تایوان امروز شاهد زلزلهای به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر بود
زلزلهای به قدرت ۶.۱ درجه ریشتر امروز، چهارشنبه ۳ جدی، بخش جنوبشرقی شهر تایتونگ در تایوان را لرزاند.
هنوز گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده است.
این زلزله در تایپه، پایتخت تایوان نیز احساس شد.
در سال ۲۰۱۶، زلزلهای در جنوب تایوان جان بیش از صد نفر را گرفت. در سال ۱۹۹۹ نیز در تایوان زلزلۀ نیرومندی رخ داد که جان بیش از ۲۰۰۰ نفر را گرفت.
وزارت مالیه طالبان: به برخی متقاعدین حقوق بازنشستگی پرداخت شده است
وزارت مالیۀ حکومت طالبان میگوید که برای شماری از متقاعدین، حقوق بازنشستگی پرداخت شده است؛ اما برخی از این متقاعدین روز چهارشنبه، ۳ جدی شکایت کردهاند که مبلغ پرداختشده کمتر از حقشان بوده است.
عبدالقیوم ناصر، سخنگوی وزارت مالیۀ طالبان گفته است که تاکنون ۱۱ هزار متقاعد شناسایی شدهاند و شماری از آنان بر بنیاد معاش ماهوار پیشینشان حقوق بازنشستگی دریافت میکنند.
هرچند آمار دقیق از شمار بازنشسته ها در افغانستان و جود ندارد، اما تخمین، زده میشود که حدود ۱۵۰ هزار نفر در افغانستان متقاعد اند.
این افراد بیش از چهار سال میشود که پس از بازگشت طالبان به قدرت، حقوق بازنشستگی دریافت نکردهاند.
متقاعدین بارها برای مطالبه حقوق بازنشستگیشان در کابل و شماری از شهرهای دیگر دست به تظاهرات زدهاند.
در نهایت، حکومت طالبان در سال جاری تصمیم گرفت تا یک محکمۀ ویژه ایجاد شود تا مشخص کند چه کسانی واجد شرایط دریافت حقوق بازنشستگی هستند.
در افغانستان، افرادی که به سن ۶۵ سالگی رسیده باشند یا ۴۰ سال خدمت انجام داده باشند، واجد شرایط بازنشستگی دانسته میشوند.
با این حال، در حکومت طالبان سیستم بازنشستگی لغو شده و حق بازنشستگی نیز از معاش کارمندان دولتی کسر نمیشود.
سفر هیئت کریکت بورد ازبکستان به کابل
یک هیئت از کریکیت بورد ازبکستان به کابل سفر کرده است.
کریکت بورد افغانستان در اعلامیۀ گفت که عزیز مهیلیوف رییس کریکت بورد ازبکستان همراه با شماری از کریکت بازان این کشور به افغانستان سفر کرده و در یک کورس آموزش دو روزه شرکت کردند.
کریکیت بورد افغانستان در ایکس، تویتر سابق، امروز چهارشنبه ٣ جدی، نوشت که در جریان این سفر همچنان در مورد گسترش همکاریهای فنی و حرفهای بین کریکت بوردهای دو کشور صحبت شد.
پیش از این، کریکت بوردهای افغانستان و ازبکستان حدود یک ماه پیش در تاشکند، یک تفاهمنامۀ دوجانبه را به هدف تقویت همکاریها و توسعۀ کریکت در دو کشور امضا کرده بودند.
سازمان صحی جهان از بستهشدن و توقف فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان خبر میدهد
سازمان صحی جهان (WHO) میگوید که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون، ۴۴۵ مرکز صحی در افغانستان بسته یا فعالیت آن متوقف شده است.
به گفته این سازمان، از میان این مراکز، ۹۱ مرکز پس از دریافت بودجه دوباره به فعالیت آغاز کردهاند.
براساس معلومات سازمان صحی جهان، مراکز صحیای که در جریان سال روان میلادی متأثر شدهاند، شامل تیمهای سیار صحی، تیمهای تغذیه و مراکز صحی خانواده ها میشوند که با حمایت بینالمللی فعالیت میکردند.
همزمان گفته میشود که از آغاز سال روان تاکنون حدود ۲.۵ میلیون پناهجو از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند؛ امری که فشار بر سکتور صحت کشور را بیش از پیش افزایش داده است.
در این حال کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اخیراً گفت که قرار است به کمک بانک انکشاف اسلامی در ولایت های کنر، کندهار و دایکندی، سه مرکز صحی بسازد.
به گفتۀ این سازمان، نزدیک به ٢٤٠ هزار بیجا شدۀ داخلی، عودت کننده ها و باشنده های محل، از خدمات این مراکز بهره خواهند برد.
یک ایالت استرالیا پس از تیراندازی در ساحل باندی، قوانین سختگیرانهتر اسلحه را تصویب کرد
ایالت نیو ساوت ولز استرالیا روز چهارشنبه، ۳ جدی، قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضدتروریسم را تصویب کرد.
این قوانین پس از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی تصویب شده که مالکیت اسلحه را محدود کرده، نمایش عمومی نمادهای تروریستی را ممنوع میکند و قدرت پولیس برای کنترل اعتراضات را تقویت می کند.
کریس مینس، صدراعظم نیو ساوت ولز گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سختگیرانه حمایت نکنند، اما دولت او هر کاری را برای امنیت مردم انجام میدهد.
این قوانین با مخالفت های هم روبرو شده است.
