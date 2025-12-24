جهان
ایالت استرالیا پس از تیراندازی در ساحل باندی، قوانین سختگیرانهتر اسلحه را تصویب کرد
ایالت نیو ساوت ولز استرالیا روز چهارشنبه، ۳ جدی، قوانین سختگیرانه جدید مالکیت سلاح و ضدتروریسم را تصویب کرد.
این قوانین پس از تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی تصویب شده که مالکیت اسلحه را محدود کرده، نمایش عمومی نمادهای تروریستی را ممنوع میکند و قدرت پولیس برای کنترل اعتراضات را تقویت می کند.
کریس مینس، صدراعظم نیو ساوت ولز گفته که همه ممکن است از این اصلاحات سختگیرانه حمایت نکنند، اما دولت او هر کاری را برای امنیت مردم انجام میدهد.
این قوانین با مخالفت های هم روبرو شده است.
تیراندازی در ساحل بوندی، مرگبارترین تیراندازی استرالیا در نزدیک به سه دهه اخیر بود که جان دستکم ۱۲ نفر را گرفت.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی در سقوط جت تجاری نزدیک انقره کشته شدند
محمد علی احمد الحداد لوی درستیز لیبیا و چهار مقام ارشد نظامی دیگر، شام سهشنبه، ۲ جدی در پی سقوط یک جت تجاری اندکی پس از برخاستن از شهر انقره جان باختند.
به گفته علی یرلیکایا، وزیر داخله ترکیه لاشه طیاره توسط نیروهای امنیتی ترکیه در ولسوالی هایمانا در نزدیکی انقره پیدا شده است. در این سانحه، سه خدمه پرواز نیز کشته شدهاند.
عبدالحمید دبیبه، نخستوزیر لیبیا در صفحه فیسبوک نیز این موضوع را تایید کردند.
محمد الحداد پیش از این حادثه، روز سهشنبه در انقره با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، و همتای ترک خود سلجوق بایراکتاراوغلو دیدار کرده بود و در حال بازگشت به طرابلس بود.
مقامای ترکیه گفتند در مورد این حادثه تحقیق میکنند.
محمد الحداد از ماه آگست سال ۲۰۲۰ به عنوان لوی درستیز لیبیا فعالیت میکرد و از سوی دولت وقت به رهبری فایز السراج منصوب شده بود.
لیبیا در حال حاضر میان دولت بهرسمیتشناختهشده از سوی سازمان ملل در طرابلس به رهبری عبدالحمید دبیبه و اداره رقیب در شرق کشور به رهبری خلیفه حفتر تقسیم شده است.
این کشور شمال افریقا از سال ۲۰۱۱، پس از قیام مورد حمایت ناتو که به سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی انجامید، دچار چنددستگی شده است.
پاکستان شرکت هوایی ملی «پیآیای» را به ارزش ۴۸۲ میلیون دالر فروخت
پاکستان روز سهشنبه شرکت هوایی ملی این کشور، «پاکستان اینترنشنل ایرلاینز» (PIA)، را سکتور خصوصی واگذار کرد.
این شرکت هوایی به بهای ۱۳۵ میلیارد روپیه پاکستانی معادل ۴۸۲ میلیون دالر فروخته شد، پس از آنکه دو شرکت پاکستانی برای اشتراک در لیلام آزاد واجد شرایط شناخته شدند.
این داوطلبی بهصورت زنده پخش شد و دو طرف برای خرید ۷۵ درصد سهام این شرکت با هم رقابت کردند.
محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان گفت که دولت دیگر نمیخواهد هزینه زیان شرکتهای دولتی را بپردازد و این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی مرتبط با برنامه صندوق بینالمللی پول است.
شرکت هوایی PIA سالها با مشکلات مالی، مدیریتی و عملیاتی روبهرو بود
در حال حاضر، این شرکت ۱۸ طیاره فعال دارد، به ۷۸ مقصد بینالمللی پرواز میکند و حدود ۶ هزار کارمند در آن مشغول کار هستند.
ایران دو مرد را در مازندران اعدام کرد
قوه قضاییه ایران روز سهشنبه، ۲ جدی از اجرای حکم اعدام بر دو مرد در شمال این کشور خبر داد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نوشته که این دو مرد در سال ۲۰۲۲ در ولایت مازندران به تجاوز محکوم شده بودند.
هویت این افراد فاش نشده است.
ماه گذشته نیز ایران یک مرد را که به تجاوز جنسی بر دو زن در ولایت شمالی سمنان محکوم شده بود، بهگونه علنی اعدام کرد.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل، ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر بیشترین اجرای مجازات اعدام به شمار میرود.
حملات روسیه بر اوکراین سه کشته بر جا گذاشته و برق هزاران نفر قطع شده است
مقامهای اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه در روز سهشنبه دستکم سه کشته برجا گذاشت و در سرمای شدید زمستان، برق هزاران نفر را در سراسر اوکراین قطع کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت حملات پیش از کریسمس نشان میدهد که کرملین هیچ قصدی برای پایان دادن به تهاجمی که در فبروری ۲۰۲۲ آغاز کرده، ندارد.
