خبرگزاری رویترز به نقل از احسان الله احسان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر خبر داده که ده‌ها نیروی کوماندو صبح وقت امروز در ساحاتی دیسانت شدند که هلیکوپترها در آن ساحات قادر به نشست نیستند.

آقای احسان افزوده که یک کمپ ایجاد شده که در آن کمیته‌های خدماتی و امدادی، اکمالات و کمک‌های اضطراری را هماهنگ می‌کنند.

به گفته او دو مرکز همچنان برای انتقال زخمی ها، دفن قربانیان و نجات بازماندگان در ساحه فعالیت می‌کنند.

اما باشنده‌های محل به رادیو آزادی گفته اند که سرپناه ندارند و در فضای باز زندگی می‌کنند.

آنها خواهان کمک‌های عاجل استند و می‌گویند که به مواد خوراکی، ادویه، آب پاک آشامیدنی و خیمه نیاز دارند.

زلزلۀ به قدرت شش اعشاریه یک درجه ریشتر نیمه شب یک‌شنبه ولایت‌های شرقی افغانستان را تکان داد که پس لرزه‌های شدید هم در پی داشت، در این رویداد به گفته حکومت طالبان تا کنون از کشته شدن بیش از چهارده صد نفر و زخمی شدن بیش از سه هزار تن ثبت شده است.

اما سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که ممکن ارقام به مراتب از این بیشتر باشد.

زلزلۀ دیگر به قدرت پنج اعشاریه پنج درجه ریشتر روزگذشته نیز در ولایت های شرقی افغانستان رخ داد که در مورد تلفات و خسارات آن هنوز چیزی گفته نشده است.