تیراندازی در ساحل بوندی، مرگبارترین تیراندازی استرالیا در نزدیک به سه دهه اخیر بود که جان دستکم ۱۲ نفر را گرفت.
لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی در سقوط جت تجاری نزدیک انقره کشته شدند
محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی دیگر، شام سهشنبه، ۲ جدی در پی سقوط یک جت تجاری اندکی پس از برخاستن از شهر انقره جان باختند.
به گفته علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده است. در این سانحه، سه خدمه پرواز نیز کشته شدهاند.
عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر لیبیا در صفحه فیسبوک نیز این موضوع را تایید کردند.
محمد الحداد پیش از این حادثه، روز سهشنبه در انقره با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، و همتای ترک خود سلجوق بایراکتاراوغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به طرابلس بود.
مقامای ترکیه گفتند در مورد این حادثه تحقیق میکنند.
محمد الحداد از ماه آگست سال ۲۰۲۰ به عنوان لوی درستیز لیبیا فعالیت میکرد و از سوی دولت وقت به رهبری فایز السراج منصوب شده بود.
لیبیا در حال حاضر میان دولت بهرسمیتشناختهشده از سوی سازمان ملل در طرابلس به رهبری عبدالحمید دبیبه و اداره رقیب در شرق کشور به رهبری خلیفه حفتر تقسیم شده است.
این کشور شمال افریقا از سال ۲۰۱۱، پس از قیام مورد حمایت ناتو که به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی انجامید، دچار چنددستگی شده است.
پاکستان شرکت هوایی ملی «پیآیای» را به ارزش ۴۸۲ میلیون دالر فروخت
پاکستان روز سهشنبه شرکت هوایی ملی این کشور، «پاکستان اینترنشنل ایرلاینز» (PIA)، را سکتور خصوصی واگذار کرد.
این شرکت هوایی به بهای ۱۳۵ میلیارد روپیه پاکستانی معادل ۴۸۲ میلیون دالر فروخته شد، پس از آنکه دو شرکت پاکستانی برای اشتراک در لیلام آزاد واجد شرایط شناخته شدند.
این داوطلبی بهصورت زنده پخش شد و دو طرف برای خرید ۷۵ درصد سهام این شرکت با هم رقابت کردند.
محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان گفت که دولت دیگر نمیخواهد هزینه زیان شرکتهای دولتی را بپردازد و این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی مرتبط با برنامه صندوق بینالمللی پول است.
شرکت هوایی PIA سالها با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبهرو بود
در حال حاضر، این شرکت ۱۸ طیاره فعال دارد، به ۷۸ مقصد بینالمللی پرواز میکند و حدود ۶ هزار کارمند در آن مشغول کار هستند.
ایران دو مرد را در مازندران اعدام کرد
قوه قضاییه ایران روز سهشنبه، ۲ جدی از اجرای حکم اعدام بر دو مرد در شمال این کشور خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نوشته که این دو مرد در سال ۲۰۲۲ در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند.
هویت این افراد فاش نشده است.
ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر دو زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود، بهگونه علنی اعدام کرد.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار میرود.
کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل سه مرکز صحی در قندهار، کنر و دایکندی میسازد
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرده است که سه مرکز صحی را در ولایتهای قندهار، کنر و دایکندی اعمار میکند.
این نهاد سازمان ملل روز سهشنبه، ۲ جدی، با نشر اعلامیهای در صفحه ایکس خود نوشته است که این پروژه با هزینه سه میلیون دالر و در مدت دو سال تکمیل خواهد شد.
به گفته یوان اچ سی آر، هزینه این پروژه از بودجه صندوق بشردوستانه افغانستان تأمین میشود.
بر اساس اعلامیه، شفاخانه کنر به حدود ۱۵۰ هزار نفر و مراکز صحی قندهار و دایکندی هرکدام به ۴۵ هزار نفر خدمات میدهند و در مجموع بیش از ۲۴۰ هزار نفر از بازگشت کنندگان از این مراکز مستفید خواهند شد.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه به کشور بازگشتهاند که بسیاری از آنان در شرایط دشوار زندگی میکنند.
پیش از این نیز شماری از بازگشتکنندگان از کمبود خدمات صحی شکایت کرده بودند.
حملات روسیه بر اوکراین سه کشته بر جا گذاشته و برق هزاران نفر قطع شده است
مقامهای اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در روز سهشنبه دستکم سه کشته برجا گذاشت و در سرمای شدید زمستان، برق هزاران نفر را در سراسر اوکراین قطع کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت حملات پیش از کریسمس نشان میدهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده، ندارد.
به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک استفاده کرده است.
این حملات یک روز پس از کشته شدن یک جنرال روس در انفجار موتر در مسکو و همزمان با برگزاری گفتوگوهای جداگانه دو طرف با مقامهای امریکایی در میامی انجام شد؛ گفتوگوهایی که تاکنون نشانهای از پیشرفت چشمگیر در آن دیده نشده است.
زلنسکی گفت یک کودک چهار ساله در منطقه ژیتومیر در مرکز اوکراین کشته شده است؛ جایی که یک طیاره بیپیلوت روسی به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد.
او افزود کارگران بهسرعت در تلاش ترمیم زیرساختهای انرژی آسیبدیده هستند؛ حملاتی که باعث قطع اضطراری برق در چندین منطقه، آن هم در سرمای شدید زمستان، شده است.