعه ویران شده است، همچنان راه های مواصلاتی و عامه میان مقام ولایت سپین غر، بازار شدل، مامند، میدانک، گردی، چهل گزی و معروف چینه کاملا تخریب شده و رفت آمد به این بخش ها خیلی دشوار شده است. "

در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز با تایید کشته شدن ۵ تن در نتیجه سیلاب های اخیر می گوید که در مجموع ۱۷۳ خانواده در ولایت های ننگرهار، لغمان و کنر از این رویداد متضرر شده اند.

محمد یوسف حماد، سخنگو و رئیس اطلاعات و نشرات این اداره در پیامی صوتی که روز شنبه ۳۰ اگست در صفحه فیسبوک اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نشر شده افزوده که ۱۳۱ خانه به طور نسبی و ۱۱ کیلومتر سرک و ۶۲ جریب زمین زراعتی در این ولایت ها تخریب شده اند.

او افزوده که کمک های ابتدایی به متضررین رسیده است و تلاش می شود که در آینده نیز کمک های با خانواده های متضرر صورت بگیرد تا زندگی شان به حالت عادی برگردد.

پیش از این، اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به تاریخ ۲۷ اسد گفت که بر اثر سیلاب ‌ها در ۹ ولایت افغانستان، از جمله کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا و کنر ۴ تن جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است.

قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشور های است که به ‌شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب ‌پذیر است و مردم آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی به ‌ویژه بارندگی‌ های شدید و سیلاب ‌ها، تلفات و خسارات مالی سنگین را متحمل می‌ شوند.