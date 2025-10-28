پیش از این یک روزنامۀ بریتانیایی گزارش داده بود که شماری از افراد شامل در فهرست افشا شده، کشته شده اند.
یکی از افغان های که میگوید با نیروهای بریتانیایی کار کرده و نامش شامل لیست افشا شده است به رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدات به پاکستان رفته و اکنون با خطر اخراج مواجه است.
او بشرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که میخواهد هر چه زودتر به بریتانیا منتقل شود:
«در چندین قطعه مهم در ولایات مختلف با بریتانویها کار کردهام. برایم ایمیل آمد که اسناد خودت هم افشا شده است؛ متوجه باش. در افغانستان پنهانی زندگی میکردیم تا اینکه تهدیدات بسیار زیاد شد. بعداً به پاکستان فرار کردیم. طالبان خانه مارا تلاشی کرده و اسناد مرا پیدا کردهاند. اکنون اگر دوباره به افغانستان بازگردانده شوم، طالبان که بدانند با بریتانویها کار کردهام، سر مرا از بدنم جدا خواهند کرد.»
یکی افغان دیگر نیز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیوآزادی گفت که یکی از اقارب شان، که پسر جوان شان با سربازان بریتانیایی در افغانستان همکاری داشت، پس از تهدید ازسوی طالبان از منطقه فرار کردند.
«یکی از اقارب ما که پسر شان با سربازان بریتانیایی در افغانستان کار کرده بود ، چند ماه قبل یکی از طالبان برای شان گفته بود که شما پسر تان را تسلیم ما کنید فقط میخواهیم بدانیم که با خارجی ها چه کار می کرد. پس از همین موضوع همه خانواده از افغانستان فرار کردند»
این در حالیست که روزنامه دیلیمیل چاپ بریتانیا گزارش داده که بر اساس تحقیقی که به کمیته دفاعی پارلمان این کشور ارائه شده است دستکم ۴۹ عضو خانواده و همکاران افغانهای که تحت تأثیر افشای گسترده اطلاعات وزارت دفاع بریتانیا قرار گرفتهاند، کشته شدهاند.
این روزنامه سهشنبه ۲۸ اکتوبر با نشر گزارشی در این مورد بدون آن که منبع یا نهادی که این تحقیق را انجام داده است مشخص کند افزوده که از میان ۲۳۱ نفر که اطلاعات شان فاش شده، ۴۹ نفر گفتهاند که یکی از اعضای خانواده یا همکاران شان به دلیل این اشتباه کشته شدهاند.
اما در گزارش گفته نشده که این افراد از سوی چه کسانی کشته شده اند.
پیش از این در برخی گزارش ها طالبان متهم به کشتن شماری از نظامیان پیشین شده اند؛ اتهامی که طالبان آن را رد کردهاند.
در ادامه گزارش دیلیمیل آمده است که تحقیقی که به بررسی افشای اطلاعات به کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا ارائه شده ، نشان میدهد که ۲۰۰ نفر از این ۲۳۱ نفر گزارش دادهاند که خودشان یا خانوادههای شان تهدید شدهاند.
در حالی که ۹۹ نفر گفتهاند تهدید مستقیم به جان خود دریافت کردهاند، ۱۲۱ نفر دیگر اعلام کردهاند که خانواده و دوستان شان در افغانستان از سوی طالبان تهدید شدهاند.
گزارش میافزاید که حدود ۱۰۰,۰۰۰ افغان در نتیجه این افشاگری در معرض خطر قرار گرفتهاند و نزدیک به ۲۴,۰۰۰ سرباز افغان و خانوادههای شان طی پنج سال گذشته بهطور محرمانه به بریتانیا منتقل شدهاند.
این نقض امنیتی در فبروری ۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که یک افسر نیروی دریایی بریتانیا به اشتباه فهرستی حاوی اطلاعات شخصی حدود ۲۵۰۰۰ متقاضی پناهندگی افغان را برای فردی در افغانستان ارسال کرد که سپس آن فرد آن را با دیگران به اشتراک گذاشت.
دیلی میل گزارش داده است که فیلیپ اینگرم، افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا، این حادثه را «کاملاً شوکهکننده» توصیف کرده و افزوده است: «باید کسی مسئولیت این اشتباه را بر عهده بگیرد.».
در پاسخ، وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که بررسیهای مستقل نشان میدهد احتمال اینکه افراد صرفاً به دلیل درج نامشان در فهرست افشا شده هدف قرار گرفته باشند، بسیار پایین است.
گفتنیست که برخی از رسانهها و مقامات بریتانیایی از جمله روزنامه تلگراف و دیلی میل پیش از این نیز گزارشها و نگرانیهای را منتشر کردهاند که پس از افشای این فهرست، بسیاری از نظامیان افغان توسط طالبان در افغانستان شکنجه، زندانی و حتی کشته شدهاند.
اما در آن زمان حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتوگو با شماری از رسانههای داخلی این ادعا را رد کرده و گفته است که نیازی به استفاده از اسناد بریتانیا نیست، زیرا این اسناد در ارگانهای امنیتی مربوطه آنان موجود است و تأکید کرده که عفو عمومی اعلام شده و نیازی به پیگرد قانونی افراد نیست.
براساس گزارشها، این فهرست در فبروری ۲۰۲۲ افشا شده بود، اما حکومت بریتانیا برای جلوگیری از به خطر افتادن جان این افراد، مانع رسانهای شدن موضوع شد و مخفیانه اجرای پلان انتقال همکاران افغان خود را آغاز کرد.
گفته می شود که در این فهرست نام و مشخصات حداقل ۱۰۰ نفر از شاخه جاسوسی MI6 نیروهای بریتانیا نیز درج شده است.
روزنامه تلگراف پیش از این گفته بود که پس از زمان افشای این فهرست، طالبان بیش از ۲۰۰ همکار افغان دولت بریتانیا را هدف قرار داده و کشته اند.