به گفته نیروی هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از ۶۳۵ پهپاد و ۳۸ موشک استفاده کرده است.
این حملات یک روز پس از کشته شدن یک جنرال روس در انفجار موتر در مسکو و همزمان با برگزاری گفتوگوهای جداگانه دو طرف با مقامهای امریکایی در میامی انجام شد؛ گفتوگوهایی که تاکنون نشانهای از پیشرفت چشمگیر در آن دیده نشده است.
زلنسکی گفت یک کودک چهار ساله در منطقه ژیتومیر در مرکز اوکراین کشته شده است؛ جایی که یک طیاره بیپیلوت روسی به یک ساختمان مسکونی اصابت کرد.
او افزود کارگران بهسرعت در تلاش ترمیم زیرساختهای انرژی آسیبدیده هستند؛ حملاتی که باعث قطع اضطراری برق در چندین منطقه، آن هم در سرمای شدید زمستان، شده است.
نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنند، باید واکسین شوند.
این نهاد روز سهشنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.
پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمیگردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانیها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.
افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان میدهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز بهطور کامل ریشهکن نشده است.
ترمپ: کنارهگیری مادورو از قدرت اقدام عاقلانه خواهد بود
رئیسجمهور ایالات متحده امریکا روز دوشنبه، اول جدی گفت که اگر نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، از قدرت کنارهگیری کند، اقدامی عاقلانه خواهد بود.
او همچنین افزود که ایالات متحده میتواند نفتی را که در هفتههای اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده است، نگه دارد یا آن را به فروش برساند.
کارزار فشار دونالد ترمپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه و انجام چندین حمله نظامی علیه کشتیهایی است که گفته میشود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور امریکای جنوبی، در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نقش داشتهاند.
بر اساس گزارشها، در این حملات دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدهاند.
وقتی خبرنگاران از رئیسجمهور امریکا پرسیدند آیا هدف این است که مادورو از قدرت کنار زده شود، او گفت: «خب، فکر میکنم احتمالاً همینطور باشد... این به خودش بستگی دارد که چه میخواهد بکند. فکر میکنم عاقلانه است که این کار را بکند. اما باز هم، خواهیم دید».
آقای ترامپ افزود: «اگر بخواهد کاری بکند، اگر بخواهد مقاومت کند، این آخرین باری خواهد بود که میتواند مقاومت کند».
پنج پولیس پاکستان در حملهای در خیبرپختونخوا کشته شدند
پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سهشنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.
به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دستساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.
این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقهای که تاکنون نسبتاً از حملات شبهنظامیان در امان مانده بود.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
یک جنرال روس در انفجار بمب در شهر مسکو کشته شد
مقامهای روسیه اعلام کردند که یکی از جنرالان این کشور امروز دوشنبه در نتیجۀ انفجار موتر بمب در مسکو کشته شد.
مسئولان کمیتهٔ تحقیق گفتهاند که دگرجنرال فانیل سروروف در پی انفجار یک وسیلۀ انفجاری که به موتر او نصب شده بود، در جنوب پایتخت کشته شده است.
سویتلانا پیترینکو، سخنگوی این نهاد، گفت که برای روشن شدن علت این قتل تحقیقات آغاز شده و احتمال دست داشتن استخبارات اوکراین در این رویداد نیز بررسی میشود.
جنرال سروروف ۵۶ سال داشت و اخیراً در یکی از بخشهای ستاد کل اردوی روسیه کار میکرد.
در هفدهم دسامبر سال ۲۰۲۴، جنرال ایوان کیریلوف، قوماندان نیروهای دفاع اتمی، بیولوژیکی و کیمیایی روسیه، در یک انفجار بمب در مسکو کشته شد و پس از آن استخبارات اوکراین مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت.
همچنان، یک جنرال دیگر روسی به نام یاروسلاف موسکالیک در ماه اپریل گذشته در یک انفجار مشابه در مسکو جان باخت.
او پیش از این در گفتوگوهای مربوط به حل منازعه با اوکراین نیز سهم گرفته بود.
مذاکرات فلوریدا: ایالات متحده و اوکراین گفتگوها را «ثمربخش و سازنده» خواندند
نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاشها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین «ثمربخش و سازنده» توصیف کردهاند.
هر دو طرف روز گذشته، ۳۰ قوس، در یک بیانیۀ مشترک از این گفتوگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانهٔ روشنی از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشد.
این مذاکرات به مدت سه روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای شرق میانه، میزبانی آن را بر عهده داشت.
در جریان این گفتوگوها، مذاکرهکنندگان روسی و اوکراینی بهگونهٔ جداگانه با ویتکاف دیدار کردند.
این دیدارها بخشی از تازهترین تلاشهای اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین بهشمار میرود.