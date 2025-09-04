تعداد جان‌باختگان زلزله به ۲۲۰۵ تن و شمار زخمیان به ۳۶۴۰ تن رسیده است

یک خبرنگار محلیکه از افشای نامش خودداری کرده، می گوید:

"ساحه خیلی دور بود، ما تقریبا، ۴، ۴ نیم ساعت پياده رفتیم، بعد از پياده روی وقتی آنجا رسیدیم، حالت دگرگون بود. وضعیت بسیار بد واقع شده بود، ازطرف شب راپور می دادیم، صدا بلند کردیم، به خاطری که مردم در مشکل بند مانده بودند، زخمی ها بودند و شهیدان."

هارون درد خبرنگار محلی در کنر بود که قصه‌ی شب زلزله را از ولسوالی نورگل حکایت می کرد.

زلزلۀ ۶ ریشتری شام ناوقت روز یکشنبه (۳۱ اگست) در ولایت‌های شرقی، به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان، تلفات سنگین جانی و مالی به بار آورد.

معاون سخنگوی حکومت طالبان تازه اعلام کرده است که شمار جان‌باختگان زلزله به ۲۲۰۵ تن و شمار زخمیان به ۳۶۴۰ تن رسیده است.

حمدالله فطرت روز پنجشنبه در صفحهٔ اکس خود همچنان نوشته است که تلاش‌های جست‌وجو و نجات هنوز ادامه دارد، در مناطق مختلف برای مردم خیمه‌ها نصب شده و انتقال کمک‌های فوری و ابتدایی به‌گونهٔ منظم جریان دارد.

شماری از باشندگان ولایت کنر و کارشناسان رسانه‌ای نیز پوشش خبری رسانه‌ها از زلزله کنر را در جلب کمک‌ها برای آسیب‌دیدگان بسیار مؤثر می‌دانند.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان بر نقش مؤثر رسانه‌ها در رساندن کمک‌ها به قربانیان تأکید کرده است

هارون ناصری از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:

"خبرنگاران برای پوشش این رویداد مرگبار به موقع رسیدگی کردند و این کار سبب شد که تصویر واقعی و مشکلات مردم به موقع به دولت و نهادهای کمک‌رسان جهانی برسد."

از زلاند صافی یک باشندۀ دیگر کنر هم می شنویم:

"سهم رسانه‌ها در جلب کمک‌ها واقعاً بی‌نظیر بود، چه رسانه‌های محلی و چه بین‌المللی، خود را به مناطق رساندند و همان تصویر واقعی محل را به مردم نشان دادند و جهان و ملت‌ها را آگاه ساختند که اینجا یک فاجعه بزرگ و یک تراژیدی عظیم رخ داده است."

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان (ای ام اس او) نیز در اعلامیه‌ای که یک نسخه آن را به رادیو آزادی فرستاده است، بر نقش مؤثر رسانه‌ها در رساندن کمک‌ها به قربانیان زلزلهٔ کنر تأکید کرده است.

در این اعلامیه آمده است که بدون همکاری رسانه‌ها جلب توجه جامعهٔ جهانی به این رویداد گسترده و عمیق دشوار خواهد بود و رسانه‌ها می‌توانند با پوشش دقیق و همه‌جانبهٔ خود این کار ارزشمند را انجام دهند.

شماری از کارشناسان رسانه‌ای افغانستان نیز می‌گویند رسانه‌ها در پوشش خبری این زلزله بسیار فعال بودند و این فعالیت را مؤثر می‌دانند.

حمید بیت‌الله، یکی از آنان استاد پیشین پوهنزی ژورنالیزم پوهنتون کابل و پژوهشگر مهمان در پوهنتون راچستر نیویارک امریکا، به رادیو آزادی گفت:

"رسانه‌ها در سه بخش خیلی فعال بودند، نخست در پخش اطلاعات، دوم در وارد کردن فشار بر مسئولان و مردم برای انجام اقدامات فوری، و سوم در سازمان‌دهی جمع‌آوری کمک‌ها از سوی مردم."

محدودیت‌هایی طالبان سبب بسته شدن برخی رسانه‌ها شده است

این تقدیر از خبرنگاران و رسانه‌ها به دلیل پوشش گستردۀ زلزلۀ مرگبار شرق افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که طالبان محدودیت‌های زیادی بر کار آنان وضع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که سبب بسته شدن برخی رسانه‌ها و بیکار شدن شمار زیادی از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای یا خروج آنان از کشور شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیشتر گفته بود که این رسانه‌ها به دلیل مشکلات مالی بسته شده‌اند.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز در گزارش ۱۰ اگست خود گفته بود که فضای فعالیت برای رسانه‌های خصوصی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و توقف کمک‌های کشورهای حامی هر روز محدودتر می‌شود.

یوناما همچنین افزوده بود که فشار طالبان و محدودیت‌های محتوایی رسانه‌ها سبب کاهش مخاطبان شده و مانع سرمایه‌گذاری مالی و کمک‌های بین‌المللی به سکتور رسانه‌ای گردیده است.

در ادامۀ گزارش آمده بود که برخی رسانه‌های خصوصی یک‌سوم تا نصف کارمندان خود را کاهش داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد که در نتیجه برخی رسانه‌ها بسته خواهند شد.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در روز جهانی آزادی مطبوعات (۳ می) گفته بود که از میان ۵۴۷ رسانه، اکنون تنها ۲۹۶ رسانه فعال باقی مانده‌اند.

اما شمار دقیق خبرنگاران بیکار و آنانی که از کشور خارج شده‌اند، مشخص نیست.