حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دوشنبه ۲ سپتمبر، در اعلامیه‌ای در صفحه‌ ایکس خود نوشته است که در این زلزله بیش از ۵ هزار خانه نیز تخریب شده‌ اند.

در نتیجه‌ زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان تنها در کنر، ۱۴۱۱ نفر کشته و دست کم ۳۱۴۲ نفر دیگر زخمی شده ‌اند

در این اعلامیه آمده که عملیات نجات در مناطق مختلف این ولایت همچنان ادامه دارد و تلاش می‌شود کسانی که زیر آوار مانده‌اند نجات داده شوند.

در اعلامیه، آماری از تلفات در ننگرهار، لغمان و نورستان ذکر نشده، اما روز دوشنبه، اول سپتمبر، ذبیح‌ الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفته بود که در این زلزله در ولایت ‌های ننگرهار، لغمان و نورستان ۱۲ نفر کشته و ۳۲۱ نفر زخمی شده ‌اند و ده‌ها خانه نیز ویران شده‌ اند.

او همچنین گفته بود که تیم‌ های نجات هنوز به برخی مناطق ولایت کنر نرسیده‌ اند و احتمال دارد آمار تلفات تغییر کند.

هرچند مقام‌ های طالبان نگفته‌ اند که چه تعداد افراد دیگر هنوز زیر آوار هستند، اما ساکنان محلی در کنر می‌گویند در مناطقی مانند مزاردره که دسترسی به آن‌ها دشوار است، افراد زیادی هنوز زیر آوار مانده‌ اند.

ناوقت شب یکشنبه، زلزله‌ ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر که مرکز آن در نزدیکی جلال‌ آباد اعلام شد ، تلفات گسترده‌ ای در کنر و ننگرهار بر جا گذاشت.

برخی آسیب ‌دیدگان می‌گویند که هنوز بسیاری از اعضای خانواده‌ های‌ شان زیر آوار هستند.

زنان زیر آوار گیر مانده‌ اند، افراد سالخورده گیر مانده‌ اند، اجساد هنوز بیرون کشیده نشده‌ اند

محمد الله یکی از ساکنان ولسوالی وټه‌پور ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت: "کودکان گیر مانده‌ اند، زنان گیر مانده‌ اند. ما به مردم نیاز داریم تا بیایند و کمک کنند. در اینجا زنان زیر آوار گیر مانده‌ اند، افراد سالخورده گیر مانده‌ اند، اجساد هنوز بیرون کشیده نشده‌ اند و فعلاً کسی نیست که در بیرون کردن شان به ما کمک کند."

یکی دیگر از ساکنان کنر که به ‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که کمک ‌ها به افراد نیازمند نرسیده ‌اند.

او خواستار ایجاد یک میکانیزم مشخص برای توزیع کمک‌ ها شد تا به افراد واقعاً نیازمند برسد: "متأسفانه کمک‌ ها آنگونه که لازم بود به نیازمندان نرسیده‌. خواست ما این است که یک مکانیزم برای توزیع کمک‌‌ها ایجاد شود تا مطمئن شویم کمک‌ ها به کسانی که به شدت نیاز دارند، می‌ رسد."

داکتر خان محمد یکی دیگر از ساکنان ولسوالی چپه ‌دره نیز به رادیو آزادی گفت زلزله‌ زدگان شب گذشته را بدون سرپناه سپری کردند و به مواد ضروری مانند غذا، دارو، وسایل تدفین اجساد و حتی آب آشامیدنی سالم نیاز دارند.

"مردم سرپناه ندارند شب میاید اما این ها به هرچیزی نیاز دارند، آب آشامیدنی ، مواد خوراکی ،سرپناه و به هر چیز نیاز دارند این یک ماتم بزرگ است که من بیان کرده نمیتوانم."

دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) نیز گفته است که این زلزله‌ مرگبار، برخی روستاها را به طور کامل از بین برده و هم ‌اکنون افراد زیادی شب و روز خود را بدون سرپناه سپری می‌ کنند.

این نهاد در بیانیه‌ ای که سه شنبه ۲ سپتمبر در صفحه‌ ایکس «توییتر سابق» خود منتشر کرد آمده است که مدیریت این فاجعه فراتر از توان حکومت افغانستان و نهادهای کمک‌ رسان داخلی است.

در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده که به افغانستان کمک فوری کنند، و تاکید شده که: "مردم افغانستان به حمایت جهان نیاز دارند."

دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل (OCHA) نیز گفته که در پی این زلزله بیش از ۱۲ هزار نفر بی‌خانمان شده‌ اند و تخریب مکاتب، کلینیک‌ ها و سایر تأسیسات عمومی، مردم را با مشکلات شدید روبه‌رو کرده است.

اوچا نیز از جامعه جهانی و نهادهای بشردوستانه خواسته تا کمک‌ های فوری ارائه دهند، به‌ویژه در زمینه‌های فراهم‌سازی سرپناه، مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و خدمات صحی عاجل. این دفتر همچنین بر نیاز فوری به تیم‌ های نجات برای نجات جان بازماندگان تأکید کرده است.

در همین حال، کمیته بین‌ المللی صلیب سرخ گفته است که ارزیابی کامل این زلزله با چالش‌ های جدی روبروست.

هما نادر معاون این کمیته در مصاحبه‌ ای با شبکه خبری الجزیره گفته که رسیدن به روستاهای دورافتاده بسیار دشوار است؛ جایی که بسیاری از خانه‌ ها و روستاها به‌طور کامل ویران شده‌ اند.

او گفته است که شمار تلفات ممکن است در روزهای آینده افزایش یابد، چون تیم‌های نجات برای دسترسی مؤثر به زمان بیشتری نیاز دارند.

وزارت دفاع طالبان نیز اعلام کرده که نیروی هوایی این حکومت، روز سه شنبه همچنان به انتقال زخمی‌ ها با استفاده از هلیکوپتر از مناطق آسیب ‌دیده به شفاخانه ‌ها ادامه داده است.

این سومین زلزله مرگبار در افغانستان از زمان تسلط دوباره طالبان بر کشور است.

در تاریخ ۷ اکتوبر ۲۰۲۳، زلزله ‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر در ولسوالی زنده ‌جان ولایت هرات بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشت.

پیش از آن، در ۲۲ جون ۲۰۲۲، زلزله ‌ای شدید در ولایت‌ های پکتیا، پکتیکا و خوست رخ داد که هزاران خانه را در ولسوالی‌ های برمل و گیان پکتیکا و ولسوالی سپیره خوست ویران کرد.

در آن زلزله نیز بیش از هزار نفر جان خود را از دست داده و هزاران تن دیگر زخمی شده بودند.