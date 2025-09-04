تعداد تلفات زلزله در شرق افغانستان به ۲۲۰۵ تن افزایش یافت

عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد

این مطلب را حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنج‌شنبه در صفحه اکس (توییتر سابق) خود نشر کرده‌است.

او افزوده که عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد، در مناطق مختلف خیمه‌ها برای مردم برپا شده و روند انتقال کمک‌های فوری و اولیه به‌گونه منظم ادامه دارد.

خانواده‌های برخی از قربانیان زلزله و ساکنان مناطق آسیب‌دیده اما می‌گویند که هنوز هم شماری از افراد زیر آوار باقی مانده‌اند.

حسن جان، باشنده ۶۲ ساله قریه اورک از ولسوالی نورگل ولایت کنر، می‌گوید که شب دوشنبه از اثر زلزله، ۱۷ نفر از اعضای خانواده‌اش جان باخته و ۷ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

او خود نیز به شدت زخمی شده و هم‌اکنون در شفاخانه صحت عامه ولایت ننگرهار بستری است.

هنوز هم شماری از افراد زیر آوار باقی مانده‌اند

حسن جان به رادیو آزادی گفته است که هنوز هم برخی اعضای خانواده‌اش زیر خانه‌های تخریب شدۀشان باقی مانده‌اند:

"در میان این ۱۷ کشته، ۴ پسرم، ۳ نواسه‌ام، همسرم، ۳ برادرزاده‌ام، همسر و دختر یکی از برادرزاده‌هایم، یک پسر کاکایم، همسر و دخترش و یک پسر کاکای دیگرم با دو پسر و یک دخترش بودند. هیچ سرپناهی برای ما نمانده، تمام خانه‌ها ویران شده‌اند. مردم در فضای باز و بی‌پناه نشسته اند. هنوز هم برخی از شهدا زیر خاک مانده‌اند. دیروز فقط سه نفر شان را بیرون آوردیم، بقیه هنوز زیر آوار هستند، چون دسترسی وجود ندارد."

برخی از افرادی‌که از ولسوالی ناری ولایت کنر برای کمک و عملیات نجات به ولسوالی نورگل رفته اند، می‌گویند که هنوز هم در برخی مناطق و دره‌هایی که از اثر زلزله به‌طور کامل ویران شده‌اند و هیچ راهی برای رفت‌وآمد وسایط در آن‌ها وجود ندارد، ساکنان زیادی زیر آوار باقی مانده‌اند.

عبدالرحیم سالارزی، یکی از بزرگان قومی ولسوالی ناری که با حدود ۴۰۰ تن از مردم محل به نورگل برای کمک به آسیب دیده‌گان رفته است، به رادیو آزادی گفت:

برخی مناطق آسیب‌دیده از اثر زلزله اخیر در کنر "هیچ" ارتباطی برقرار نیست

"هنوز هم خانه‌هایی وجود دارد که ساکنان یا اجساد آن‌ها زیر خاک مانده‌اند. مناطقی هستند که فقط با نیروی هوایی می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد و باید عملیات جست‌وجو در آن‌جا انجام شود. آن‌جا دره‌ها و کوه‌ها هستند و مردم عادی‌که از ولسوالی‌ها نمی‌توانند عبور کنند، هیچ‌کاری از دست‌شان ساخته نیست. درخواست ما از والی و تمامی مسئولان و همچنین نهادهای بین‌المللی این است که نیروی هوایی به آن‌جا اعزام شود تا آن مناطق بررسی و اجساد باقی‌مانده از زیر خاک بیرون آورده شوند و به خاک سپرده شوند تا دل‌های مردم تسلی شود."

این اظهارات درحالی مطرح می‌شوند که امروز پنج‌شنبه (۴ سپتمبر) زلزله بار دیگر برخی از مناطق شرقی افغانستان را لرزاند.

اداره جیولوجی امریکا به تاریخ ۱۳ سنبله اعلام کرد که این زلزله ساعت ۱۰:۵۲ صبح به وقت افغانستان رخ داده، مرکز آن در ۱۳ کیلومتری شهر جلال‌آباد بوده، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و با شدت ۴،۷ درجه ریشتر ثبت شده‌است.

مقامات محلی طالبان در ولایت‌های ننگرهار و کنر، همراه با باشنده‌گان ولسوالی‌ها، به رادیو آزادی گفته‌اند که زلزله امروز هیچ‌گونه خسارتی به همراه نداشته است.

با این حال، سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) روز پنج‌شنبه در گزارشی تازه در وب‌سایت خود اعلام کرده که با ادامه عملیات جست‌وجو و بیرون آوردن اجساد، احتمال افزایش شمار کشته شده‌گان زلزله مرگبار کنر در روزهای آینده وجود دارد.

حتی برای اعزام هلیکوپتر به شماری از مناطق و فرود آن‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد

از سوی دیگر، اندریکا راتوته، معاون نماینده سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و هماهنگ کننده کمک‌های بشری، گفته است که با برخی مناطق آسیب‌دیده از اثر زلزله اخیر در کنر "هیچ" ارتباطی برقرار نیست.

او روز چهارشنبه ۴ سپتمبر، در جریان سخنرانی‌اش در نشستی در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است که حتی برای اعزام هلیکوپتر به این مناطق و فرود آن‌ها نیز مشکلاتی وجود دارد که این مسئله عملیات نجات را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده‌است.

این درحالی‌ست که زلزله شدید روز یک‌شنبه گذشته (۳۱ اگست) در نیمه‌های شب، با شدت ۶ درجه ریشتر، ولسوالی‌های مختلف در ولایت‌های ننگرهار و کنر را تخریب کرد و به هزاران تن آسیب رساند که هنوز هم حکومت طالبان، نیروی هوایی، نهادهای مختلف، سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسات خیریه، مردم محل و تیم‌های صحی در حال اجرای عملیات نجات و رساندن کمک به آسیب دیده‌گان این زلزله هستند.